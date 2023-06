Mark Wright et Michelle Keegan se regardent de plus près que jamais alors qu’ils se préparent pour une pause cinq étoiles à Ibiza

MARK Wright et Michelle Keegan ont regardé de plus près que jamais alors qu’ils profitaient de leur séjour cinq étoiles à Ibiza.

Le couple vit actuellement au soleil avec des amis proches.

Instagram/@michkeegan

Mark Wright et Michelle Keegan se regardent de plus près que jamais[/caption] Instagram/@michkeegan Instagram/@michkeegan

Ils vivent actuellement leur séjour cinq étoiles à Ibiza[/caption]

Partageant les clichés de son histoire Instagram hier, Michelle et Mark semblaient être de bonne humeur alors qu’ils profitaient du soleil avec un verre de vin.

Le morceau de Towie était beau alors qu’il enfilait une chemise blanche à col ouvert avec un short à rayures marron.

Il a complété son look avec une paire de sandales Hermès noires et un collier en or.

Michelle a fait étalage de sa silhouette ensoleillée dans une robe longue rose et marron

La star, qui est connue pour son style chic, a bouclé ses mèches brunes et a posé un chapeau fedora sur le dessus de sa tête.

Cela vient peu de temps après que Mark ait riposté aux trolls qui ont affirmé qu’il ne voyait jamais Michelle.

Le couple est marié depuis huit ans, mais en raison de leurs horaires de travail intenses, ils ont parfois dû endurer une relation à distance.

Récemment, Mark a filmé sa nouvelle émission de la BBC One’s A Wright Family Holiday, à travers le Royaume-Uni, tandis que Michelle a passé des mois en Australie à travailler sur le drame de la BBC Ten Pound Poms.

Bien qu’il soit très occupé, le couple parvient toujours à passer du temps de qualité l’un avec l’autre, mais aime le garder privé.

Parlant de leur relation avec MailOnline, Mark a déclaré: « Savez-vous quoi, chaque fois qu’il y a une photo de nous ensemble, les gens diront » photo rare de Mark et Michelle « ou » Mark et Michelle se réunissent après une séparation « .

« Nous ne disons tout simplement pas à tout le monde quand nous passons du temps de qualité ensemble.

« Je pourrais être à la maison avec Michelle pendant deux semaines, mais personne ne le saura parce que je ne poste pas nécessairement à ce sujet.

«Nous passons beaucoup de temps de qualité ensemble et nous avons passé de nombreux week-ends à l’extérieur. Nous avons des affaires réservées.

Il a ajouté: « Nous passons du temps de qualité ensemble comme n’importe quelle autre relation et je ne dis pas seulement cela … nous le faisons vraiment. »

Le couple s’est rencontré en 2013, peu de temps après sa séparation de la star de The Wanted, Max George.

Deux ans plus tard, ils se sont mariés et sont devenus de plus en plus forts.

Getty

Mark et Michelle se sont rencontrés alors qu’ils assistaient à The X Factor[/caption]