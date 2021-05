Mark Ruffalo s’excuse d’avoir accusé Israël d’avoir commis un «génocide» lors de la récente guerre avec le Hamas – The Right Scoop

Dans un geste surprenant, l’activiste et acteur libéral Mark Ruffalo s’est excusé hier soir pour ses commentaires incendiaires lors de la récente guerre israélienne avec le Hamas qui s’est terminée la semaine dernière:

J’ai réfléchi et je voulais m’excuser pour les messages pendant les récents combats Israël / Hamas qui suggéraient qu’Israël commettait un «génocide». Ce n’est pas exact, c’est incendiaire, irrespectueux et est utilisé pour justifier l’antisémitisme ici et à l’étranger. Il est maintenant temps d’éviter les hyperboles. – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 25 mai 2021

Si vous ne pouvez pas voir le tweet, Ruffalo a déclaré: «J’ai réfléchi et je voulais m’excuser pour les publications lors des récents combats Israël / Hamas qui suggéraient qu’Israël commettait un« génocide ». Ce n’est pas exact, c’est incendiaire, irrespectueux et est utilisé pour justifier l’antisémitisme ici et à l’étranger. Il est maintenant temps d’éviter les hyperboles. »

C’est une excuse assez courageuse à présenter dans un environnement réveillé où beaucoup de gens à gauche disent les mêmes choses inexactes et incendiaires. Je ne sais pas comment la vérité de la situation lui est arrivée, mais c’est agréable de voir quelqu’un reprendre ses esprits comme ça.

Bien sûr, ses excuses n’ont pas été bien reçues par la gauche:

lâche https://t.co/9jbbXvBXER – hyper relevisation (@ Eve6) 25 mai 2021

Non, c’était vraiment le cas et c’est un putain de retour stupide. https://t.co/xRAa6S8hVr – Dary (@DaryRezvani) 25 mai 2021

C’est décevant. Le langage n’est ni incendiaire ni inexact. C’est la réalité de ce qui se passe en Palestine occupée https://t.co/odtgFkZEbq https://t.co/bKgVDwwGLA – roqayah (@roqchams) 25 mai 2021

Je pourrais continuer encore et encore avec ces tweets, mais vous voyez l’idée. Mais d’un autre côté, j’ai vu de nombreux tweets reconnaissant le courage de Ruffalo de dire cela. Donc tout n’était pas mauvais. Mais je suis sûr que sa chronologie est pleine de choses ci-dessus, comme je l’ai publié.