« Mark Rothko : Peintures sur papier » et la salle Rothko présentent de nouvelles œuvres

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les visiteurs qui se promènent dans l’ordre chronologique approprié de « Mark Rothko : Peintures sur papier » de la National Gallery of Art finiront par arriver dans une galerie aux allures de chapelle. Il est bordé de peintures à l’huile sur papier dans lesquelles des rectangles bruns aux couches complexes reposent sur des rectangles gris également marbrés. Ces images ont été réalisées en 1969, à peu près en même temps qu’une série de peintures acryliques en noir et gris sur toile.

Les couleurs des deux séries ont été largement perçues comme morbides. Lorsque Rothko les montra à un groupe d’amis et de critiques, ceux-ci auraient été alarmés.

L’artiste était alors en mauvaise santé et il s’était récemment séparé de sa femme depuis 25 ans. Quelques mois après avoir terminé les deux séries de tableaux, il se suicide.

Que Rothko ait prédit sa mort en gris, marron et noir est une belle conclusion à l’histoire de sa vie, mais c’est une conclusion que cette exposition révélatrice ne soutient pas. Au-delà de la salle marron et grise se trouve une autre galerie contenant des images rayonnantes dont les teintes sont plus claires et plus lumineuses. Les plus surprenants sont celui qui est principalement une étendue de bleu pastel, avec une barre bleue plus foncée en dessous, et un autre qui est principalement un rose délicat, pris en sandwich par des bandes de bleu clair aqueux en haut et en bas. Ce sont les couleurs du soleil, du ciel et de l’eau, et non celles de la nuit et de l’ombre.

Personne ne sait avec certitude quelles peintures ont été réalisées en dernier, mais les peintures sombres et claires ont été réalisées au cours des mêmes semaines, selon le commissaire de l’exposition, Adam Greenhalgh.

“Une chronologie définitive est difficile à déterminer, mais les deux séries sont étroitement liées, le développement de leurs compositions et l’exploration de leurs palettes distinctes étant simultanés”, a écrit Greenhalgh, conservateur associé au musée, en réponse à ma question sur la décision. pour conclure l’exposition avec des œuvres plus colorées.

Rothko est né en 1903 dans l’actuelle Lettonie et est arrivé aux États-Unis une décennie plus tard. Il est principalement connu pour ses peintures faisant flotter des rectangles pulpeux sur un champ de couleurs contrastées. Il a rejeté l’idée selon laquelle ces images lumineuses pourraient être considérées comme des paysages abstraits – ce qui est en effet tentant – ou comme de simples études de couleurs. L’artiste estimait que ses peintures exprimaient d’intenses émotions humaines et que les réaliser et les regarder pouvait être une « expérience religieuse ».

Quelque 115 œuvres de Rothko, pour la plupart dans ce format signature, sont exposées dans une grande rétrospective à la Fondation Louis Vuitton à Paris. De nombreuses photos de cette exposition sont prêtées par Washington. La National Gallery possède le plus grand nombre d’œuvres d’art de Rothko parmi toutes les institutions publiques, et la salle Rothko de la collection Phillips, ouverte en 1960, a été la première suite de tableaux de l’artiste à être installée de manière permanente n’importe où.

« Peintures sur papier » peut sembler un remplacement pour les peintures temporairement en France, mais c’est bien plus que cela. Fruit d’années d’érudition, l’exposition magnifiquement montée comprend des images qui n’ont jamais été exposées publiquement auparavant. Il établit des liens entre les peintures les plus connues de Rothko et le travail très différent qu’il a réalisé avant de concevoir son style adulte.

Rothko travaillait périodiquement sur le papier, mais il le préférait particulièrement au cours de ses dernières années. Entre 1967 et 1970, il exécute environ 275 peintures sur papier et seulement 30 sur toile. Sur les 93 tableaux du catalogue, 30 sont de cette dernière période.

L’exposition s’ouvre sur des aquarelles impressionnistes aux formes douces, comprenant des portraits, des nus et des paysages, réalisées dans les années 1930. Viennent ensuite des images plus anguleuses des années 1940, dont la plupart combinent encre et aquarelle et sont fortement influencées par des surréalistes européens tels que Joan Miró, André Masson et Yves Tanguy, comme le note Greenhalgh dans son essai de catalogue.

Ces premières œuvres ne seraient probablement pas en possession d’un grand musée si elles n’étaient pas celles d’un homme qui est devenu l’un des peintres américains les plus vénérés du milieu du siècle. Mais la sensibilité de Rothko à la couleur est clairement évidente dans sa production des années 1930 et 1940. L’une des raisons pour lesquelles l’exposition se termine avec les peintures au pastel, a écrit Greenhalgh, est qu’il pensait qu’elles « résonnaient avec les œuvres figuratives colorées des années 1930 dans la première salle de l’exposition, juste en dessous ».

La palette s’éclaire également chez Phillips, qui a prêté trois de ses quatre tableaux de la Rothko Room à l’exposition parisienne. Elles ont été temporairement remplacées par des œuvres appartenant aux enfants de l’artiste, Kate Rothko Prizel et Christopher Rothko.

Le plus frappant est un tableau de 1955 à dominante jaune, traversé par une barre rosâtre bordée de rayures dans une version légèrement plus blanche de la même couleur. L’écart par rapport à la disposition habituelle de l’artiste est intrigant, mais ce qui est le plus frappant est ce champ de jaune doré. Qu’il évoque une lumière douce ou une chaleur torride, c’est à chaque observateur de décider. Les expériences religieuses de Rothko sont proposées sans croyance particulière, juste une forme élégante et une couleur enveloppante.

Mark Rothko : peintures sur papier

Galerie nationale d’art, Sixth Street et Constitution Avenue NW. nga.gov.

Phillips Collection, 1600 21e rue NW. phillipscollection.org.