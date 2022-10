Mark Wahlberg a quitté Hollywood pour le Nevada pour donner à ses enfants une “vie meilleure”: “Cela avait beaucoup plus de sens pour nous”

Mark Wahlberg a quitté Hollywood et a quitté l’État pour faire passer sa famille en premier.

Wahlberg, 51 ans, a révélé mardi dans “The Talk” que lui et sa femme avaient déménagé leurs quatre enfants au Nevada pour leur donner une “vie meilleure”.

Au cours de l’épisode, Wahlberg a expliqué comment il équilibre sa carrière tout en étant un père et un mari actuels.

“C’est le plus grand défi”, a-t-il déclaré. “Chaque instant de libre que j’ai, je suis chez moi.”

La star d'”Uncharted” prévoit de construire un “studio à la pointe de la technologie” dans le Nevada “et de faire de cet Hollywood 2.0”. Tout en discutant des affaires, Wahlberg a déclaré qu’il aimerait construire “une usine de chaussures et une usine pour Municipal”, qui est la société de vêtements de sport qu’il a cofondée.

LES ENFANTS DE MARK WAHLBERG SONT “TERRIBLY EMBARRASSED” PAR SON “MARKY MARK” ’90S FASHION

“Je veux pouvoir travailler à domicile. J’ai déménagé en Californie il y a de nombreuses années pour devenir acteur, et je n’ai fait que quelques films pendant tout le temps que j’y étais”, a-t-il déclaré.

“Donc, pour pouvoir donner à mes enfants une vie meilleure et suivre et poursuivre leurs rêves, que ce soit ma fille en tant qu’équestre, mon fils en tant que joueur de basket-ball, mon fils cadet en tant que golfeur, cela avait beaucoup plus de sens pour nous .”

Le natif de Boston partage quatre enfants avec sa femme de 13 ans Rhea Durham : Ella, 18 ans, Michael, 16 ans, Brendan, 13 ans et Grace, 12 ans.

“Donc, nous sommes venus ici pour nous donner un nouveau look, un nouveau départ pour les enfants, et il y a beaucoup d’opportunités ici”, a poursuivi Wahlberg. “Je suis vraiment excité pour l’avenir.”

“PÈRE STU” STAR MARK WAHLBERG DIT QU’IL POURRAIT QUITTER HOLLYWOOD “PLUS TÔT QUE PLUS TARD, PROBABLEMENT”

En avril, Wahlberg a mis en vente sa maison de Beverly Hills pour la modique somme de 87,5 millions de dollars.

En août, l’acteur a révélé que ses enfants étaient “gênés” par sa mode “Marky Mark” des années 90.

“Oh, ils sont terriblement embarrassés”, a déclaré Wahlberg lors de l’interview avec Entertainment Tonight, parlant de sa mode de l’époque “Marky Mark”. “Marky Mark” était le nom de scène Wahlberg est passé dans les années 1990.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cependant, Wahlberg a ajouté en plaisantant: “Mon fils, pendant tout le temps que nous étions en vacances d’été, n’a pas de chemise et a ses sous-vêtements suspendus. Il a totalement volé tout le look.”

Avant que Wahlberg ne fasse ses débuts d’acteur, il était le chanteur et rappeur du “Funky Bunch”. Le groupe de hip-hop a commencé en 1991 et était composé de Wahlberg (Marky Mark), Scott Ross (Scottie Gee), Hector Barros (Hector the Booty Inspector), Terry Yancey (DJ-T) et Anthony Thomas (Ashey Ace).

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sa fille, Ella, a été vue portant un t-shirt vintage “Marky Mark and the Funky Bunch” ces derniers mois.