Mark Ruffalo envoie des prières à Jeremy Renner, demande aux fans ses meilleurs vœux après un accident de déneigement

Après que Jeremy Renner ait subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques dans un accident de chasse-neige “lié aux conditions météorologiques”, sa co-vedette des “Avengers”, Mark Ruffalo, demande aux fans d’envoyer leurs pensées et leurs prières à son ami.

“Prière pour notre frère pour un rétablissement complet et rapide… S’il vous plaît, envoyez-lui la guérison”, a écrit Ruffalo sur son histoire Instagram.

Le 1er janvier, des représentants de Renner ont confirmé que la star de Marvel avait été blessée dimanche.

JEREMY RENNER QUITTE LA CHIRURGIE APRÈS AVOIR SUBI UN TRAUMATISME À LA POITRINE ET DES BLESSURES ORTHOPÉDIQUES DANS UN ACCIDENT: RAPPORT

“Nous pouvons confirmer que Jeremy a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques et a subi une intervention chirurgicale aujourd’hui, le 2 janvier 2023”, indique le communiqué. “Il est revenu de la chirurgie et reste dans l’unité de soins intensifs dans un état critique mais stable.

En plus de Ruffalo, qui incarne Hulk dans l’univers Marvel, d’autres stars, dont l’actrice de “Loki” Tara Strong, ont envoyé leurs meilleurs voeux après avoir découvert la nouvelle dévastatrice.

“Mon doux Jeremy Renner. Je t’ai aimé pendant des décennies. D’un voyage senior au MCU. Je t’envoie, à toi et à ton amour guérisseur le plus proche, de la lumière et de la force pour un rétablissement complet.”

Strong a partagé une photo de retour d’elle et Renner agissant ensemble.

La star de “Terminator” Robert Patrick a tweeté : “Envoyer des pensées et des prières pour @JeremyRenner !”

L’actrice de “A Dark Foe”, Simonna, a déclaré qu’elle était agitée après avoir entendu la nouvelle de Renner.

“Jésus-Christ… Jer… Je n’ai même pas pu dormir de la nuit – anxiété x5000… Pourquoi toutes les mauvaises choses arrivent toujours aux personnes les plus incroyables, les plus gentilles et les plus aimantes… Accrochez-vous @JeremyRenner… S’il vous plaît, tout le monde envoie vos prières, ” a écrit l’actrice.

Une source a déclaré lundi au magazine People que les blessures de Renner étaient « étendues ». Le “maire de Kingstown” et le représentant de la star de Marvel ont déclaré que Renner “recevait d’excellents soins”.

Renner a été blessé dans une zone près de Mt. Rose Highway, une route reliant le lac Tahoe, qui chevauche la frontière entre le Nevada et la Californie, et le sud de Reno. Le bureau du shérif du comté de Washoe (Nevada) a déclaré dimanche soir que Renner devait être transporté par hélicoptère vers un hôpital pour y être soigné.

Après la nouvelle, d’autres stars ont envoyé leurs meilleurs vœux à Renner, 51 ans. L’acteur Josh Gad a tweeté : “Mon Dieu. Je prie pour @JeremyRenner et sa famille.”

Le réalisateur de “Guardians of the Galaxy” et nouveau coprésident de DC Studios, James Gunn, a écrit : “Mon cœur est avec @JeremyRenner.”

Le double nominé aux Oscars est connu pour son rôle populaire en tant que Hawkeye, membre de l’équipe de super-héros Avengers.

“The Avengers” en 2012 l’a cimenté dans le cadre des grandes ambitions de narration de Marvel, avec son personnage apparaissant dans plusieurs suites et obtenant sa propre série Disney +, “Hawkeye”.

Mariah Haas de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.