Mark Scheifele des Jets expulsé pour coup sûr contre Jake Evans des Canadiens

La victoire de 5-3 des Canadiens de Montréal sur les Jets de Winnipeg lors du premier match de leur série de deuxième ronde a été éclipsée par une scène effrayante dans la dernière minute.

L’attaquant des Canadiens Jake Evans a été retiré de la patinoire au Bell MTS Place de Winnipeg sur une civière après avoir subi un coup brutal de l’attaquant des Jets Mark Scheifele alors qu’il marquait dans un filet vide avec 57 secondes à jouer.

Evans est resté immobile pendant un certain temps alors qu’une mêlée se formait près de lui après le coup. Un juge de ligne et l’attaquant des Jets Nikolaj Ehlers ont veillé à ce que la mêlée ne déborde pas sur Evans. Finalement, les têtes froides ont prévalu et les entraîneurs et le personnel médical se sont occupés d’Evans, le plaçant sur un panneau arrière et le faisant sortir sur une civière. Evans bougeait ses bras alors qu’il était retiré de la glace.

Scheifele, le meilleur marqueur des Jets en saison régulière avec 63 points en 56 matchs, a écopé d’une punition majeure de cinq minutes et d’une inconduite de match pour le coup sûr. Le département de la sécurité des joueurs de la LNH examinera presque certainement la pièce.

Les Canadiens avaient des idées bien arrêtées sur le coup sûr après le match.

« C’était un sale coup, mais la ligue va s’en occuper », a déclaré le défenseur des Canadiens Joel Edmundson. « Si (Scheifele) revient dans la série, nous allons lui rendre la vie misérable. »

Dit Brendan Gallagher du Tricolore dans une interview avec Sportsnet: « Nous avons tous joué ce match assez longtemps. (Scheifele) sait mieux que ça. Je le connais. Je ne veux pas trop commenter. On nous a juste dit de laisser la ligue s’en occuper. Nous espérons qu’ils le feront , mais, je ne sais pas.

« C’est brutal. Cela n’avait pas besoin d’arriver. Mauvais jeu. Il sait mieux. »

L’attaquant des Canadiens Jesperi Kotkaniemi a qualifié le coup de « dégoûtant ».

« Les joueurs devraient avoir un peu de respect pour les autres joueurs », a-t-il ajouté.

L’entraîneur des Jets, Paul Maurice, a présenté ses vœux à Evans dans sa disponibilité médiatique d’après-match et a offert sa propre interprétation de la pièce.

« J’espère que le jeune homme ira bien », a déclaré Maurice, continuant: « C’est un jeu très inhabituel parce que vous reculez pour tuer un jeu de filet vide, vous arrivez à toute vitesse. Quand Mark a arrêté de patiner il a gardé ses bras. C’est un coup dur, lourd. Il n’y a aucun doute là-dessus. Je suis sûr que la ligue aura son opinion. «

Evans – qui n’avait pas été transporté à l’hôpital à l’époque de l’entraîneur des Canadiens La disponibilité médiatique de Dominique Ducharme – a patiné 17h55 mercredi, ce qui marquait son 25e anniversaire. Le joueur de deuxième année a disputé trois matchs lors du retour de Montréal au premier tour contre les Maple Leafs de Toronto, dont les matchs 6 et 7. Selon l’initié du hockey John Shannon, Evans était de retour à l’hôtel de l’équipe des Canadiens tard mercredi soir et était « alerte » et « allait bien ».