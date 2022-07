Mark Stein de Vanilla Fudge sur ses rencontres avec Tommy Bolin, Jimi Hendrix: “C’était un moment magique”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pour Mark Stein, la musique l’a maintenu accroché, et il ne voudrait pas qu’il en soit autrement.

L’homme de 75 ans est connu comme le chanteur principal, le claviériste, le compositeur et l’arrangeur du groupe de rock symphonique psychédélique Vanilla Fudge, qui a fait sa marque dans les années 60.

Au fil des ans, Stein a beaucoup travaillé avec des artistes légendaires tels qu’Alice Cooper, Dave Mason et le regretté guitariste de Deep Purple Tommy Bolin. Il a également fait des apparitions avec Deep Purple, Carl Palmer et le Steve Miller Band, entre autres.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et Stein espère faire la différence grâce à la chanson. Son nouveau single, “Let’s Pray for Peace”, présenté sur son premier album solo, “Il y a une lumière”, vise à mettre en lumière le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Stein a parlé à Fox News Digital de ce que c’était que de partager une scène avec Jimi Hendrix, comment il a fait face au décès de Bolin à un jeune âge et plus encore.

Fox News: Quelle est l’histoire derrière votre nouveau morceau “Let’s Pray for Peace ?”

Marc Stein : C’est un sentiment que j’ai fini par écrire il y a plusieurs années. C’est un aliment de base populaire à mes spectacles. Ma maison de disques et moi avons pensé que ce serait une bonne idée de monter une vidéo, qui soit pertinente à la guerre en Ukraine.

Il s’est avéré être un projet assez puissant. Tout l’argent va à l’UNICEF pour soutenir les enfants et les familles en Ukraine. Juste à la fin de la vidéo, il y a un lien où nous espérons que les gens feront un don pour aider ces braves gens là-bas qui traversent ce qu’ils traversent.

Fox News: Qu’est-ce qui vous a permis de continuer en tant qu’artiste ?

Stein : La vérité, c’est que je continue. J’aime écrire et jouer. Je performe toujours. Je continue à écrire des chansons basées sur des problèmes sociaux en Amérique. J’ai eu la chance de pouvoir encore le faire à cet âge. … Et je pense que maintenant, il y a tellement de divisions dans notre pays. J’espère juste que les gens pourront s’aimer davantage. La vie est courte et c’est formidable d’être sur cette Terre et d’avoir la capacité de créer. J’espère juste que ma musique pourra faire sourire davantage les gens.

Fox News: De nombreux fans se souviennent de Vanilla Fudge pour sa reprise de “You Keep Me Hangin’ On”. Pourquoi pensez-vous que cette chanson continue d’avoir un tel impact des décennies plus tard ? Au moins la version du groupe de la chanson ?

Stein : Ouais, c’était une chanson réinventée par The Supremes. Elle est à elle seule l’une des pièces emblématiques de la fin des années 60. Il est toujours bien diffusé sur les stations de rock classique. Nous le jouons toujours pour les gens, et ils adorent ça. Les fans amènent même leurs enfants à nos spectacles afin qu’ils puissent voir une vraie version du rock classique. Je suis fier de dire que l’arrangement a résisté à l’épreuve du temps.

Fox News: Quand avez-vous réalisé pour la première fois que la chanson était devenue plus grande que nature ?

Stein : Nous n’étions que des enfants. Nous n’avions que 20, 21 ans quand Vanilla Fudge a sorti cette chanson pour la première fois. À l’époque, vous ne pouviez pas avoir une chanson qui passait peut-être plus de trois minutes à la radio. Mais nous avions ces psychédéliques et ces arrangements qui ont pris de l’importance à l’époque. Nous avons donc fait de la radio underground dans des endroits comme Los Angeles, Chicago et San Francisco. Nous jouions juste le diable de cet album. Cela nous a franchement époustouflé que la chanson ait eu un tel impact et qu’on s’en souvienne encore aujourd’hui.

Fox News: Le groupe a interprété ce morceau sur “The Ed Sullivan Show”. Comment était-ce?

Stein : Ce fut un moment décisif dans nos vies à coup sûr. Nous étions dans le salon de tout le monde. Nous sommes devenus un nom familier du jour au lendemain simplement en étant dans cette émission. L’exposition était incroyable. … Nous étions juste en train de chanter et de nous amuser dans les coulisses. C’était merveilleux. Et notre album vient de monter dans les charts.

Fox News: Avez-vous déjà reçu des commentaires de The Supremes après avoir enregistré leur morceau ?

Stein : Ils ont adoré. J’ai parlé à feu la grande Mary Wilson. Nous étions à une soirée pour une remise de prix à Los Angeles dans les années 80. Elle a adoré. Elle a dit que c’était leur arrangement préféré et leur enregistrement préféré de la chanson. Cette chanson a développé beaucoup de jambes au fil des ans.

Fox News: Vanilla Fudge a joué aux côtés de Jimi Hendrix. Comment était-ce de partager la scène avec lui ?

Stein : Oh, quel moment incroyable. Nous avons ouvert pour Hendrix à la fin des années 60. Je pense que c’était en 1968. Nous avons fait environ 13 à 15 spectacles. Hendrix était un gars vraiment cool. Et nous étions à notre apogée en tant que jeunes gars. Nos spectacles étaient électrisants et Hendrix adorait ça. Il nous a beaucoup soutenu. Il regardait les émissions, puis nous traînions ensemble. Cela fait partie de l’histoire du rock classique, mais à cette époque, nous n’étions qu’une bande de gars qui vivaient nos rêves.

J’ai été bluffé par ses disques. Je pensais qu’il était incroyable. Ses performances live étaient si convaincantes. Rien ne vous y a préparé. Et puis quand il n’était pas sur scène, Jimi était juste ce gars vraiment décontracté. Je me souviens qu’après nos concerts, on traînait à l’hôtel, on partageait une pizza et on parlait de musique. Il aimait avoir des conversations sur la musique. Il avait l’habitude de nous dire qu’il aimait notre disque et qu’il l’épuisait. Il a été impressionné par nos arrangements. Je me sentais chanceux. C’était un moment magique.

Fox News: Est-ce vrai que Led Zeppelin a ouvert pour Vanilla Fudge ?

Stein : Oh oui, à Denver. Je crois que c’était en 1968. Ils n’étaient qu’un groupe d’enfants débutants, comme nous tous *rires*. Nous sommes devenus des compagnons de label. C’était vraiment amusant de voir ce nouveau groupe commencer. Ils étaient si bons même pendant ces premières années. Il y avait juste quelque chose chez eux que vous ne pouviez pas quitter des yeux cette scène. Je me souviens avoir dit à nos copines et épouses que Led Zeppelin allait être le prochain grand dessinateur de concert. Je pense qu’ils ont dépassé ça *rires*.

Fox News: Comment avez-vous fini par collaborer avec Michael Jackson ?

Stein : Je travaillais avec Dave Mason à l’époque. Cela devait être vers 1980. Nous étions dans un studio appelé Hollywood Sound à Los Angeles. J’étais en pause. Je suis allé à la salle d’accueil. J’ai vu Michael traîner près du distributeur de sodas. Il travaillait au bout du couloir dans un studio séparé avec The Jacksons. À l’époque, Dave enregistrait un morceau intitulé “Save Me”, qui avait le même groove que son disque “Off the Wall”.

Je suis allé voir Michael et je me suis présenté. J’ai dit : “Pourquoi ne viendrais-tu pas en studio pour écouter ce morceau ? Je pense que tu vas l’adorer.” Je n’arrivais pas à y croire, il a dit : “Ouais, pas de problème.” Il m’a suivi au studio. Nous avons mis en place ce morceau, “Save Me”. Michael a mis ses écouteurs et a immédiatement commencé à danser et à claquer des doigts. Voici ce gars à la voix douce qui s’est instantanément transformé en superstar une fois que vous lui avez joué ce rythme. Et, en une seule prise, il a donné cette interprétation incroyable. C’était un moment naïf et innocent, mais ce n’était qu’une prise.

Fox News: Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à Tommy Bolin ?

Stein : C’était une fin si tragique à la vie d’un jeune musicien talentueux. Il n’avait que 25 ans. Mais jouer avec Tommy m’a toujours fait sourire. Je me suis souvenu qu’il m’avait demandé de jouer avec son groupe, et j’étais vraiment content.

J’ai été loin de la scène pendant près de deux ans. Vanilla Fudge avait rompu, donc c’était cool de se retrouver avec Tommy et de rejouer. Je me suis souvenu que nous avions joué au Roxy à Los Angeles. Ce fut une période tellement excitante et heureuse pour Tommy. Tout le monde était en effervescence à propos de cette performance. C’était vraiment un grand talent. Il serait devenu l’un des plus grands s’il avait vécu.

Fox News: À quel point avez-vous été surpris lorsqu’il est décédé à un si jeune âge?

Stein : Eh bien, vous savez quoi? Il avait beaucoup de problèmes avec ses démons. Beaucoup de problèmes d’alcool et de drogue à l’époque. Il ne pouvait tout simplement pas le battre. Je n’étais vraiment pas surpris. … J’avais juste l’impression que quelque chose de tragique se préparait. … Je me souviens que tous ces grands artistes se sont réunis pour amasser tout un tas d’argent pour la famille de Tommy. Nous avons vendu l’endroit et collecté beaucoup d’argent. J’étais fier que nous ayons pu faire cela pour lui. Cela nous a aidés à faire face à sa disparition.

Fox News: Selon vous, quelle est l’idée fausse que le public a encore à propos d’Alice Cooper, et quelle est la réalité ?

Stein : À cette époque, les gens pensaient qu’il était ce genre de gars démoniaque à cause de tous ses spectacles “Nightmare” qu’il présentait. Je suppose que certaines personnes pensent toujours que c’est un méchant *rires*. Mais la vérité est qu’Alice Cooper est tout le contraire. C’est un homme merveilleux, totalement terre-à-terre. Les gens ont toujours pensé qu’il était un mec fou juste en se basant uniquement sur ses émissions. Mais en fait, vous ne pouviez pas rencontrer quelqu’un de plus gentil. C’est un mec straight edge qui aime son golf.

Fox News: Il a été rapporté que vous avez vu Janis Joplin sur scène. Comment était-ce?

Stein : À l’époque, nous avions joué dans de nombreuses salles autour de San Francisco. Il y avait un endroit appelé la salle de bal Avalon. Je me souviens avoir vu Janis Joplin y chanter avec Big Brother et la Holding Company. Elle n’était pas encore une grande entité commerciale à l’époque. Je me souviens d’avoir été en admiration devant cet incroyable chanteur de blues plein d’énergie.

… Mais vous devez vous rappeler que nous faisions tous partie de cette scène musicale en pleine croissance, et nous jouions tous ensemble, essayant de réussir. Vous pouvez aller dans un lieu et voir cet incroyable artiste légendaire et vivre la même expérience avec un artiste complètement différent dans le lieu suivant. C’était une époque incroyable pour la musique. Quant à moi, j’étais un fan aux yeux écarquillés et à la queue touffue de tout le monde.

Fox News: Selon vous, qu’est-ce qui manque à la musique d’aujourd’hui, ou qu’aimeriez-vous entendre davantage ?

Stein : Je pense qu’il y a beaucoup de bonne musique aujourd’hui. Mais je ne pense pas que quoi que ce soit capture cette sensation magique de groupe live. J’aimerais qu’il y ait plus de ça. Mais chaque génération a son truc. Je viens des années 60 et 70 où les spectacles étaient essentiels pour réussir. Vous n’aviez pas besoin de matériel de haute technologie pour faire la différence. C’était une autre époque.