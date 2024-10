Mark Robinson poursuit CNN et le personnel d’un magasin de porno pour diffamation

Le lieutenant-gouverneur Mark Robinson a déposé une procès en diffamation mardi dans le comté de Wake contre le chanteur punk rock de CNN et de Greensboro, Louis Money, alléguant que leurs allégations concernant ses habitudes pornographiques et ses publications en ligne avaient « infligé un préjudice incommensurable à sa famille, à sa réputation et à sa réputation ».

Robinson, représenté par Jesse Binnall, un avocat basé en Virginie qui a représenté Donald Trumpet Envisage Law, un cabinet conservateur de Raleigh qui représente également l’épouse de Robinson dans le cadre de l’examen de son organisation à but non lucratif par le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État, réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

Le 11 août, le groupe de Money, Trailer Park Orchestra, a sorti un clip vidéo pour la chanson « The Lt. Gov. Owes Me Money », dans laquelle Money allègue avec effronterie que Robinson l’a raidi pour une cassette porno bootleg en 2004. Money a dit L’Assemblée dans un article publié le 3 septembre, dans les années 1990 et au début des années 2000, Robinson était un habitué des magasins pornographiques de Greensboro où travaillait Money, y regardant des vidéos plusieurs soirs par semaine après son travail chez Papa Johns à proximité. Cinq autres hommes ont dit L’Assemblée ils ont aussi vu Robinson dans ces magasins.

La campagne de Robinson a catégoriquement nié les affirmations de Money et l’a qualifié d’« escroc de freak-show » en réponse à L’Assembléeles questions. Un porte-parole de Robinson a également appelé L’AssembléeLes journalistes de » dégénèrent « .

Deux semaines plus tard, CNN publiait un article détaillant des déclarations vieilles de dix ans attribuées à Robinson sur le site pornographique Nude Africa. Entre autres choses, Robinson se serait qualifié de « nazi noir », aurait déclaré vouloir posséder des esclaves et apprécier la pornographie transgenre, et aurait publié des descriptions graphiques de relations sexuelles avec sa belle-sœur.

L’article de CNN a minutieusement lié l’utilisation présumée par Robinson du pseudo « minisoldr » sur plusieurs plateformes, y compris Nude Africa, et a démontré comment les publications sur le site incluaient un langage distinctif que Robinson utilise couramment et correspondaient aux détails biographiques de sa vie. Selon CNN, Robinson a utilisé son nom complet sur Nude Africa, ainsi qu’une adresse e-mail qu’il a utilisée sur d’autres plateformes.

Robinson a de nouveau nié les allégations. Mais depuis, la plupart de ses équipe de campagne et plusieurs membres de son personnel de bureau démissionner, et certains républicains éminents ont retiré leur soutien de sa campagne. La plupart experts a déclaré que la campagne de Robinson pour devenir le premier gouverneur noir de Caroline du Nord, autrefois censée être l’une des élections les plus serrées du pays, devenait hors de portée.

Le procès de Robinson consacre plusieurs pages à vanter sa croyance en la « transparence », comment il a fait irruption « sur la scène politique en tant qu’étranger complet » et qu’il « dirige les efforts visant à fournir des secours aux Caroliniens du Nord ». Ses avocats affirment que Money et CNN « essayaient de déchirer [Robinson] et lui enlever tout ce qu’il a accompli en le décrivant comme quelque chose qu’il n’est pas » et sont « responsables d’un nouveau creux dans le lynchage numérique ».

Le procès accuse CNN d’avoir publié l’histoire « malgré les dénégations explicites du lieutenant-gouverneur Robinson » et accuse le réseau de ne pas avoir permis à Robinson d’inspecter ses « sources ». Il affirme que CNN aurait dû être plus sceptique quant aux liens trouvés entre Robinson et ces sites.

« Comme CNN le sait, les personnes qui créent des comptes sur des sites comme NudeAfrica… préfèrent ne pas utiliser leurs propres noms et identités pour des raisons évidentes », indique la plainte de Robinson.

Il semble suggérer que les messages, qui proviennent d’un Adresse IP près du domicile de Robinson à Greensboro, aurait pu être réalisé par quelqu’un qui a acheté les données personnelles piratées de Robinson, et reproche au diffuseur de ne pas avoir sérieusement envisagé cette possibilité.

Parce que l’Afrique nue supprimé ses archives de forum Après que CNN a publié son article, selon le procès, Robinson n’a aucun moyen de prouver son innocence.

Le procès reproche également à CNN d’avoir déclaré que Robinson avait un compte sur le site de rencontres Adult Friend Finder. Mais ce détail ne figurait pas dans l’article de CNN. Politique signalé qu’une adresse e-mail liée à Robinson avait ouvert des comptes sur Adult Friend Finder, le site d’adultère Ashley Madison et le défunt Lords of Porno. (La campagne de Robinson a nié avoir ouvert des comptes sur ces sites.)

Le procès affirme que CNN est « un média politiquement de gauche, dont les reportages sont souvent impossibles à distinguer de ceux du parti démocrate ». [sic] points de discussion » qui ont sciemment participé à une « attaque coordonnée ».

«CNN savait que quelques semaines seulement avant la parution de son article, le lieutenant-gouverneur Robinson avait été la cible d’un autre article à succès ridicule et d’origine douteuse publié par L’Assemblée», allègue la plainte. « CNN savait que les élections étaient dans moins de deux mois. »

L’Assemblée n’est pas inclus en tant qu’accusé dans le procès, et Robinson ou sa campagne n’ont pas non plus cherché à corriger ou à rétracter l’histoire. (L’Assemblée n’a également joué aucun rôle dans les reportages de CNN, et Money a déclaré que CNN ne l’avait pas contacté avant de publier son article.) Le procès tente effectivement de diffamer L’Assembléecependant, affirmant à deux reprises avoir des « liens » avec George Soros, le milliardaire libéral et épouvantail dans les cercles conspirationnistes d’extrême droite.

L’Assemblée n’a reçu aucun argent de Soros ou de ses fondations Open Society. Il a deux connexions ténues avec Soros : Pleins feux sur la pauvreté et les opportunitésune organisation à but non lucratif avec laquelle L’Assemblée s’est associé pour collecter des fonds pour des reportages sur des questions économiques et a accepté une subvention de l’Open Society en 2010, plus d’une décennie avant L’Assemblée existait. Open Society a également soutenu le Fondation John S. et James L. Knightun organisation à but non lucratif de plusieurs milliards de dollars qui finance le journalisme et les arts. La Fondation Chevalier récompensé L’Assemblée une subvention plus tôt cette année dans le cadre d’un effort visant à soutenir « les médias qui ont prouvé leurs prouesses journalistiques et commerciales ».

(Robinson s’est également plaint du fait que L’AssembléeL’article de a rassemblé « des dizaines de milliers » de lecteurs ; ce nombre est actuellement d’environ 180 000.)

Au lieu de cela, Robinson a ciblé Money, 52 ans, une source pour L’AssembléeL’article de, que Robinson accusait d’avoir concocté un « fantasme diffamatoire ».

Cependant, le procès admet que Robinson s’est arrêté au magasin de porno Money et a apporté de la pizza. Il nie simplement avoir regardé ou acheté du porno pendant qu’il était là-bas.

« Le lieutenant. Le gouverneur Robinson, qui a toujours été une personne sociable et extravertie, s’est lié d’amitié avec [Money]qui travaillait également de nuit. Il apportait occasionnellement des pizzas gratuites et discutait », indique la plainte.

Il disait également que lorsque Robinson était photographié avec Money at a Planet Fitness en novembre 2022, « il n’a pas été question de vidéos bootleg ou du lieutenant-gouverneur Robinson qui lui devait de l’argent. … À l’insu du lieutenant-gouverneur, cependant, l’accusé Money utilisera plus tard cette rencontre et leur précédente connaissance passagère contre lui dans un fantasme, concocté par Money pour l’embarrasser et le démolir.

La photo que Louis Money a postée sur Facebook en 2022 de lui avec Mark Robinson.

Lorsque Money a publié la photo sur Facebook, il a écrit que Robinson « me doit toujours de l’argent mdr ».

Dans un e-mail à L’Assembléele propriétaire de Gents Video & News, désormais fermé, où Money travaillait, a déclaré que Money racontait cette histoire « depuis de nombreuses années ».

« Je connais Louis depuis plusieurs décennies et il a travaillé directement pour moi pendant plus de deux décennies », a écrit George Benton-Elliot. « C’est un enfant un peu sauvage, mais ce qu’il n’est pas, c’est un menteur. Ce n’est absolument pas une invention depuis que Mark est devenu une personnalité publique.»

Pour avoir gain de cause dans les affaires de diffamation, les personnalités publiques comme Robinson doivent prouver une « véritable malveillance », ce qui signifie qu’elles doivent non seulement montrer qu’une publication a fait des déclarations fausses et diffamatoires, mais qu’elle l’a fait alors qu’elle savait que ces déclarations étaient fausses ou qu’elle nourrissait de sérieux doutes. sur leur véracité.

« Ce procès n’ira probablement pas très loin, car CNN a la marchandise », a déclaré Anthony Hatcher, directeur du département de journalisme de l’Université Elon. « Ils ont les reçus. »

Si Money inventait son histoire, comme le prétend Robinson, ses déclarations constitueraient probablement une « véritable méchanceté », car il saurait qu’elles étaient fausses, a déclaré Amandine Martinqui dirige la clinique du premier amendement à l’Université Duke. (Martin a déjà représenté bon nombre des principaux médias de l’État, notamment L’Assembléedans les affaires judiciaires.)

Mais le prouver ne sera pas facile.

« Le plaignant devra prouver que c’est faux », a déclaré Martin. « Autrement dit, l’accusé n’a pas l’obligation de prouver que sa déclaration est vraie. Il incombe au demandeur de prouver que c’est faux. En soi, c’est un obstacle de taille.

Joint par téléphone, Money a déclaré que la campagne Robinson ne l’avait jamais contacté ni lui avait demandé de se rétracter avant d’intenter une action en justice. Mais il a également insisté sur le fait que ce qu’il avait dit L’Assemblée était vrai.

« De mon point de vue, votre article était exact à 100 pour cent », a déclaré Money. «Je soutiens cette histoire à 100 pour cent.»

Il a également déclaré qu’il était enthousiasmé par l’attention que le procès accorderait à son groupe.

« J’en adore chaque minute », a déclaré Money. «Je veux dire, c’est risible. Mais je suis content parce qu’au moins Trailer Park Orchestra devrait avoir 10 000 putains de pages vues supplémentaires maintenant.

Money ne semble pas avoir pleinement pris en compte le montant que pourrait lui coûter le procès de Robinson, même s’il est rejeté.

En Caroline du Nord, les accusés sont généralement responsables de leurs propres honoraires d’avocat, quel que soit le résultat. Contrairement à CNN, Money ne dispose pas d’avocats du premier amendement. Leur embauche pourrait coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, selon la durée de l’affaire.

« D’habitude, en Caroline du Nord, chacun paie ses propres frais juridiques, qu’il gagne ou qu’il perde », a déclaré Martin. « Il y a quelques exceptions à cela. Une de ces exceptions peut être si vous avez été contraint de vous défendre dans un procès tout à fait frivole. Un plaignant qui intente une action en diffamation en sachant que les déclarations en cause sont exactes a intenté une action en justice frivole.

Martin a souligné qu’elle ne se prononçait pas sur la question de savoir si le cas de Robinson était frivole.

Trente-deux États et le District de Columbia ont des lois pénalisant ce qu’on appelle Poursuites stratégiques contre la participation du publicou des poursuites sans fondement visant à restreindre la liberté d’expression des citoyens en les obligeant à payer les honoraires d’avocat et les frais de justice. La Caroline du Nord n’en fait pas partie. En 2011, un projet de loi anti-SLAAP a été présenté à l’Assemblée générale, mais est mort en commission malgré « aucun historique connu de controverse », selon un rapport de 2021. note de la Clinique du Premier Amendement de Duke.

Contrairement à CNN, Money n’a pas d’assurance responsabilité civile pour payer un règlement ou un jugement, et il n’a pas non plus les moyens de payer des millions de dollars. « Je suis un artiste affamé », a déclaré Money.

Il pense que Robinson essaie de gagner de la publicité. «C’est du désespoir», dit-il. « Il essaie de sauter du Titanesque.»

Il y a une indication que Robinson, très en retard dans sondages– espère peut-être que sa plainte fera la une des journaux.

En Caroline du Nord, la loi de l’État interdit aux plaignants de préciser le montant des dommages et intérêts qu’ils réclament dans leur plainte ; plutôt, Règle 8 les oblige à dire s’ils veulent ou non plus de 25 000 $, le seuil pour savoir si le procès est porté devant un tribunal de district ou supérieur. Les avocats de Robinson semblent avoir violé cette règle lorsqu’ils ont demandé 50 millions de dollars – un montant époustouflant noté dans presque chaque nouvelles article à propos de son procès.

Reportage supplémentaire de Joe Killian.

Jeffrey Billman rend compte de la politique et du droit pour L’Assemblée. Envoyez-lui un e-mail à [email protected].

