Mark Wright a partagé des images de lui en train de démolir sa maison avec un creuseur.

L’animateur de Heart Radio, 33 ans, est en train de gérer une grande machine jaune pour nettoyer le site dans l’Essex où lui et sa femme Michelle Keegan construisent leur maison de rêve de 1,3 million de livres sterling.

Confirmant qu’il contrôlait la machine, l’ancienne star de TOWIE a écrit avec son clip Instagram: « Oui, c’est moi dans la machine. »

Le présentateur de radio a partagé la puce parmi d’autres vidéos montrant les faits saillants de chaque mois de 2020.

Il a également attiré l’attention sur son corps gonflé et ses sorties avec des amis.

Les deux hommes ont commencé à travailler sur leur nouveau tapis chic en octobre, lorsque leur maison actuelle a été mise sur le marché, a rapporté The Sun Online.

Le couple a présenté des plans en février pour la vaste maison de style géorgien.

Il comprendra un bar au rez-de-chaussée, une salle de sport, une salle de télévision, un bureau et une piscine extérieure.

Il semble que les bébés soient également sur les cartes pour le couple, qui n’a pas d’enfants, car des plans pour une salle de jeux ont également été faits.

Depuis qu’il a quitté TOWIE, Mark a eu une carrière réussie en tant que présentateur de télévision et a brièvement travaillé aux États-Unis en tant que journaliste de divertissement.

Pendant ce temps, la carrière de Michelle va également de mieux en mieux depuis qu’elle a quitté Coronation Street.

Elle a un rôle extrêmement réussi dans Our Girl, ainsi que dans d’autres émissions de télévision comme Tina et Bobby et Brassic.

Sa gamme de vêtements avec Very est également lucrative, ainsi que d’autres concerts de mannequins.

Le soir du Nouvel An, il a été révélé que les parents de Mark luttent contre le coronavirus.

La mère de Mark, Carol Wright, s’est rendue sur Instagram pour partager la nouvelle inquiétante, affirmant avoir attrapé Covid-19 pendant la période de Noël.

Carol a fait la lumière sur ses symptômes exténuants et a révélé que son mari se débattait.

Elle a dit à côté d’une photo d’elle-même et du père de Mark, Mark Senior, sur un hamac en vacances dans des moments plus heureux – elle souffre des «pires quintes de toux de tous les temps».

Carol a ajouté qu’elle avait juré qu’ils vaincraient tous les deux le virus.