Mark ‘The Beast’ Labbett de The Chase franchit une étape importante dans sa relation avec Hayley Palmer après seulement un mois de fréquentation

MARK Labbett a franchi une étape importante dans sa relation avec sa nouvelle petite amie Hayley Palmer un mois seulement après avoir déclenché des rumeurs de rencontres.

La star de Chase, 57 ans, a fait parler d’elle en mai lorsqu’il a posté une photo avec la présentatrice Hayley, 41 ans.

Instagram

Hayley a révélé qu’elle avait déjà rencontré la famille de Mark[/caption] Éclaboussure

Et il semble que les choses deviennent déjà sérieuses, la beauté blonde ayant déjà rencontré la famille de Mark.

Hayley est allée sur Instagram pour partager quelques photos du grand moment, en écrivant: « Aww si belle rencontre avec la famille @markthebeastlabett. »

Faisant référence au cadre imposant de 6 pieds 6 pouces de Mark, elle a plaisanté: « La famille la plus grande de Grande-Bretagne aha! »

Hayley a ensuite révélé qu’elle « passait le meilleur moment » en apprenant à connaître les proches de son homme.

En 2020, Mark, qui est surtout connu en tant que maître de quiz The Beast sur The Chase d’ITV, s’est séparé de sa femme Katie, avec qui il partage son fils Lawrence.

Il a mis fin à sa relation avec Katie – sa cousine au second degré – après avoir découvert qu’elle le trompait avec un autre homme depuis plus d’un an.

Mark a également montré une sérieuse refonte de son corps ces dernières années, perdant une incroyable pierre de 10.

Lors d’une précédente apparition sur Loose Women, il a déclaré: «Je baisse progressivement les X de ma taille. Je suis passé du 5XL au 4XL et il semble que la prochaine fois que j’irai faire du shopping, je pourrai me faufiler dans un slip XL.

Mark a également parlé du moment où il était le plus fort, admettant : « J’ai perdu 10 pierres, j’en avais 29 quand j’étais enseignant à temps plein en 2003 et j’étais en danger d’hypertension.

« J’ai été autour de 26 pierres jusqu’au verrouillage, puis quelques choses se sont assez bien passées et se sont réunies et j’ai commencé à perdre du poids. »

TVI

Mark a perdu une incroyable pierre de 10 ces dernières années[/caption]