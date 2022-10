Mark Sutcliffe élu maire d’Ottawa, déclare CTV News

Mark Sutcliffe est le nouveau maire d’Ottawa.

CTV News Ottawa déclare que Sutcliffe a été élu maire d’Ottawa.

La recrue politique a battu Catherine McKenney et 12 autres candidats pour devenir maire de la capitale du Canada, succédant à Jim Watson.

Sutcliffe est l’un des 12 nouveaux visages à l’hôtel de ville d’Ottawa pour le nouveau mandat de quatre ans.

C’est la deuxième fois qu’Ottawa élit une recrue politique à la mairie, après la victoire de Larry O’Brien en 2006.



PROMESSES DE CAMPAGNE

Sutcliffe est entré dans la course à la mairie le 29 juin, promettant d’apporter un «nouveau leadership» à l’hôtel de ville d’Ottawa.

Ses promesses électorales comprenaient le plafonnement des impôts fonciers à 2 à 2,5 % par an pendant les deux premières années de son mandat, la réalisation d’économies d’au moins 35 millions de dollars à l’hôtel de ville d’Ottawa, le gel des tarifs de transport en commun pour tous les usagers, la dépense de 100 millions de dollars sur quatre ans pour infrastructures routières et cyclables et construction de 100 000 logements en 10 ans.

D’autres promesses comprenaient au moins trois nouveaux parcs à chiens en banlieue et une réduction de 10 % des frais de loisirs pour les enfants et les jeunes.

La campagne de Sutcliffe a publié le plan de 100 jours pour les premiers éléments qu’il aborderait en tant que maire, y compris un examen ligne par ligne des dépenses actuelles de la ville, la création d’un groupe de travail pour fournir des recommandations concrètes de solutions pour répondre à la maladie mentale et aux troubles liés à la consommation de substances. , et lancer un groupe de travail pour rationaliser et accélérer le processus d’approbation de la construction de maisons.



QUI EST MARK SUTCLIFFE

Sutcliffe a vécu à Ottawa toute sa vie. Il est marié à sa femme Ginny et a trois enfants.

L’homme de 54 ans est un diffuseur et un entrepreneur, travaillant comme animateur de talk-show sur Newstalk 580 CFRA et 1310 au fil des ans et écrivant une chronique dans le Ottawa Citizen.



