Mark Seagraves présente la finale de l’UEFA Champions League

Dans un affrontement entièrement anglais, Manchester City affrontera Chelsea lors de la finale de l’UEFA Champions League à l’Estadio do Dragao à Lisbonne samedi.

Manchester City est en finale pour la première fois, tandis que Chelsea disputera son troisième match de tour du titre, après avoir remporté le trophée une fois, en 2012.

L’UEFA a annoncé qu’un maximum de 16 500 spectateurs seraient autorisés à assister à la finale de la Ligue des champions.

Il n’y a eu que deux occasions précédentes où les deux finalistes étaient de la Premier League, en 2007-08 lorsque Manchester United a battu Chelsea, et en 2018-19 lorsque Liverpool a battu Tottenham Hotspur. Dans l’autre finale européenne cette saison, Manchester United affrontera Villarreal.

Avant le choc au sommet de la meilleure ligue continentale d’Europe, ancien joueur de Manchester City et de Liverpool et spécialiste de la télévision, Mark Seagraves s’est entretenu avec News18.com dans un chat exclusif.

EXTRAITS

Qui gagne? Ou plutôt qui a la meilleure chance?

La Ligue des champions, évidemment, Manchester City va commencer comme favori. Et évidemment, ils ont remporté la Premier League. Ils ont remporté la Coupe de la Ligue et Chelsea vient d’être battu en FA Cup. Chelsea n’est pas la meilleure des pistes en termes de guide de forme. Au cours des cinq derniers matchs, ils en ont remporté deux et en ont perdu trois. Mais cela dit, le guide de formulaire de Man City est qu’ils en ont remporté trois et en ont perdu deux. Les deux équipes ne sont donc pas, vous savez, sur les meilleures pistes. Mais, vous savez, à la fin de la victoire en Premier League. Et en entrant dans ce match, je pense que si vous regardez le personnel des deux équipes, c’est très, très bon. Manchester City s’ils jouent à leur maximum et Chelsea joue à leur maximum, je pense que Man City en a un peu trop pour eux à l’avenir. Sur le plan défensif, Manchester City semble également avoir mis son acte en marche. Alors oui, je pense que Manchester City est le favori mais ça ne va pas être facile.

Qui seront les principaux acteurs de l’une ou l’autre des équipes lors de l’affrontement?

Eh bien, je veux dire, nous ne savons évidemment pas qui va jouer et, vous savez, la seule chose que nous savons à propos de Pep Guardiola est qu’il coupe et change ses équipes. Mais si vous regardez les joueurs de Man City, les plus évidents sont ceux de Kevin De Bruyne. Avec ses capacités de but et aussi ses aides; il est probablement plus connu pour ses passes décisives et, et c’est l’un de ces gars qui aime la grande scène, il va également jouer en Euros. Il passe d’une grande scène à une autre. Et ils veulent simplement mettre en valeur leur talent. Alors vous avez des gens comme lui.

Vous avez également Phil Folden, qui n’a pas nécessairement fait irruption sur la scène, mais tout récemment, Guardiola semble lui avoir donné sa guerre de la tête. Et il a montré à quel point il est bon joueur et à quel point il va être bon joueur. C’est un garçon pondéré. Et il a de la qualité et il est dans l’un des meilleurs clubs avec l’un des meilleurs managers. Son avenir est donc très prometteur.

Nous admirons toujours tous ces joueurs avant-gardistes, mais je pense que Ruben Diaz est également un joueur exceptionnel pour Man City. Ils étaient très faibles défensivement et il semble avoir rendu la colonne vertébrale beaucoup plus forte. Et les joueurs qui jouent à l’intérieur et autour de lui commencent à bien jouer, comme John Stones, Aymeric Laporte. Ce sont les trois acteurs clés de Manchester City.

Les trois joueurs clés que je choisirais pour Chelsea. Le premier est évidemment N’Golo Kante. Peut le voir comme une partie intégrante de l’équipe avec laquelle il a travaillé dur, il couvre toutes les pauses des joueurs adverses, ça s’améliore avec sa portée de passe et sa capacité à avancer avec le ballon. Je vais également mentionner Timo Werner, qui est venu avec un prix élevé et cela ne lui est pas vraiment arrivé en termes de ce qu’il aimerait. Il a six buts en Premier League, 12 passes décisives et quatre buts en Ligue des champions et deux assistants. Donc, en soi, dans une première saison, ce n’est probablement pas grave. Mais, avec le prix qu’il a apporté et avec la réputation qu’il a, je pense qu’il fait partie de ces joueurs qui avaient besoin de trois ou quatre chances pour marquer un but cette saison. Ce ratio doit être meilleur que cela, il doit être d’un sur deux. S’il veut être l’un des meilleurs joueurs, si vous regardez des joueurs comme Robert Levandowski et Sergio Aguero, il y a ceux avec des ratios un et deux. Et c’est ce à quoi il veut arriver.

De plus, l’élément clé pour moi est Mason Mount. Je pense qu’il a encore eu une très bonne saison, à la fois sous Frank Lampard et surtout sous Thomas Tuchel. C’est un jeune garçon mais il a la tête plate sur les épaules et c’est un joueur de qualité. Je ne dis pas qu’il va être un Phil Foden, mais c’est un très, très bon joueur et il fait partie intégrante de Chelsea.

Les seules fois où Thomas Tuchel a battu Pep Guardiola dans sa carrière, c’est avec Chelsea cette saison et cela trop deux fois consécutivement? Que fait-il différemment …

Il a une meilleure équipe, vous savez, pour quand il était en Allemagne. Il était avec Mayence puis il est allé au Borussia Dortmund. Ses équipes n’étaient pas géniales. Je veux dire, Guardiola était au Bayern Munich. Alors évidemment, le ratio jeux / victoires ne sera pas génial. Guardiola en a remporté trois, fait match nul deux et en a perdu deux. Il n’y a donc pas grand-chose dedans. Et le fait qu’il ait battu Guardiola à deux reprises avec Chelsea lui donne probablement l’avantage. Manchester City ne voudra pas être battu par eux trois fois en une saison, et ce sera la clé pour eux. Alors oui, il n’y a pas grand-chose dedans. Les deux managers ont une vaste expérience à la fois au niveau national et en Ligue des champions européenne.

Comment Chelsea va-t-il tirer les leçons de ces matchs, étant donné qu’ils ont à peine obtenu la Ligue des champions pour la saison prochaine?

Il y a quelques équipes alors que nous regardions Liverpool en train d’arriver là-bas. Dans le dernier match, ils (Chelsea) ont battu Man City 2-1, si vous regardez ce match, dans le contexte des 90 minutes complètes, Manchester City aurait dû être absent et parti. Vous savez, ils auraient dû être 2-1 à la mi-temps.

Aguero a tenté la panenka, ce qui était impardonnable, qui l’aurait fait 2-0, cela aurait été une chose vraiment difficile pour Chelsea de revenir de cette position. Et puis évidemment, Chelsea a été égalisé et a réussi à obtenir le vainqueur. Alors ils se retrouveront là-dessus. Mais ils ont été derrière contre la meilleure équipe comme Man City et ont pu les rattraper et continuer et gagner. Cela va donc leur donner la compétence. De toute évidence, Chelsea a déjà remporté la Ligue des champions – je pense que c’était en 2012. Mais Man City ne l’a pas fait; Donc, du point de vue de l’expérience, Chelsea, bien qu’aucun de ces joueurs n’ait une rediffusion, et à ce moment-là, aura l’avantage sur Manchester City. Mais je ressens juste si vous regardez le cours de la saison, qui n’a pas été une saison vintage. Man City a remporté la Premier League avec 86 points. Cela n’a donc pas été une excellente saison de Premier League pour toutes les équipes. Et comme vous le dites, Chelsea a connu des difficultés au niveau national, mais c’est un match énorme pour Chelsea à montrer à Roman Abramovich. S’ils la gagnent (Ligue des champions), Abramovich aurait l’air de savoir ce qu’il faisait. Et je suis sûr qu’il savait ce qu’il faisait. Mais, vous savez, ce fut une grande décision de limoger Lampard, car en fin de compte, Lampard n’a pas mal fait ça.

Je pense juste qu’Abramovich a vu qu’il pourrait peut-être amener le club aussi loin et aussi rapidement qu’il le voulait, pour gagner dans ces choses. Alors vous savez, cela va être justifié. De plus, il a amené Tuchel pour son expérience, mais cela dit, Tuchel a été battu en finale l’année dernière.

S’agit-il de sanctions? Est-ce que cela favorisera le citoyen, étant donné qu’il y a une certaine incertitude sur le n ° 1 de Chelsea?

Si vous regardez les joueurs, je veux dire, je peux juste en dire cinq qui seront assez confortables pour prendre des pénalités; vous avez De Bruyne, Folden, Aguero s’il va jouer, même s’il ne refera pas de panenka. Ils ont Riyad Mahrez, qui peut marquer des buts. Je pense qu’il ne s’agira de rien d’autre que d’attitude. Lorsque vous êtes dans cette situation, vous devez avoir une tête expérimentée sur votre épaule et vous devez être compétent. Jorginho prend normalement les pénalités. Mais voudriez-vous que Werner prenne un penalty? Vous savez, ce dont nous avons déjà discuté à propos de son ratio est probablement un sur trois de marquer un but avec des chances. Alors oui, je veux dire, j’aurais aimé Man City, mais je suis sûr que les deux équipes les auront pratiquées régulièrement.

Est-ce que Pep fera un choix sentimental et nommera Sergio Aguero pour le match?

C’est une question intéressante, pas parce que s’il le fait, il ne mérite pas de gagner la Ligue des champions. Il doit prendre une décision en fonction de ce qui est le mieux pour l’équipe et de ce qui est le mieux pour lui. Vous n’avez aucun sentiment, vous ne devriez pas avoir de sentiment dans le football, en particulier dans des jeux comme celui-ci. Quiconque est le bon pour le travail ce jour-là, devrait mettre cette personne dans l’équipe. Si c’est Aguero, qui a marqué quelques buts contre Everton. Je veux dire, il tire à nouveau. Mais est-il assez en forme pour le faire en 90 minutes, je préfère de loin l’avoir sur le banc pour pouvoir venir et peut-être changer quelque chose en seconde période si nécessaire. Donc je ne pense pas qu’il jouera même si tout le monde est en forme. Mais cela dit, Guardiola n’est souvent pas du tout joué avec un avant-centre. Donc, je ne sais pas s’il refera la même chose et quittera Jejus et Aguero, ou s’ils iront avec l’un des grévistes. Mais oui, je ne pense pas qu’il le fera sur une base émotionnelle ou sentimentale, je pense juste que ce sera ce qui va être le mieux pour l’équipe et, et celui qui a l’air plus affûté à l’entraînement, vous savez, ils s’entraînent depuis quelques jours et leur manager regarde, vous savez, qui a l’air d’avoir faim, qui est vif, et cela pourrait faire une différence pour l’équipe.

Mais après avoir dit tout cela, si j’étais un parieur, je ne pourrais pas prendre une équipe de Manchester City, car Guardiola change de côtelettes et change tellement de joueurs à de nombreuses reprises. Nous les avons vus jouer contre Chelsea, changer le système et changer cela en trois arrière, ce qui s’est retourné contre eux. Il l’a fait aussi contre Lyon en Ligue des champions, et cela s’est retourné contre lui. Je pense donc que ce qu’il doit faire, c’est s’asseoir, évidemment, avec le personnel et lui-même et dire, d’accord, ce sont les 11 joueurs qui sortent. C’est pourquoi nous le faisons, bang, bang, bang et les laissons continuer. Parce qu’en fin de compte, nous parlons ici de joueurs de classe mondiale. Tout ce qu’il a à faire est de leur dire qui va jouer et de les laisser sortir et faire ce genre de choses.

Qu’est-ce que cela signifierait pour les fans de Manchester City s’ils réussissaient enfin à remporter la Ligue des champions?

J’ai aussi joué à Manchester City, c’est un immense club. J’ai toujours été sous les auspices de Manchester United jusqu’à ces derniers temps, et ce sera incroyable. Ce sera une justification de tout l’argent qu’ils ont dépensé, et ils ont dépensé énormément d’argent, ne tournons pas autour de ça. Qu’ils ont dépensé énormément d’argent, mais ce sera formidable. Je serai reconnaissant aux supporters qui ont traversé des moments difficiles, vous savez, vous devez vous rappeler que Manchester City n’a pas toujours été la grande force motrice qu’ils sont maintenant, vous savez, ils ont été en Ligue Deuxièmement, ils ont été en League One, et mais les supporters ont été absolument incroyables, tout au long de ce voyage, et ce serait approprié pour les supporters de Manchester City qui ont été vus jouer dans la League One et la League. Deux et le championnat, puis remporter la Premier League et maintenant remporter la Ligue des champions. Ce sera la cerise sur le gâteau.

Regardez la finale de l’UEFA Champions League, Manchester City vs Chelsea – EN DIRECT sur Sony Ten 2 en anglais et Ten 3 en hindi à partir de 12h00 IST le 30 mai 2021.

