Mark Wright et Michelle Keegan donnent un aperçu des meubles à l’intérieur de leur maison de 3,5 millions de livres sterling

MARK Wright et sa femme Michelle Keegan ont donné aux fans un autre aperçu de leur méga manoir.

Le couple – qui a dépensé 3,5 millions de livres sterling pour créer la maison de ses rêves – a dévoilé sa salle à manger pour la première fois et cela n’a pas déçu.

Instagram

Le couple a récemment emménagé dans leur maison[/caption]

L’espace magnifique n’aurait pas l’air déplacé dans un restaurant chic, avec une immense table, un buffet assorti et un lustre incroyable.

Partageant un clip de la pièce, Mark et Michelle, tous deux âgés de 35 ans, ont écrit sur leur compte personnel : « Salle à manger terminée, à part quelques touches finales.

« Nous n’avons jamais eu de salle à manger donc c’est un sentiment très spécial et nous sommes très reconnaissants .

“Tous les meubles de cette pièce sont @olivias.uk, de la table aux chaises, en passant par l’art et la lumière principale, les lampes et le buffet également.”

En savoir plus sur Mark Wright MAISON DE RÊVE À l’intérieur de l’incroyable spa de Mark Wright et Michelle Keegan dans le nouveau manoir d’Essex LISTE RICHE De Mark Wright à Cara Delevingne, les célébrités l’ont récupéré dans les portefeuilles immobiliers

La semaine dernière, l’ancienne star de Towie, Mark, a révélé l’incroyable espace spa dans une vidéo, montrant les touches finales en cours d’installation.

Le favori de la télé-réalité a filmé pour ses réseaux sociaux alors que des spécialistes du verre apportaient d’énormes vitres pour s’adapter au “sauna, douche et hammam”.

« Hammam, et nous l’avons fait ! Paroi de douche, sauna et hammam, tous en verre et parfaitement ajustés », a-t-il écrit sous le cliché.

Cela survient après que Mark et Michelle ont emménagé dans leur nouvelle maison en octobre, alors qu’ils postaient la commande de leur premier plat à emporter à la maison.

Le coussin à couper le souffle a mis des mois à être fabriqué et conçu selon les exigences exactes du couple.





Il contient un bar, une mini-discothèque avec une cabine de DJ et un spa – et est entouré de pelouses de style tennis de Wimbledon.

Il y a aussi une allée épique et une salle de gym à domicile pour le couple obsédé par le fitness, ainsi qu’une piscine.

Chacune des cinq chambres de la propriété a sa propre salle de bain, tandis que trois d’entre elles ont même des dressings.

Le couple a acheté sa maison pour 1,3 million de livres sterling en 2020, mais travaille depuis à sa construction à partir de zéro.

La propriété d’origine a été transformée en un manoir high-tech hérissé de dispositifs de sécurité.