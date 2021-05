Mark Warner appelle à la déclaration obligatoire des hacks après l’attaque du pipeline colonial

Warner a déclaré que la déclaration obligatoire des hacks pourrait être calquée sur le National Transportation Safety Board et les systèmes d’alerte précoce en place dans le secteur financier. Il a dit que les informations fournies par les entreprises resteraient confidentielles et soumises à une protection limitée contre la responsabilité.

Colonial Pipeline, qui fournit environ la moitié de l’essence de la côte est, a cessé ses opérations vendredi et a déclaré avoir été victime d’une attaque de ransomware. Le Federal Bureau of Investigation a déclaré que le groupe de hackers DarkSide était responsable.

«Le nombre d’entreprises qui sont régulièrement frappées par des attaques de ransomwares et qui paient tranquillement en bitcoin ou dans d’autres crypto-monnaies, je pense, choquerait la plupart des gens d’affaires», a-t-il ajouté.

En plus des rapports obligatoires, Warner a également déclaré qu’il soutenait la création d’une équipe d’intervention rapide composée d’experts en technologie des secteurs public et privé. Il a déclaré que l’équipe comprendrait le FBI, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency et des entreprises comme Amazon et Microsoft.

« Nous avons besoin d’une équipe de réaction en temps réel. Et malheureusement, nous ne l’avons pas pour le moment. Le cyber est toujours un élément ennuyeux jusqu’à ce qu’il arrive à la maison », a déclaré Warner.

La Virginie est l’un des 17 États au moins et du district de Columbia à déclarer l’état d’urgence à la suite du piratage du pipeline. La société pipelinière a déclaré qu’elle prévoyait de reprendre ses activités d’ici la fin de la semaine.

Warner a également abordé les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell le mois dernier, dans une interview sur « 60 Minutes » de CBS, désignant la cybersécurité comme la menace n ° 1 pour le système financier. Warner a déclaré qu’en tant que chef du comité du renseignement, les questions cybernétiques étaient l’une de ses «trois principales» préoccupations.

«Ma préoccupation est la suivante: nous voyons l’effet de cette attaque de ransomware contre un pipeline. Nous avons vu, à la fin de l’année dernière, l’attaque SolarWinds, qui a été générée par la Russie, qui a frappé 18 000 entreprises. Heureusement, ce n’était que de l’espionnage, où ils essayaient d’exfiltrer des informations », a déclaré Warner.

« Imaginons ce qui se passerait si nous nous regroupions – si soudainement quelqu’un fermait 18 000 entreprises dans notre économie », a ajouté Warner. « Nous allions nous arrêter. »

Lire la suite: Les pénuries de gaz ponctuelles pourraient s’aggraver si le pipeline Colonial ne rouvrait pas d’ici le week-end