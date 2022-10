Mark Sutcliffe élu maire d’Ottawa, déclare CTV News

Mark Sutcliffe est le nouveau maire d’Ottawa.

La recrue politique a battu Catherine McKenney et 12 autres candidats pour devenir maire de la capitale du Canada, succédant à Jim Watson.

“Ce soir, les habitants d’Ottawa ont pris une décision claire; vous avez voté pour un changement positif”, a déclaré Sutcliffe aux partisans de Lago environ 90 minutes après la fermeture des bureaux de vote.

“Vous avez voté pour la compassion et la responsabilité financière. Vous avez voté pour une ville plus sûre, plus fiable et plus abordable. Vous avez voté pour une approche qui fonctionne pour tout Ottawa.”

CTV News Ottawa a déclaré Sutcliffe vainqueur 25 minutes après la fermeture des bureaux de vote à 20 h. Sutcliffe a obtenu 51,3 % des voix (161 679 voix), contre 37,9 % pour McKenney (119 241).

“Quelle belle soirée à Ottawa”, a déclaré Sutcliffe à ses partisans dans un discours de victoire à 21h20.

“Je ressens beaucoup d’émotions en ce moment : humilité, excitation, travail, beaucoup de soulagement, mais surtout je ressens une incroyable gratitude. Je suis tellement reconnaissante pour l’expérience que Ginny, ma famille et moi avons eue grâce à cette campagne, et je suis particulièrement reconnaissant envers les dizaines de milliers de personnes qui appuient notre vision de l’avenir d’Ottawa. »

Mark Sutcliffe met sa main sur son cœur alors que les partisans chantent son nom alors qu’il parle sur scène avec sa famille à ses côtés après avoir été élu maire d’Ottawa aux élections municipales de 2022, à Ottawa, le lundi 24 octobre 2022. LE CANADIEN PRESSE/Justin Tang

Sutcliffe est l’un des 12 nouveaux visages à l’hôtel de ville d’Ottawa pour le nouveau mandat de quatre ans.

Les sondages d’opinion publique ont montré que Sutcliffe et McKenney étaient dans une course serrée avant les élections de lundi. Sutcliffe a rendu hommage à McKenney après le dépouillement des votes.

“J’ai toujours admiré et respecté Catherine, et chaque jour au cours de cette campagne, j’ai gagné encore plus de respect pour eux. Catherine est une pionnière, Catherine est une défenseure incroyablement passionnée des plus vulnérables, et Catherine a une ambition inégalée pour ce que notre ville peut être », a déclaré Sutcliffe.

Réélu Kitchissippi Comt. Jeff Leiper a félicité Sutcliffe pour sa victoire électorale et a déclaré: “Vous avez mon engagement à faire en sorte que nous ayons un mandat productif alors que nous tournons la page d’une nouvelle ère.”

Sutcliffe avait un message pour les partisans de McKenney et les autres candidats à la mairie.

“Aux personnes qui ont voté pour Catherine et tous les autres candidats, je veux que vous sachiez que j’ai écouté vos préoccupations et vos attentes tout au long de cette campagne. Je crois qu’il y a un terrain d’entente pour nous et je promets de continuer à écouter. Je promets que je serai maire pour tout Ottawa », a déclaré Sutcliffe.

C’est la deuxième fois qu’Ottawa élit une recrue politique à la mairie, après la victoire de Larry O’Brien en 2006.

“Ce soir, nous allons célébrer. Demain, le travail acharné commence. Nous sommes confrontés à de nombreux défis, mais je suis rempli, comme je le suis toujours, d’espoir et d’optimisme pour notre ville.”

“C’EST DIFFICILE ET C’EST DÉCEVANT”, MCKENNEY

McKenney s’est entretenu avec des partisans au siège de leur campagne après le dépouillement des votes.

“Ce n’est pas le résultat que nous espérions. C’est difficile et décevant, mais nous allons aller de l’avant”, a déclaré McKenney à ses supporters.

“Demain, nous nous relèverons et continuerons à travailler pour créer la ville que nous méritons.”

Catherine McKenney, à gauche, embrasse leur fille, au centre, à Ottawa, en Ontario, le lundi 24 octobre 2022. Mark Sutcliffe a été élu prochain maire de la capitale du Canada alors que son rival le plus proche, McKenney, concède sa défaite. (Spencer Colby/LA PRESSE CANADIENNE)

“Le travail de construction d’un meilleur Ottawa n’est jamais terminé, et une nuit et une défaite ne vont pas nous retenir longtemps.”

McKenney a félicité Sutcliffe pour sa victoire électorale.

“Mark, je sais que tu es entré dans cette course parce que comme moi tu crois en cette ville et en son potentiel, tu veux faire de cette ville, améliorer cette ville ton travail à plein temps et j’ai beaucoup de respect pour ça.

“Je vous souhaite sincèrement beaucoup de succès.”

La tentative de Bob Chiarelli de revenir en politique s’est terminée par une troisième place dans la course à la mairie.

Chiarelli, l’ancien maire et ministre du cabinet de l’Ontario, a obtenu 5 % des voix.

Nour Kadri était quatrième avec 2,5 % des voix, tandis que tous les autres candidats ont obtenu moins de 1 % des voix.

LES PROMESSES DE CAMPAGNE DE SUTCLIFFE

Sutcliffe est entré dans la course à la mairie le 29 juin, promettant d’apporter un «nouveau leadership» à l’hôtel de ville d’Ottawa.

Ses promesses électorales comprenaient le plafonnement des impôts fonciers à 2 à 2,5 % par an pendant les deux premières années de son mandat, la réalisation d’économies d’au moins 35 millions de dollars à l’hôtel de ville d’Ottawa, le gel des tarifs de transport en commun pour tous les usagers, la dépense de 100 millions de dollars sur quatre ans pour infrastructures routières et cyclables et construction de 100 000 logements en 10 ans.

D’autres promesses comprenaient au moins trois nouveaux parcs à chiens en banlieue et une réduction de 10 % des frais de loisirs pour les enfants et les jeunes.

La campagne de Sutcliffe a publié le plan de 100 jours pour les premiers éléments qu’il aborderait en tant que maire, y compris un examen ligne par ligne des dépenses actuelles de la ville, la création d’un groupe de travail pour fournir des recommandations concrètes de solutions pour répondre à la maladie mentale et aux troubles liés à la consommation de substances. , et lancer un groupe de travail pour rationaliser et accélérer le processus d’approbation de la construction de maisons.

QUI EST MARK SUTCLIFFE

Sutcliffe a vécu à Ottawa toute sa vie. Il est marié à sa femme Ginny et a trois enfants.

L’homme de 54 ans est un diffuseur et un entrepreneur, travaillant comme animateur de talk-show sur Newstalk 580 CFRA et 1310 au fil des ans et écrivant une chronique dans le Ottawa Citizen.