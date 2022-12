Mark Wright décroche un concert télévisé hébergeant une émission de télé-réalité mondiale après avoir impressionné les patrons sur la version britannique

TROIS ans après avoir terminé son travail de rêve en tant que présentateur sur Extra TV aux États-Unis, la carrière télé de Mark Wright redevient internationale.

Je peux exclusivement révéler qu’il est l’un des présentateurs de The Challenge: War Of The Worlds, qui sera diffusé dans le monde entier plus tard dans la nouvelle année.

Il a obtenu le poste après avoir accueilli avec succès la version britannique du jeu sur Channel 5, qui doit être diffusée le mois prochain.

Et les patrons de Channel 5 ont été tellement impressionnés qu’il a également été invité à présenter une deuxième série.

La série implique des stars de la réalité qui s’affrontent dans des aventures pleines de cascades pour gagner des prix en argent et éviter l’élimination.

Une source a déclaré: “Mark a terminé le tournage de War Of The Worlds au début de ce mois.

“Ils ont tourné la série en Afrique du Sud et c’était un concert de rêve pour Mark, qui s’y est vraiment mis.

“Il a été choisi comme présentateur en raison de son aisance devant la caméra lors de la version britannique de l’émission, qui sort sur Channel 5 en janvier.

“Mark est également très apprécié du public américain en raison de son passage sur Extra TV.

«Il a un attrait mondial et se vend facilement aux patrons de la télévision.

« Kaz Crossley de Love Island a participé au spectacle pour le Royaume-Uni, avec la star de Geordie Shore, Nathan Henry.

“La série sera diffusée dans le monde entier, donc les fans pourront la voir.”

Mark, qui a obtenu sa grande pause sur Extra en 2017, a passé deux ans à l’héberger.

Il a révélé cette année qu’il avait été contraint de refuser un concert majeur aux États-Unis pour poursuivre sa carrière au Royaume-Uni, où il vit avec sa femme Michelle Keegan.

Mark a déclaré: «J’étais en fait censé animer une très grande émission de rencontres il y a quelques mois.

“Mais je n’ai pas pu le faire parce que je devais être dans une bulle pendant trois mois et je n’aurais pas pu partir, alors j’ai dû dire non.

“Quand j’étais là-bas, j’ai vu l’émission à la télévision et ça avait l’air vraiment bien, alors j’étais dévasté.

“Mais je ne regrette pas d’avoir quitté LA.”

JESSOPS : C’EST REPARTI

La comédie Here We Go d’ALISON STEADMAN sur BBC One sera de retour pour une deuxième série.

Un initié a déclaré: “Le public a adoré le personnage merveilleusement non filtré d’Alison, Sue.

“Elle est la matriarche de la famille au cœur du spectacle, et le public s’est aussi réchauffé à ceux qui l’entourent.”

Alison est un incontournable à Noël en tant que Pam Shipman dans Gavin & Stacey, qui continue de figurer parmi les dix premiers téléspectateurs.

Mais il semble de moins en moins probable que la série, écrite par James Corden et Ruth Jones, revienne.

C’est donc une bonne nouvelle pour Alison que la série 2 d’Here We Go ait obtenu le feu vert.

La sitcom mettait également en vedette Katherine Parkinson et Jim Howick de Ghosts lorsqu’elle est sortie sur nos écrans au printemps.

Il a suivi la fortune des Jessops dysfonctionnels alors qu’ils tentaient de faire face à un voyage de camping mouvementé en Écosse, un jardin inondé et un repas cauchemardesque dans un restaurant italien.

Mais c’était clairement la recette du succès.

BONNES AFFAIRES CHILL POUR BUSY MO

MO GILLIGAN a révélé sa stratégie d’adaptation improbable alors que son journal devient encore plus chargé.

Le nouveau jeu télévisé musical BBC One du comédien occupé, That’s My Jam, a été lancé devant 3,6 millions de téléspectateurs la semaine dernière et son hit ITV The Masked Singer, dans lequel il est panéliste, revient le jour de l’An.

Heureusement, Mo sait qu’il peut se détendre en se rendant dans des magasins discount.

Il a dit : “Aller chez B&M et chercher des bonnes affaires, c’est ce que je fais pour me déconnecter de la réalité – les jardineries.”

APPEL MONDIAL KAZ HAZ

POUR la plupart, décrocher une place très convoitée parmi les acteurs de Love Island est aussi bon que possible.

Mais le mannequin Kaz Crossley est tranquillement devenu une grande star internationale depuis qu’elle est arrivée troisième aux côtés de Josh Denzel en 2018.

Elle est l’une des célébrités qui figureront dans The Challenge de Channel 5 le mois prochain.

Mais je peux révéler que Kaz a tellement impressionné les patrons de la télé qu’ils l’ont immédiatement inscrite pour la version mondiale “all stars” de l’émission, l’un des rares noms britanniques à faire le saut.

Et tout cela en passant des semaines à faire du bénévolat en Thaïlande cette année pour construire une maison pour les enfants défavorisés.

Bravo, Kaz.

PRESSION DE LA ROMANCE SILENCIEUSE

Les fans de SILENT Witness étaient ravis lorsque Nikki et Jack se sont finalement réunis dans la dernière série après des années de flirt.

Ils seront donc ravis d’entendre que les scénaristes ne prévoient pas de les déchirer pour l’instant.

Taquinant l’avenir de leur relation avant la 26e série de la saga policière, Emilia Fox, qui joue Nikki, a déclaré: “Maintenant qu’ils sont ensemble, cette histoire épique met la relation entre Jack et Nikki sous pression.

“Pas dans le sens de” une fois que vous avez deux personnages réguliers ensemble, vous les mettez en conflit immédiat et les séparez “.

“Nous ne voulions pas cela parce que les personnages ont un amour si profond l’un pour l’autre.

“Mais un autre type de pression est mis sur eux lorsqu’ils réalisent qu’ils sont la force l’un de l’autre, mais qu’ils sont aussi la vulnérabilité l’un de l’autre parce qu’ils se soucient tellement l’un de l’autre.

“Si l’un d’eux est en danger, cela met un réel stress sur l’autre.

“La relation leur a soudainement donné un talon d’Achille.”

Ça sonne, euh, prometteur.

La série revient sur BBC One le 2 janvier.

Joyeux pour un ! MAGNIFIQUE nouvelle animation Le garçon, la taupe, le renard et le cheval a été l’émission la plus regardée la veille de Noël sur toutes les chaînes. La douce histoire d’amitié et de loyauté a attiré 4 millions de téléspectateurs sur BBC One.

CHAR A OBTENU LA CÉLÈBRE À LA DURE

Je suis une célébrité a présenté Charlene White à un tout nouveau public – ce qui signifie que certains ont supposé qu’elle était nouvelle sur le rythme du showbiz.

Mais le lecteur de nouvelles d’ITV et panéliste de Loose Women a déclaré: “Je le fais depuis 20 ans maintenant, et ITV depuis 15.

«J’ai commencé comme la fille du jour au lendemain travaillant des quarts de travail vraiment horribles.

« Arriver à 9 heures du soir et ne repartir qu’à 10 heures le lendemain matin, sept jours après.

“J’ai travaillé très longtemps pour faire ma marque.

“Alors je me dis, non, je fais ça depuis très longtemps!”

Je suis sûr qu’il y avait des jours ennuyeux dans la jungle qui semblaient tout aussi interminables.