Mark Wahlberg révèle que la tequila ne compromet pas le régime d’exercice extrême

Mark Wahlberg est connu pour sa routine d’entraînement stricte et l’importance qu’il accorde à sa santé. Mais, comme il l’a dit à Fox News Digital, ses séances d’entraînement de 3 heures du matin ne l’empêchent pas de prendre un verre de temps en temps.

Dans une nouvelle interview, Wahlberg a partagé ses réflexions sur le fitness tout en célébrant sa marque de tequila, Flecha Azul, à On The Border Mexican Grill & Cantina à Las Vegas. Le restaurant utilise Flecha Azul pour une boisson exclusive qu’il appelle le « Marky Marg ».

« La tequila est définitivement l’alternative la plus saine. Si vous consommez n’importe quel type d’alcool, vous feriez mieux d’avoir de la tequila », a déclaré Wahlberg. Il a expliqué que sa marque Flecha Azul vend une « téquila mexicaine authentique et haut de gamme » sans « additifs, sans conservateurs ».

Wahlberg se souvient d’être « un grand amateur de vin », mais le vin contient beaucoup de sucre et les buveurs de vin consomment plus de liquide lorsqu’ils boivent du vin, alors que la tequila, a-t-il expliqué, fait en sorte qu’après l’avoir bu pur, il est « bon pour aller le le prochain jour. »

MARK WAHLBERG MONTRE UNE PHYSIQUE TONIQUE PENDANT UNE JOURNÉE DE VACANCES DE NOËL À LA PLAGE AVEC SA FEMME RHEA DURHAM

Il a admis qu’il faisait « beaucoup moins de cardio » le matin après avoir dégusté de la tequila, mais réitère que « c’est certainement l’alternative la plus saine en matière de remise en forme ».

La forme physique est définitivement une priorité pour Wahlberg. Le jour où nous avons parlé avec lui, il s’était réveillé à 3 heures du matin, avait fait de l’exercice, avait lu des scénarios et avait eu « l’heure de la prière ».

« Dès que j’ai commencé à mettre ma foi et à me concentrer sur Dieu, de bonnes choses ont commencé à se produire pour moi. »

« Les gens disent toujours » le lève-tôt attrape le ver « », a-t-il ajouté. « Je vais certainement mettre l’accent le plus important sur le repos et la récupération. Donc, si je me lève à 3 heures du matin, je vais me coucher vers 19 heures.

« J’ai définitivement besoin de mes huit heures de sommeil. Huit heures et juste un bon repos sont la raison pour laquelle je suis capable de performer à un niveau supérieur. »

Il a également évoqué le « défi du plongeon à froid » qu’il a récemment partagé sur Instagram, une vidéo le montrant entrer dans un bain de glace qui, selon lui, était « aussi froid que je n’ai jamais ressenti dans ma vie ». C’est un type de thérapie censé réduire l’inflammation et stimuler le flux sanguin, entre autres bienfaits pour la santé.

MARK WAHLBERG SAC D’ÉPICERIE AU MARCHÉ DE LA VILLE OÙ IL A DÉTENU LE PREMIER EMPLOI

« Je me mettais au défi d’entrer dans cette boîte glaciale d’eau glacée », a-t-il expliqué. « C’est en fait très bon pour vous, surtout pour commencer votre journée. Cela favorise également beaucoup de récupération… mais 38 degrés, c’est assez froid. »

Ailleurs dans l’interview, Wahlberg a parlé de sa foi, qui est importante pour lui.

« J’attribue tout ce qui est bon et tout ce qui est positif dans la vie à ma foi. … Dès que j’ai commencé à mettre ma foi et à me concentrer sur Dieu, de bonnes choses ont commencé à se produire pour moi », a-t-il déclaré.

« Et même quand ils ne l’ont pas fait, cela vous donne les capacités d’adaptation pour faire face à des choses inévitables, comme la perte et l’échec et ces choses. Mais, vous savez, encore une fois, ma foi et ma famille, ce sont les aspects les plus importants de ma vie. »

Wahlberg et sa famille ont récemment fait un grand déménagement de Los Angeles à Las Vegas.

« Mes enfants vont très bien », a-t-il révélé. « Vous savez, j’aurais aimé déménager plus tôt. … J’ai passé beaucoup de temps à Los Angeles à poursuivre mes propres aspirations professionnelles. Et, donc, pour pouvoir maintenant les mettre dans une position où ils peuvent poursuivre les leurs, leurs intérêts, c’est définitivement la bonne chose à faire, et cela se fait attendre depuis longtemps. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Wahlberg et sa femme, Rhea Durham, sont ensemble depuis 2001 et le couple s’est marié en 2009. Ils partagent quatre enfants : Ella Rae, Michael, Brendan et Grace. Leur aîné a 19 ans et le plus jeune 12 ans.

Interrogé sur la possibilité que sa famille immédiate fasse une émission de téléréalité, il a répondu: « Non, je ne pense pas que ce serait quelque chose que ma femme et mes enfants seraient prêts à faire. … Et quand nous l’avons fait, que ce soit était ‘Wahlburgers’ ou même « Wahl Street », l’accent était mis sur l’entreprise que nous construisions, mais la famille travaillant ensemble.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous avons montré certains aspects de notre vie de famille. Mais, vous savez, c’était justement ce que les gens trouvaient vraiment intéressant, et travailler avec les membres de la famille ensemble peut être compliqué. Mais, pour nous, cela nous a vraiment rapprochés. Mais, vous sais, ma femme et mes enfants n’aiment pas trop ça. »

Le Marky Marg est disponible dans les restaurants On the Border, et des informations sur où acheter la tequila Flecha Azul sont disponibles sur www.flechaazultequila.com.