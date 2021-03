Mark Wright semblait être d’humeur réfléchie alors qu’il partageait une série de clichés de son enfance ce week-end.

L’ancienne star de TOWIE s’est rendue sur son compte Instagram dimanche soir alors qu’il se promenait dans le passé.

Il a dit que « la vie n’est pas simple » comme il se souvenait de ses jeunes années.

Parmi les photos, il y avait des clichés de Mark et de sa mère Carol, des photos de lui jouant avec ses frères et sœurs et ses cousins ​​et un hilarant de lui en train de prendre un repas assis dans un évier de cuisine.

Il a dit qu’il avait décidé de partager les photos parce qu’il écrivait actuellement son propre livre et qu’il voulait raconter son histoire.







Mark a légendé les photos: « Je passais en revue quelques vieilles photos l’autre jour et je suis tombé sur ça …

« Ça me fait sourire car je n’avais probablement pas de souci dans le monde et je pensais que ma vie serait simple – complètement inconsciente de la difficulté des choses à certains moments, mais je suis tellement reconnaissante pour mon voyage, à la fois le bon et le mauvais parce que ce sont les moments difficiles qui façonnent qui nous sommes.

«Il est facile de traverser la vie sans penser à la manière dont chaque expérience individuelle nous a influencés ou façonnés.







«Ce n’est vraiment que depuis l’écriture de mon livre que je me demande d’où viennent ma motivation et ma compétitivité et comment cela m’a façonné en l’homme que je suis aujourd’hui …

«Je me suis rendu compte que cela venait en grande partie des expériences des premières années de ma vie.

«Maman et papa m’ont aidé à comprendre que le travail acharné est nécessaire pour vous amener là où vous voulez aller et j’ai aussi appris à quelle vitesse cela peut vous être enlevé – et ainsi ne jamais prendre les choses pour acquises.







«Je savais que je ne pouvais pas écrire un livre sur la motivation à vivre et à faire de l’exercice sainement sans partager mon histoire personnelle – des choses dont je n’avais pas vraiment parlé auparavant.

« Pensez à ces moments déterminants de votre vie et utilisez-les pour vous donner cette impulsion pour vous mettre en forme, être en meilleure santé et être plus heureux. »

Il a terminé le message avec le hashtag #GetFitGetHealthGetHappy #Motivation #Fitness.







Mark a eu quelques mois difficiles alors que plusieurs membres de sa famille ont attrapé un coronavirus, les laissant très malades.

Son oncle et le père de son cousin Elliot Wright sont décédés de Covid-19.

Il a dit qu’il avait été « brisé en morceaux » par la tragédie.