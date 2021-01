Mark Wright devrait s’auto-isoler à la maison avec sa femme Michelle Keegan à la suite d’une épidémie de coronavirus dans sa nouvelle équipe de football Crawley.

Peu de temps après ses débuts sur le terrain pour l’équipe de la Ligue 2, le club a été plongé dans la crise avec 11 cas positifs de Covid-19.

Cela signifie que le match de la FA Cup de l’équipe contre Bournemouth samedi a été reporté.

L’épidémie signifie également que l’ancienne star de TOWIE Mark doit reporter son émission quotidienne de fitness BBC2 qui devait commencer la semaine prochaine.

L’agent de Mark a déclaré au Sun: « Mark suit bien sûr toutes les directives.

«Par conséquent, il a dû reporter d’une semaine son émission quotidienne de fitness BBC2, Workout the Wright Way, qui devait commencer lundi prochain.

« Il diffusera également son émission de radio quotidienne du soir Heart depuis chez lui, ce qu’il a fait hier soir, jusqu’à ce qu’il soit autorisé à sortir. »

Mark, qui fête ses 34 ans aujourd’hui, devra s’auto-isoler pendant sept jours conformément aux règles gouvernementales.

L’ancienne star de Coronation Street, Michelle, a rendu un doux hommage à son mari le jour de son anniversaire.







Partageant de joyeux clichés d’eux ensemble sur Instagram, elle a écrit: « Joyeux anniversaire à mon mari @wrighty_

« Vous me rendez fou et me gardez sain d’esprit en même temps.

«Si fier de toi pour tout ce que tu fais et pour la personne que tu es.

« J’ai hâte de célébrer correctement avec toi. X ».

Mark a récemment parlé de devenir footballeur professionnel et de craindre que personne ne le prenne au sérieux.







(Image: Instagram)



Il a déclaré à Radio Times: «Commencer une émission de télé-réalité s’accompagne d’une stigmatisation.

« Dès que quelqu’un en fait un, il n’a apparemment aucun talent. Mais je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas facile de se faire mettre une caméra dans le visage et de s’attendre à ce qu’il soit divertissant ou sympathique.

« J’adore quand les gens doutent de moi. C’est comme une drogue. Une des raisons pour lesquelles je suis parti travailler à Los Angeles était parce que les membres de ma propre équipe me disaient de ne pas risquer ce que j’avais. »

Le miroir a contacté les représentants de Mark pour commentaires.