Mark Selby retient Shaun Murphy pour remporter le quatrième titre mondial de snooker

Mark Selby a remporté un quatrième titre mondial de snooker alors qu’il a résisté à une riposte émouvante de Shaun Murphy pour gagner 18-15 devant une foule de capacité au Crucible.

Selby a frappé l’air après avoir coulé le dernier noir sous une immense pression pour rejoindre John Higgins en tant que quadruple champion.

Le joueur de 37 ans avait traversé une période torride après avoir remporté sa précédente couronne en 2017, s’effondrant au premier tour en tant que champion en titre et abandonnant son statut de numéro un mondial après avoir passé plus de deux ans et demi sans Britannique. titre de classement basé sur.

Selby est parti pour la dernière séance avec un avantage de 14-11, mais bien conscient du danger posé par Murphy, qui avait rugi en finale dans le genre de forme fluide qui évoquait des souvenirs de sa charge au titre comme un nouveau -facé qualificatif en 2005.

Après que Selby soit passé dans un cadre de victoire, Murphy a produit des siècles consécutifs pour organiser une finale nerveuse.

Il a failli en prendre un autre après que Selby soit tombé en panne sur une pause de 38 dans le suivant, mais un rouge difficile sur le coussin s’est avéré un pas trop loin, et Selby s’est dûment dégagé.

« Absolument incroyable. Chaque fois que vous arrivez à une finale mondiale, vous faites toujours de votre mieux car c’est un tournoi si difficile d’y arriver et vous ne savez jamais si ce sera votre dernier ou non », a déclaré Selby.

«Il y a quelques années, j’ai eu des jours vraiment, vraiment sombres et les temps ont été durs, évidemment toute la famille comprendra ce que je vis, donc ça a été spécial.

La victoire de Selby l’a ramené au deuxième rang du classement mondial.

« Mon objectif est d’essayer de revenir au numéro un », at-il ajouté. « Vous avez encore des objectifs énormes dans votre carrière et je vais dans la bonne direction. »

Murphy a rendu hommage au champion en déclarant à la BBC: «Il est juste du super-granit. Malheureusement pour moi, je le connais depuis que nous avons neuf ans et il a toujours été le même.

«J’ai bien commencé le match et il est juste passé en mode super dur et m’a cassé la nuit dernière. C’était une avance difficile à lui donner du jour au lendemain dans un match de ce calibre et cela a probablement fait la différence. «

