Mark Webster: Michael Smith «ne va pas s’arrêter» après avoir remporté la couronne du championnat du monde de fléchettes | Il y a “d’autres titres à venir” | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Webster et John Part ont tous deux fait l’éloge du vainqueur du Championnat du monde 2023, Michael Smith.

Mark Webster et John Part ont tous deux fait l’éloge du vainqueur du Championnat du monde 2023, Michael Smith.

Mark Webster pense que Michael Smith pourrait se lancer dans une course chargée de trophées après une victoire sensationnelle de 7-4 sur Michael van Gerwen au championnat du monde de fléchettes PDC.

Il était prévu que ce soit une finale inoubliable et Smith et Van Gerwen n’ont pas déçu, “Bully Boy” remportant enfin la victoire qu’il a toujours voulue avec une performance presque sans faute contre “Mighty Mike”, avec une incroyable finition à neuf fléchettes. plus quatre jambes consécutives sur le spin le plaçant dans le siège du conducteur.

Bien que Van Gerwen ait montré son acier pour forcer un 11e set, Smith a riposté et a remporté un 106 avant d’épingler le D8 pour finalement remporter le trophée Sid Waddell à la troisième fois et revendiquer la place de n ° 1 mondial.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Smith a produit une manche finale phénoménale pour remporter la finale du championnat du monde contre Michael van Gerwen. Michael Smith a produit une manche finale phénoménale pour remporter la finale du championnat du monde contre Michael van Gerwen.

Alors que Smith a maintenant remporté deux titres en l’espace de deux mois après avoir remporté le Grand Chelem de fléchettes en novembre, Mark Webster pense que l’homme de St Helens “ne va pas s’arrêter” et que d’autres trophées seront sûrement sur les cartes.

“Il le mérite. C’est tout à son honneur. C’est la seule personne que nous pensions pouvoir égaler Michael van Gerwen à l’heure actuelle et il l’a prouvé là-bas.

“Il est parti et a appris de ces défaites. Il est parti et s’est renforcé… et mieux équipé pour remporter un titre majeur.

“Quand Michael van Gerwen est revenu sur lui, il a résisté à la tempête, et d’autres titres sont sûrement à venir.

“Il a maintenant trouvé le talent de gagner ces matchs et le n ° 1 mondial pour aller avec.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Smith a soulevé le trophée Sid Waddell après avoir battu Michael van Gerwen lors de la finale du championnat du monde. Michael Smith a soulevé le trophée Sid Waddell après avoir battu Michael van Gerwen lors de la finale du championnat du monde.

“Une réalisation brillante pour Smith et il travaille si dur sur son jeu, il est si naturel, il est agréable à regarder et il sera un grand champion du monde.

“Il a joué un grand tournoi Michael Smith, le remportant évidemment, mais il y a eu des matchs où il a dû creuser et il l’a fait et il a montré tous les types de performances qu’il a.

“Il a disputé un événement brillant et l’a couronné de la meilleure des manières en remportant un championnat du monde.

“Il a grandi en tant que joueur ces dernières années et je ne pense pas qu’il va s’arrêter.”

Le neuf dard “a changé le jeu”

“Nous l’avons regardé dans la salle de presse et il y a eu une éruption absolue là-dedans, mais loin de ce qu’il y avait dans l’arène.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez comment Wayne Mardle et Stuart Pyke ont réagi à la sensationnelle manche entre Michael van Gerwen et Michael Smith lors de la finale du championnat du monde qui s’est terminée par un neuf fléchettes pour Bully Boy. Regardez comment Wayne Mardle et Stuart Pyke ont réagi à la sensationnelle manche entre Michael van Gerwen et Michael Smith lors de la finale du championnat du monde qui s’est terminée par un neuf fléchettes pour Bully Boy.

“Cela a changé le cours d’une finale mondiale pour Michael Smith.

“Juste au moment où Van Gerwen commençait à reprendre le contrôle, il l’a raté lui-même, et c’était juste un passage de jeu incroyable.

“Ce sont deux joueurs qui se complètent. Deux joueurs qui vont au même rythme donc les jambes se sont envolées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael van Gerwen était à une fléchette d’un neuf dard avant que Michael Smith ne complète l’exploit lors de la finale du championnat du monde. Michael van Gerwen était à une fléchette d’un neuf dard avant que Michael Smith ne complète l’exploit lors de la finale du championnat du monde.

“C’était tout simplement incroyable à regarder. Il a tout vécu dans cet événement.

“Il se soutient juste et il sait qu’il est l’un des meilleurs joueurs.

“Il n’a tout simplement pas flétri dans cette finale et il est là en larmes maintenant, mais ce sont des larmes de joie et il le mérite.”

L’une des “plus grandes finales de tous les temps” | Nous reverrons MVG contre Smith

“Cela doit être là-haut (comme l’une des plus grandes finales de tous les temps), uniquement à cause de cette manche à neuf fléchettes et à cause de la façon dont ils ont tous les deux joué aussi bien tout au long.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jetez un coup d’œil au Championnat du monde 2023 alors que Michael Smith a été couronné vainqueur. Jetez un coup d’œil au Championnat du monde 2023 alors que Michael Smith a été couronné vainqueur.

“Michael Smith a évidemment franchi la ligne mais [it’s] un revers pour Michael van Gerwen. Je m’attends à le voir revenir et plus de finales pour ces deux-là.

“Il est comme ça depuis un moment maintenant. Toute sorte de revers, pas seulement ce soir mais tout au long du tournoi.

“Tous les matchs n’ont pas été à son meilleur et il a dû se battre, mais il a gardé son comportement et il n’y a pas eu de bouderie ni de tremblement de tête – il continue juste.

“Cela fait partie de son jeu depuis deux ans et il en récolte enfin les fruits.”

La nouvelle saison de fléchettes de Premier League débutera à la SSE Arena de Belfast le jeudi 2 février, le premier des 17 sites individuels à accueillir la Premier League 2023, qui se déroulera les jeudis soirs de février à mai – en direct sur Sky Sports !