Mark Thompson à CNN : l’ancien chef de la BBC et du New York Times prend la relève de la chaîne d’information américaine | Actualité économique

Mark Thompson, l’ancien patron de la BBC et du New York Times, a été nommé nouveau directeur général de CNN.

M. Thompson, 66 ans, succède à Chris Licht, qui a démissionné en juin après une année mouvementée à la tête de la chaîne d’information américaine.

David Zaslav, PDG de la société mère de CNN, Warner Bros Discovery, a déclaré mercredi dans un communiqué : « Mark est un véritable innovateur qui a transformé pour l’ère numérique deux des agences de presse les plus respectées au monde. »

Warner chargera M. Thompson, le nouveau président et PDG de CNN Worldwide, de relancer un réseau aux prises avec une baisse des audiences et des bénéfices.

Au cours de ses huit années à la tête du New York Times, M. Thompson a supervisé une multiplication par cinq du cours de son action en se concentrant sur les abonnements numériques.

Lorsqu’il a été nommé à la tête du Times en 2012, le journal comptait moins d’un million d’abonnés uniquement numériques.

Au moment de son départ en 2020, l’entreprise comptait plus de cinq millions d’abonnements numériques, a indiqué CNN sur son site Internet.

Il a également dirigé la BBC en tant que directeur général entre 2004 et 2012.

L’un des principaux domaines d’intérêt de M. Thompson dans son nouveau poste sera probablement le service d’information 24 heures sur 24 récemment annoncé, appelé CNN Max, qui sera disponible sur la plateforme de streaming de Warner Bros Discovery.

CNN Max cherche à tirer le meilleur parti de l’immédiateté des dernières nouvelles et analyses, en se distinguant de CNN+, qui présentait des programmes sur le style de vie.

Les audiences du réseau d’information ont chuté et ses bénéfices sont tombés sous la barre du milliard de dollars (787 000 £) en 2022. Ce chiffre devrait être légèrement plus élevé cette année que l’année dernière, à 938,6 millions de dollars (740 millions de livres sterling), selon les données de S&P Global Market Intelligence. .

En juin, l’audience de CNN était à la traîne de Fox News et de MSNBC aux heures de grande écoute et sur l’ensemble de la journée, selon les données de Nielsen.

La courte période au pouvoir de M. Licht comprenait un forum de discussion ouvert avec l’ancien président américain. Donald Trump et le

arrêt du service de streaming CNN+ quelques semaines seulement après son lancement.

M. Licht était auparavant un producteur de télévision qui avait travaillé sur The Late Show With Stephen Colbert.