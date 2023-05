Mark ‘The Beast’ Labbett de The Chase a l’air plus mince que jamais après avoir entamé une nouvelle romance

Mark ‘The Beast’ Labbett de THE Chase a posé pour une photo alors qu’il allait déjeuner avec sa petite amie blonde.

Cela vient après que The Sun a révélé que Mark avait courtisé la présentatrice de télévision Hayley Palmer à plusieurs reprises.

Le quizmaster d’ITV – qui a perdu un 10e stupéfiant après avoir subi une refonte de sa forme physique et de son style de vie – avait l’air plus mince que jamais dans un pull gris et une chemise bleue.

La star de la télévision a affiché un grand sourire sur la nouvelle photo et l’a sous-titrée: « De retour dans le comté de Dieu. »

Mark déjeunait avec sa petite amie Hayley à The Courtyard, un bar à vin et bistrot à Wickersley.

La nouvelle romance de Mark survient trois ans après avoir mis fin à son mariage de sept ans avec l’infirmière Katie, qu’il a rencontrée en ligne en 2010.

Un ami proche du nouveau couple a déclaré: « C’est très tôt mais Mark et Hayley passent un très bon moment ensemble.

«Ils sont amis depuis un certain temps et récemment, les choses se sont transformées en quelque chose de plus.

« Mark et Hayley partagent des intérêts similaires et s’amusent beaucoup ensemble.

« Il est devenu clair pour les amis de Mark qu’il est amoureux et on dit que Hayley est également vraiment amoureuse de lui. »

Mark, 57 ans, et Hayley, 41 ans, sont devenus publics pour la première fois mardi et ont été vus profitant du soleil sur la plage de Southsea, Portsmouth.

La source a ajouté: « Mark et Hayley ont gardé les choses discrètes, mais cette semaine, ils sont partis à un rendez-vous.

« La plage était bondée et il y avait beaucoup de monde autour, mais ils se sentaient tous les deux à l’aise avec le fait que les gens les voient comme un couple, pas seulement comme des amis.

« Bien que tout soit très nouveau, ils sentent tous les deux qu’ils ont un lien. »

Hayley est une présentatrice de télévision qui anime des émissions musicales At Home With Hayley et Saturday Night With Hayley Palmer.

Elle a été présentée à Mark à travers son travail à la télévision.

Il est sur The Chase depuis 2009 et est apparu sur les versions américaines et australiennes de l’émission.

Mark a révélé qu’il avait mis fin à son mariage avec sa femme Katie en 2020.

Il a blâmé l’écart d’âge de 27 ans entre eux et a déclaré que le verrouillage avait ajouté à leurs malheurs conjugaux.

Il a été révélé plus tard que le couple, qui a un fils ensemble, était dans une relation ouverte vers la fin de leur mariage, car Mark a accepté de tout essayer pour que cela fonctionne.

Après leur séparation, Mark a déclaré au Sun : « Tout ce qui compte, c’est ce qui est le mieux pour notre fils. »

Plus tôt cette année, Mark a insisté sur le fait qu’il appréciait sa vie de célibataire et a déclaré que la romance était difficile car il est loin de chez lui 150 jours par an pour filmer le jeu télévisé ITV.

Il a également admis qu’il était «marié à son travail» et a déclaré qu’il serait difficile de nouer une relation amoureuse avec son horaire de travail chargé.

