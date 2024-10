Mark Wahlberg se douche nu sur la photo partagée par sa femme Rhea

En vacances, faites comme Marc Wahlberg et profitez de chaque instant possible dans votre costume d’anniversaire !

Le Invincible la femme de la star, Rhéa Durhams’est rendue sur les réseaux sociaux le lundi 7 octobre pour partager une photo franche via ses histoires Instagram de Wahlberg dénudant tout pendant que les deux profitaient de vacances apparentes sans vêtements.

« 😉😉En repensant à ce point de vue @markwhalberg 💋👀 », Durham, 46 ans, a légendé le message disparu depuis.

Pour cacher les fesses de son mari, Durham a placé un autocollant rouge sur la moitié inférieure de Whalberg, 53 ans, qui a été photographiée profitant pleinement d’une douche extérieure tout en faisant face à la caméra, profitant d’une vue sur l’océan.

Plus tôt ce mois-ci, l’acteur a partagé un Bobine Instagram soulignant les dernières vacances de sa famille aux Fidji, écrivant dans la légende : « Enfin un petit moment de détente en famille. »

« Pendant ces belles vacances, le soleil brillera pour vous », a déclaré Wahlberg à sa femme dans la vidéo partagée via Instagram le 2 octobre. « Nous avons toujours voulu venir ici, nous en parlons depuis une vingtaine d’années. . Sortez soleil ! »

Le même jour, Durham a partagé une série de photos sur Instagram mettant en lumière le voyage de la famille, y compris un cliché du mannequin et fière maman de quatre enfants posant dans la piscine à débordement du complexe.

« Mes gif af**** sont en pause », a-t-elle légendé le carrousel, marquant Fidji à cet endroit.

L’été est l’excuse parfaite pour réserver un vol vers l’Europe et s’évader un moment – ​​et c’est exactement ce que des célébrités comme Nicky Hilton et Reese Witherspoon ont fait. Hilton a commencé ses plaisirs d’été un peu plus tôt en s’envolant pour Londres avec ses amies Bijou Phillips et Rebecca Vallance-Gasan à la mi-mai. Quelques jours plus tard, Hilton […]