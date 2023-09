Mark Wahlberg ne pense pas qu’il « agira encore longtemps »

Acteur clé de l’industrie du divertissement depuis plusieurs décennies, Mark Wahlberg affirme que son temps d’acteur est limité.

« Eh bien, je travaille certainement plus dur maintenant que jamais. Certaines entreprises, vous les créez, les transmettez ou vous les quittez. J’espère, mes enfants, que nous verrons quels sont leurs intérêts, mais je ne pense pas. que j’agirai encore plus longtemps au rythme auquel je suis actuellement », a-t-il déclaré.

« C’est sûr parce que c’est la chose la plus difficile », a déclaré Wahlberg à propos de ses quatre enfants avec sa femme Rhea Durham.

MARK WAHLBERG NE « FUITE » PAS SA FOI : « C’EST JUSTE L’ASPECT LE PLUS IMPORTANT DE MA VIE »

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR INSTAGRAM

Ayant eu un pied dans de nombreuses composantes différentes d’Hollywood, Wahlberg a d’abord gagné en popularité en tant que musicien avec Marky Mark et le Funky Bunch. En transition vers le métier d’acteur, Wahlberg a déclaré qu’il avait rapidement appris à produire pour soutenir sa carrière d’acteur.

« J’ai commencé à produire par nécessité », a-t-il déclaré à Cigar Aficionado, soulignant qu’il avait commencé par la télévision avant de passer au cinéma.

« La raison pour laquelle j’ai commencé à produire, c’est parce que je ne voulais pas rester assis à attendre Brad Pitt ou Tom Cruise ou quiconque était déjà établi avant moi et qui étaient les gars à l’époque, et Leo [DiCaprio] … d’aller faire passer un film jusqu’à ce que je puisse mettre la main dessus. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Donc, j’ai toujours été proactif en essayant de trouver du matériel… et des choses que je pouvais produire et dont je savais qu’elles étaient bonnes pour moi et créer mon propre destin. Vous savez, créer un véhicule, une opportunité et un chemin pour moi d’arriver là où Je voulais être – et avoir le contrôle », a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Avoir un contrôle créatif, car à la seconde où votre nom apparaît au-dessus du titre, vous savez, vous récoltez les fruits du succès, mais vous supportez également le poids de l’échec. … Si je dois être dans cette position, je’ je préfère être au volant. »

Au début de sa carrière, Wahlberg a incarné la star du porno Dirk Diggler dans le film « Boogie Nights » de 1997. La décision d’accepter ce poste est un exemple de moment où l’homme de 52 ans n’était pas nécessairement aux commandes.

« Quand j’ai entendu parler du film pour la première fois, le sujet ne m’attirait pas. Je venais de toute l’histoire de Marky Mark, baissant mon pantalon, mes sous-vêtements Calvin Klein – je ne savais pas si c’était juste le prochain niveau d’exploitation. moi et maintenant, tout d’un coup, nous devons perdre les sous-vêtements », se souvient-il.

« Mes agents n’arrêtaient pas de me pousser. Alors, j’ai lu les 25 ou 30 premières pages, et je les ai en quelque sorte laissés de côté. J’avais l’impression que ça pouvait être quelque chose de génial ou que ça pouvait être absolument terrible. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Même s’il envisage de s’éloigner du métier d’acteur, Wahlberg ne disparaîtra pas de l’industrie.

« Travailler avec d’autres grands talents ; travailler avec la prochaine promotion de grands talents », voilà ce que la star souhaite ensuite.

Un représentant de Wahlberg n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.