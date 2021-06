Mark Wood dit que l’Angleterre ne manquera pas d’intensité dans les séries ODI contre le Sri Lanka assiégé | Nouvelles de cricket

Le lanceur rapide anglais Mark Wood a remporté trois guichets lors de la victoire 3-0 sur le Sri Lanka dans la série T20

Mark Wood insiste sur le fait que la série internationale d’une journée de l’Angleterre contre le Sri Lanka est d’une importance capitale et qu’ils ne prendront pas à la légère les touristes assiégés au cours des trois matchs.

Test et cricket T20 dominent le calendrier imminent de l’Angleterre avec une série de tests de cinq matchs à domicile contre l’Inde et une série Ashes en Australie prenant en sandwich la Coupe du monde T20 de l’automne à destination des Émirats arabes unis

La prochaine Coupe du monde à 50 n’aura pas lieu avant 2023, mais le meneur de course Wood a déclaré que l’Angleterre ne manquerait pas d’intensité dans les ODI contre le Sri Lanka, qui débuteront mardi sur son terrain à Durham.

Le Sri Lanka – balayé 3-0 par l’Angleterre lors de la précédente série T20 et n’a obtenu que 91 points lors du dernier match de samedi au Hampshire Bowl – a annoncé lundi que Kusal Mendis, Niroshan Dickwella et Danuskha Gunathilaka avaient été renvoyés chez eux après avoir enfreint les règles de Covid.

« J’ai tellement raté le cricket que jouer n’importe quel format est spécial », a déclaré Wood lorsqu’on lui a demandé comment l’Angleterre abordait la série des 50 ans.

« Nous devons nous assurer de gagner des matchs car en ce qui concerne cette Coupe du monde, nous pourrions être dans un groupe assez difficile. Je sais que les deux autres formats sont importants, mais n’importe quel match en Angleterre est important.

« J’ai été surpris [at Sri Lanka’s struggles on the pitch]. Quand je grandissais, ils avaient certains des plus grands noms du jeu.

« Ils sont peut-être en train de faire une transition, mais ils ont encore de très bons joueurs. Ils nous ont battus lors de la Coupe du monde 2019, un match pour lequel nous étions de grands favoris et que nous avons perdu, nous ne pouvons donc pas laisser tomber le ballon.

« Ils sont définitivement [providing a test]. Je peux vous dire, en jouant au bowling dans les T20, que si je m’éloigne un peu, j’ai été touché pendant quatre et même quelques six.

[Players being sent home] donne à quelqu’un d’autre l’opportunité d’entrer et je suis sûr que les gars qui n’allaient pas jouer à l’origine seront désespérés de bien faire et de prouver un point. Ils ont perdu trois matchs et seront désespérés d’y remédier. »

Wood – qui a remporté trois guichets lors des deux premiers internationaux T20 à Cardiff avant de se reposer pour le dernier match à Southampton – se dit satisfait de sa forme et de sa forme physique, ayant également joué des matchs de test consécutifs contre la Nouvelle-Zélande plus tôt ce mois-ci .

« J’ai enchaîné quelques matchs ensemble et dans les matchs d’essai, je pense que j’ai bien gardé mon rythme. C’est bon de voir que je joue et que je suis performant. Contribuer à nous faire gagner des matchs, c’est tout », a déclaré le joueur de 31 -vieille.

« J’ai disputé des Tests consécutifs contre la Nouvelle-Zélande et au Sri Lanka [in January] donc pour les gens qui doutaient que je pense que j’ai parcouru un long chemin avec le côté physique.

« Je suis un peu plus mature maintenant et je peux dire que mon corps ne se sent pas bien plutôt que de le traverser pour jouer un autre match. Je suis dans un bon espace physique et mental. »

Chaque fois que je viens ici, j’ai un immense sourire sur le visage, surtout avec les couleurs de l’Angleterre. C’est un sentiment de fierté de revenir dans le Nord-Est et de voir le sol. J’adore vraiment revenir. C’est agréable d’être dans la région et de représenter la région. Mark Wood sur le fait de jouer à Durham

Le bowling de Wood à plus de 90 mph pourrait être un atout clé lorsque l’Angleterre cherchera à regagner les Ashes en Australie cet hiver, lors d’une tournée au cours de laquelle les joueurs ne pourront peut-être pas voir leur famille.

L’Angleterre aurait besoin d’une dispense spéciale du gouvernement australien pour que les êtres chers les rejoignent en raison des protocoles stricts Covid-19 du pays.

Wood a ajouté: « Ce serait très difficile sans votre famille pendant une si longue période. Avec un jeune fils à une partie de sa vie qui est très importante pour moi, ce serait difficile de ne pas le voir. Nous devons juste voir comment il s’avère.

« Vous ne pouvez pas aider les temps de Covid et c’est ainsi que l’Australie gère les choses avec son gouvernement. Si c’est ainsi, nous devrons voir la décision sur toute la ligne. Nos joueurs ont tous à peu près le même âge avec de jeunes familles, donc il sera discuté et jamais pris à la légère.

« The Ashes est un gros deal et nous voulons essayer de gagner donc nous ne voulons pas de distractions. Nous voulons être clairs sur ce que nous faisons, que ce soit quatre mois dans une bulle ou légèrement différent. »

