Mark Wahlberg gagne 20 livres pour son rôle au cinéma: voir sa transformation

Quand la plupart des gens pensent à Mark Wahlberg, les biceps bombés et les abdos ciselés viennent probablement à l’esprit.

Mais l’acteur de 49 ans, connu pour son régime de fitness strict, abandonne son physique déchiré afin de se transformer pour un prochain rôle au cinéma.

Wahlberg a écrit sur Instagram samedi qu’il « pesait environ 20 » livres – et prévoyait de « monter encore 20 ».

« Oui, c’est pour un rôle », a-t-il ajouté, sous-titrant une vidéo de lui-même dans le gymnase.

Bien que Wahlberg n’ait pas dit pour quel rôle il prend du poids, l’acteur l’a révélé lors d’une apparition début avril sur « Jimmy Kimmel Live! » qu’il prévoyait de prendre du poids pour jouer un combattant devenu prêtre dans un prochain film.

« Après avoir fait les scènes de boxe, je peux prendre autant de poids que possible au cours du film », a déclaré Wahlberg. «Je me mets donc au défi de prendre 30 livres dans les six prochaines semaines.

Et Wahlberg s’est engagé à relever le défi, revenant sur son Instagram mardi avec des photos côte à côte comparant son corps il y a trois semaines à ce à quoi il ressemble maintenant.

L’acteur a dit à Kimmel qu’il travaillait avec un professionnel pour prendre du poids le plus sainement possible.

« Mec, je suis sur un tel régime depuis si longtemps, je veux juste manger tout ce que je vois », dit-il. «Je veux aller aux boulangeries. Je veux aller chez Denny. Je veux avoir des crêpes. Je veux avoir tout ce que je peux éventuellement mettre la main.

Au fur et à mesure du déploiement des vaccins, plus de gens veulent un «organisme post-pandémique», disent les experts. Mais est-ce sain?

Lorsqu’on lui a demandé quel serait son premier repas quand il essaierait de prendre du poids, Wahlberg a suggéré un repas de 20 pépites de poulet, des ailes chaudes de Kentucky Fried Chicken et un pack de six bières.

Wahlberg n’est pas la seule célébrité à montrer une transformation corporelle. Will Smith, 52 ans, s’est rendu sur Instagram dimanche pour partager à quel point il a laissé sa forme physique glisser, puis a taquiné une prochaine série YouTube axée sur le fitness avec le titre de travail «La meilleure forme de ma vie».

Will Smith s’engage pour « la meilleure forme de ma vie » Alicia Keys célèbre avec ses fans dans la série YouTube

« Je vais être très intelligent – je suis dans la pire forme de ma vie », a écrit l’acteur / rappeur sur la photo qui montrait sa poitrine, son ventre et ses jambes. Suite à l’annonce de l’émission, Smith a partagé une publication Instagram plus révélatrice, expliquant comment il avait gagné les kilos en trop.

«C’est le corps qui m’a porté à travers toute une pandémie et d’innombrables jours à paître dans le garde-manger», a-t-il écrit dans la légende. «J’adore ce corps, mais je veux me sentir mieux. Plus de muffins de minuit… c’est ça!

Contributeur: Erin Jensen