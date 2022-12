Mark Stone et Chandler Stephenson livrent en fusillade, les Golden Knights au sommet de West à la pause

LAS VEGAS – Au quatrième tour de la fusillade, ayant besoin d’un but pour offrir à son équipe une victoire avant la pause des Fêtes, l’entraîneur des Golden Knights Bruce Cassidy a regardé son banc.

En général, Mark Stone est la chose la plus éloignée de la timidité. Quiconque l’a vu célébrer un but le sait. En ce qui concerne la fusillade, il n’est pas aussi enthousiaste.

“J’essaie de me cacher sur le banc”, a déclaré Stone, “mais Butch (Cassidy) m’a en quelque sorte regardé et m’a demandé comment je me sentais. … Je lui ai juste jeté un coup d’œil.

Stone n’a pas eu beaucoup de succès dans les fusillades tout au long de sa carrière.

“Il a essentiellement dit:” Écoutez, je ferai n’importe quoi “”, se souvient Cassidy du moment. “Cela ne ressemblait pas à” Ouais, j’en ai un en moi, entraîneur “, mais ils avaient la main chaude, cette ligne, alors nous avons décidé de les accompagner.”

Le capitaine a livré, patiné et tiré une rondelle sous le bloqueur du gardien des Blues Jordan Binnington pour amener Vegas à une victoire de 5-4 vendredi soir pour mener l’équipe dans la pause au sommet de la Conférence de l’Ouest.

“Obtenir deux points avant la pause est énorme”, a déclaré Stone avec un air soulagé sur son visage dans le vestiaire après le match. “Surtout à domicile, avec deux victoires consécutives, nous pouvons garder un peu d’élan.”

Stone n’est peut-être pas le plus confiant dans des situations individuelles comme la fusillade, mais son sens du hockey ne fait aucun doute. Il est l’un des joueurs les plus intelligents au monde et remarque de petits détails dans le jeu que les autres ne remarqueront peut-être pas. Il a utilisé cela à son avantage pour propulser Vegas vers la victoire.

“J’ai en quelque sorte vu (la tentative de fusillade de Chandler Stephenson) en fait, et j’ai vu la façon dont (Binnington) a incliné sa jambe droite”, a expliqué Stone. “J’y suis allé avec un plan, et je suis content que ça ait fonctionné.”

Stephenson a pris la tentative de fusillade juste avant Stone, ayant besoin d’un but juste pour garder les Golden Knights en vie. Il a décollé à sa droite, puis a riposté à travers son corps vers le côté bloqueur de Binnington et a trouvé un trou pour le but. Stone a pris note.

“Ils ont évidemment trouvé un mouvement qui a poussé Binnington à s’engager avec un type de mouvement à contre-courant”, a déclaré Cassidy.

C’était la deuxième victoire consécutive de Vegas à l’intérieur de la T-Mobile Arena pour fermer le homestand après que l’équipe ait perdu six de ses sept derniers matchs à domicile auparavant. Cela met fin à une séquence où les Golden Knights ont disputé 20 matchs en 39 jours. La dernière fois qu’ils ont eu des jours consécutifs sans match, c’était en novembre.

Maintenant, ils ont les trois prochains jours de congé pour célébrer les vacances avec leurs familles et remporter une grosse victoire.

“Cela permet à tout le monde de se sentir mieux”, a déclaré Cassidy. «Peu importe ce qui s’est passé ce soir, nous avions besoin d’une pause. Nous avions juste besoin mentalement de nous ressourcer et d’être avec nos familles. Donc, peu importe ce qui se passe, les gars auraient été bien. C’est juste un bien meilleur vestiaire en ce moment. Cette demi-heure a été plutôt agréable pour trouver un moyen de gagner, surtout à domicile comme ça se passe.

Stone était la quatrième sélection de Cassidy dans la fusillade uniquement parce que Vegas est sans les habitués de la fusillade Jack Eichel, Shea Theodore, Jonathan Marchessault et Paul Cotter. Avec toute cette attaque hors de la formation, Stone a élevé son jeu de manière majeure. Il a inscrit six buts et trois passes décisives lors des sept derniers matchs.

“Il y a une raison pour laquelle il est le capitaine”, a déclaré Cassidy. «Les gars sortent de la file d’attente et les gens doivent venir vous chercher quand cela se produit. Vous avez besoin d’un peu plus de deux ou trois gars dans l’alignement, et je pense qu’il a pris cela à cœur et qu’il a élevé son jeu. »

Stone a marqué un autre but vendredi et a ajouté une passe sur l’une des plus belles passes des Golden Knights de la saison. Il a gelé Binnington dans son élan avant de glisser la passe à Michael Amadio à l’arrière du jeu pour un but.

“Je pense qu’il passe au niveau supérieur”, a déclaré Cassidy à propos de Stone. “Il y a environ trois semaines, je lui ai parlé, et je pense que ces voyages en voiture l’ont rattrapé. Je pense que revenir à la routine de jouer tous les deux soirs l’a rattrapé (après avoir manqué tant de temps la saison dernière). Je pense que vous voyez maintenant que son conditionnement au hockey commence. Il est habitué à cela maintenant et il est de retour là où il était.

Stone n’est pas le seul à avoir élevé son jeu ces derniers temps. Stephenson a accumulé 14 points au cours des sept derniers matchs et a un sommet d’équipe de 36 points à la pause des Fêtes.

Après avoir aidé sur chacun des trois premiers buts de Vegas vendredi soir, Stephenson a marqué le but égalisateur avec seulement 1:36 à jouer, amenant la foule à guichets fermés à T-Mobile Arena à ses pieds. Il a de nouveau maintenu les espoirs des Golden Knights lors de la fusillade, marquant au troisième tour et ayant besoin d’un but pour le prolonger.

“Il recule les défenseurs de ses coéquipiers et il fait de très beaux jeux”, a déclaré Stone à propos de Stephenson.

Les Golden Knights ont une avance considérable au sommet de la division Pacifique jusqu’à la pause, cinq points d’avance sur les Kings, deuxièmes, avec un match joué en moins. Compte tenu de toutes les blessures de Vegas ces derniers temps, c’est un perchoir confortable pour s’asseoir en ce moment.

“Ce sont des matchs difficiles à jouer en tant qu’équipe à domicile”, a déclaré Cassidy. “L’esprit des joueurs vagabonde, attendant la pause avec impatience pour des raisons évidentes. Je sais que c’est un jeu de tirs, mais ça n’a pas d’importance pour le moment. Vous prenez les points à cette période de l’année.

(Photo de Mark Stone célébrant le but gagnant sur le gardien des Blues Jordan Binnington lors de la fusillade vendredi: LE Baskow / Associated Press)