Mark Wahlberg montre un physique tonique lors d’une journée de plage de vacances de Noël avec sa femme Rhea Durham

Mark Wahlberg a exposé son corps tonique avec sa femme, Rhea Durham, le lendemain de Noël.

L’acteur, 51 ans, a été aperçu en maillot de bain turquoise alors qu’il se détendait sur les plages de sable blanc de la Barbade. Durham, 44 ans, a été vue en train d’embrasser son mari depuis 13 ans dans l’eau cristalline.

Les enfants du couple – Ella, 18 ans, Michael, 16 ans, Brendan, 13 ans et Grace, 12 ans – n’ont pas été repérés sur les images, mais ont probablement célébré les vacances de Noël avec leurs parents lors de l’escapade tropicale.

En octobre, Wahlberg a révélé que lui et sa femme avaient déménagé leurs trois enfants d’Hollywood et du Nevada pour leur donner une “vie meilleure”.

“Donc, pour pouvoir donner à mes enfants une vie meilleure et suivre et poursuivre leurs rêves – que ce soit ma fille en tant qu’équestre, mon fils en tant que joueur de basket-ball, mon fils cadet en tant que golfeur – cela avait beaucoup plus de sens pour nous”, a expliqué l’acteur dans un épisode de “The Talk”.

“Donc, nous sommes venus ici pour nous donner un nouveau look, un nouveau départ pour les enfants, et il y a beaucoup d’opportunités ici. Je suis vraiment enthousiasmé par l’avenir.”

Jeudi, la star de “Father Stu” a partagé une vidéo sur Instagram de lui dans une salle de sport avec son copain d’entraînement, Tom Dowd, “se préparant pour les vacances de Noël”.

Dowd est le co-fondateur de la société Performance Inspired Nutrition de Wahlberg. Le duo a fondé la marque de fitness en 2015.

“Personne n’a été blessé en faisant cette vidéo !!” Wahlberg a sous-titré la vidéo d’entraînement avec Dowd.

En avril, Wahlberg a admis que gagner 30 livres pour son film, “Père Stu,” lui a coûté cher. L’acteur incarne Stuart Long, un boxeur amateur devenu prêtre qui souffre d’une maladie musculaire dégénérative et incurable.

“J’ai pris 30 livres et je suis passé d’un gars en forme de combat à un gars en fauteuil roulant, souffrant d’une maladie générative musculaire rare”, a-t-il déclaré à Entertainment Weekly à l’époque.

“Je venais d’avoir 50 ans lorsque nous avons terminé le film, et je mangeais 11 000 calories par jour”, a-t-il partagé. “Ce poids drastique m’a vraiment pesé au cours des sept, huit derniers mois.”

Wahlberg, qui raconte ses entraînements quotidiens sans fioritures, a décrit comment il a pris du poids pour le rôle.

“J’ai essayé de le faire de manière saine”, a expliqué la star au point de vente. “C’était une douzaine d’œufs et une douzaine de morceaux de bacon, deux pommes de terre au four, un steak Porterhouse, deux bols de riz blanc et un verre d’huile d’olive. Les deux premières semaines étaient riches en protéines. Les deux semaines suivantes étaient riches en glucides. . Les deux dernières semaines, des féculents, puis du sodium, juste pour être le plus gonflé possible.”

