Mark Wahlberg demande aux fans de prier le chapelet ensemble, de trouver la paix : « Je dois rester prié »

La star hollywoodienne Mark Wahlberg a célébré les fans qui ont trouvé la paix grâce à la prière et a encouragé les autres à rester « priés » avec lui sur une application.

« J’ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ont prié tous les jours et trouvé la paix. Et surtout envoyé de merveilleux messages sur le fait de faire le chapelet avec moi sur l’application Hallo », a déclaré Wahlberg dans un message vidéo la semaine dernière à son plus que 18 millions de followers sur Instagram.

« Faisons le chapelet ensemble et continuons à prier. Vous devez continuer à prier. Que Dieu vous bénisse », a-t-il ajouté.

Prière catholique et méditation application Hallow a lancé un partenariat avec Wahlberg plus tôt ce mois-ci. Il s’agit de l’application catholique la plus téléchargée et la plus utilisée au monde et a publié des ressources lors de la sortie du dernier film de l’acteur « Father Stu ».

Wahlberg a longtemps rompu avec Hollywood et a parlé publiquement de sa foi catholique fervente, notamment en publiant sa routine quotidienne en 2018 détaillant un réveil à 2h30 qui débute par une prière à 2h45.

« Je prie pour être un bon serviteur de Dieu, un père, un mari, un fils, un ami, un frère et un oncle, un bon voisin, un bon leader pour ceux qui m’admirent et un bon disciple pour ceux qui sont servir Dieu et faire ce qu’il faut », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision anglaise Piers Morgan en 2012.

« Father Stu », sorti le 13 avril, est le premier projet religieux de Wahlberg. Le film raconte l’histoire vraie du boxeur amateur Stuart Long et son parcours pour devenir prêtre.

