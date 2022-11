Mark Ruffalo dit à Elon Musk de quitter Twitter, le milliardaire le frappe avec “Hot Take”

Elon Musk s’est retrouvé au centre d’une tempête depuis qu’il a repris Twitter. Beaucoup se sont prononcés contre lui, en particulier après ses décisions controversées de donner la coche bleue à n’importe qui pour 8 dollars et de licencier environ 50% de la main-d’œuvre de Twitter, suscitant des inquiétudes pressantes concernant la sécurité et la désinformation. Le milliardaire est entré dans une guerre des mots avec la politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez après que la députée l’ait appelé dans une série de tweets. Cependant, à la suite de sa dispute avec Musk sur la plate-forme de médias sociaux, elle a déclaré que ses “mentions et notifications sur Twitter” avaient cessé de fonctionner après avoir “[seemed] être entré dans la peau d’un certain milliardaire.

AOC a également tweeté sur la façon dont son compte Twitter avait été bancal depuis que son tweet avait « bouleversé » Musk. L’acteur Mark Ruffalo s’est joint à lui en écrivant: «Elon. S’il vous plaît, pour l’amour de la décence, quittez Twitter, remettez les clés à quelqu’un qui fait cela comme un vrai travail et continuez à diriger Tesla et SpaceX. Vous détruisez votre crédibilité. Ce n’est tout simplement pas beau.

Musk a répondu: “Prise chaude: tout ce que l’AOC dit n’est pas [100 per cent] exact”.

Prise à chaud : tout ce que l’AOC dit n’est pas 💯 exact – Elon Musk (@elonmusk) 5 novembre 2022

“Peut-être. C’est pourquoi le fait d’avoir des filtres robustes pour la désinformation/la désinformation et les utilisateurs vérifiés crédibles a été une fonctionnalité populaire pour les particuliers et les annonceurs. Nous avons besoin de ces garanties pour nous assurer qu’il s’agit d’informations exactes, sinon l’application perd sa crédibilité, tout comme vous. Et les gens partent », a répondu Ruffalo.

Peut-être. C’est pourquoi le fait d’avoir des filtres robustes pour la désinformation/la désinformation et les utilisateurs vérifiés crédibles a été une fonctionnalité populaire pour les particuliers et les annonceurs. Nous avons besoin de ces garanties pour nous assurer qu’il s’agit d’informations exactes, sinon l’application perd sa crédibilité, tout comme vous. Et les gens partent. —Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 5 novembre 2022

Suite aux licenciements massifs, on craint que les discours de haine et la désinformation ne se multiplient avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, ont averti des experts s’adressant à l’agence de presse Guardian.

Elon Musk s’est débarrassé de 50% des quelque 3 700 employés de Twitter. La raison de l’inquiétude est que la plupart des membres du personnel des équipes de sécurité et de désinformation de l’entreprise ont été licenciés.

S’adressant au Guardian, Paul Barrett, expert en désinformation et fausses nouvelles de l’Université de New York, a déclaré que ce chaos interne et le manque soudain de personnel qui s’est attaqué à la désinformation ont créé des conditions idéales pour que la désinformation électorale se développe.

