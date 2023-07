Mark Wright encaisse 15 millions de livres sterling – et ce n’est PAS grâce à sa carrière à la télévision ou à la radio

MARK Wright vaut maintenant environ 15 millions de livres sterling après une autre année lucrative.

Il vient d’engranger 2,3 millions de livres sterling dans l’une de ses entreprises.

Mark Wright vaut maintenant environ 15 millions de livres sterling

La star possède un magnifique manoir d'Essex

De nouveaux chiffres ont révélé que la tenue de Mark, The Wright Look Models, vaut 2,3 millions de livres sterling – dont 1,4 million de livres sterling investis dans des «immobilisations».

Les immobilisations sont généralement des terrains, des bâtiments ou des équipements

Et Mark comprend une maison de 1,1 million de livres sterling qu’il a construite lui-même et qui est maintenant gérée comme un achat à louer.

Le reste de la valeur de l’entreprise est détenu en espèces et en investissements comme des actions.

Sa richesse a été affichée à 11 millions de livres sterling il y a trois ans lorsqu’il figurait au troisième rang de la liste riche de la télé-réalité du Sun.

Mais l’argent a continué d’affluer. Il a gagné une grande courtoisie grâce à son portefeuille immobilier, après avoir remplacé un manoir d’Essex par quatre maisons de ville, d’une valeur totale de 5,5 millions de livres sterling.

Détenant jusqu’à 2,6 millions de livres sterling sa société, Chigwell Properties Ltd, après l’avoir utilisée pour abattre la propriété pour ses nouvelles constructions en 2018.

Mark conserve l’une des maisons via Wright Look.

Le promoteur passionné a démoli une ferme de 1,3 million de livres sterling dans l’Essex, où lui et sa partenaire actrice Michelle Keegan construisent la maison de leurs rêves.

Après leur refonte, la maison vaut maintenant jusqu’à 3 millions de livres sterling.

Le couple dirige une marque de mode, tandis que Mark a créé une entreprise d’entraînement en ligne, Train Wright. Bien qu’encore à leurs balbutiements, les deux entreprises devraient rapporter gros.

Après avoir commencé sa carrière sur TOWIE en 2010, où il est resté un peu plus d’un an, Mark a été finaliste sur I’m A Celeb en 2011, a terminé quatrième sur Strictly en 2014 et a animé Take Me Out: The Gossip, This Morning et les nuits hollywoodiennes de Mark Wright.

En 2017, il a gagné une petite fortune en interviewant des vedettes, dont Kim Kardashian, dans l’émission américaine Extra in LA.

Cependant, deux ans loin de la star de Our Girl Michelle ont suffi, et il est retourné au Royaume-Uni, décrochant un concert sur The Bachelor de Channel 5, ainsi que son émission Heart Radio le samedi, qui vaut à elle seule 150 000 £ par an.

De l’argent supplémentaire provient de concerts de DJ à 10 000 £ la pop et traite avec Umbro, Littlewoods et Matalan – et le fait que les publications Instagram de marque peuvent rapporter des célébrités comme Mark 4,5 000 £ pour chaque publication.



Mark possède sa propre entreprise Train Wright

Mark photographié avec sa femme Michelle