Mark Wahlberg regrette d’avoir abandonné l’université, la vie de sororité et de fraternité après avoir visité le campus de sa fille

Mark Wahlberg a rarement des regrets, mais après avoir visité le campus universitaire de sa fille pendant le week-end, il en a peut-être un.

Dans une interview avec l’émission « Today », Wahlberg a révélé que lui et sa femme, Rhea Durham, avaient récemment fait un voyage en Caroline du Sud pour rendre visite à leur fille Ella Rae pour le week-end des parents.

« Elle est tellement heureuse là-bas », a-t-il partagé. « Elle s’épanouit vraiment. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Wahlberg a poursuivi : « Nous sommes juste allés au week-end des parents, vous savez, avec les filles de la sororité et la fraternité. C’était genre : ‘Oh mon Dieu.’ J’avais vraiment l’impression de n’avoir jamais vraiment regretté de ne pas être allé à l’université jusqu’à ce que je voie (cela). »

MARK WAHLBERG, JULIA ROBERTS ET D’AUTRES STARS QUI ONT QUITTÉ HOLLYWOOD

L’acteur de « Me Time » et Rhea partagent Ella et trois enfants plus jeunes : Michael, 17 ans, Brendan, 15 ans, et Grace, 13 ans.

Wahlberg a récemment révélé que sa famille ne regrettait pas d’avoir abandonné Los Angeles pour Las Vegas il y a environ un an.

« Tout le monde s’est bien adapté. Les enfants sont tous à l’école et tout le monde est content », a déclaré l’acteur au magazine People.

Depuis que j’ai déménagé à Sin City, l’acteur du « Père Stu » a emménagé dans une autre maison à Las Vegas, a déclaré une source à Fox News Digital. Il a été rapporté le mois dernier que Wahlberg avait vendu la maison de Las Vegas dans laquelle il avait initialement emménagé pour 16,6 millions de dollars.

La maison sur deux étages de 7 327 pieds carrés était située au Summit Club à Summerlin, qu’il avait initialement acheté pour 14,5 millions de dollars en 2022, selon le Las Vegas Review-Journal.

REGARDER : Mark Wahlberg explique pourquoi quitter Hollywood était le mieux pour ses quatre enfants

En 2022, la star a rejoint l’exode continu des célébrités d’Hollywood l’automne dernier, lorsqu’il a déménagé sa famille au Nevada.

Dans une interview accordée à Fox News Digital en mars, Wahlberg a noté que « cela donne vraiment aux enfants une chance de s’épanouir ».

Il a poursuivi : « Il y a le meilleur des deux mondes. Je connais beaucoup de gens qui pensent à Las Vegas, ils pensent au Strip. Mais à environ 15 ou 20 minutes de là, il y a beaucoup d’autres endroits incroyables qui sont tout est question de famille et de communauté.

En avril 2022, Wahlberg a inscrit le somptueux domaine familial de Beverly Hills pour 87,5 millions de dollars et a ensuite acheté une maison dans l’enclave exclusive du Summit Club à Summerlin, juste à l’extérieur de Las Vegas.

Le natif de Boston a déclaré à Fox News Digital que cette décision concernait « en réalité donner aux enfants une opportunité pour poursuivre leurs objectifs et leurs rêves.

« Ma fille est équestre », a-t-il ajouté. « Mon fils est golfeur. Ma fille aînée, maintenant elle va à l’université. Mon fils est junior.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Il y a beaucoup d’opportunités ici aussi pour moi. Nous essayons de créer un studio. Nous essayons de construire une usine de chaussures. Nous voulons créer beaucoup d’emplois ici. »

Wahlberg a poursuivi sur Fox News Digital : « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités et de nouvelles aventures. J’espère créer de nombreuses opportunités ici. Et j’ai d’abord déménagé en Californie pour faire des films. J’ai j’ai fait trois films au cours des 15 dernières années à Los Angeles. Donc, comme vous le savez, cela a été difficile.

« Les enfants sont vraiment heureux et tout tourne autour d’eux. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Wahlberg a détaillé certains des avantages de la résidence dans le Nevada, exempt d’impôt sur le revenu, où le coût de la vie est moins cher que la Californie. Il a cité les expériences personnelles d’un groupe de ses employés qui déménagé à Vegas avec lui.

« Quand j’ai emménagé ici, j’ai probablement amené 15 ou 20 personnes qui travaillaient avec moi également ici », a déclaré Wahlberg. « Ils sont passés de maisons de trois chambres pour lesquelles ils avaient vraiment du mal à payer leur loyer. Et maintenant, ils ont une maison de six chambres. Et c’est, vous savez, la moitié du prix. »

« Et, vous savez, ils promènent leurs chiens », a-t-il poursuivi. « Ils sont dans une communauté fermée. Ils ont l’école juste là, à deux pâtés de maisons de la route.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est juste un style de vie bien meilleur ici et plus abordable. »