Mark Robinson intente une action en diffamation contre un reportage de CNN sur un salon de discussion pornographique

Bon mardi. Voici votre Tech Drop du mardi, rassemblant les principales actualités de la semaine à l’intersection de la politique et du monde tout compris de la technologie.

Robinson cherche à se venger

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Caroline du Nord, le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, a déposé une plainte en diffamation suit contre CNN au-dessus de la prise rapport sur les messages de chat qu’il aurait partagés sur un site Web pornographique entre 2008 et 2012. Le rapport de CNN reliait Robinson à un compte qui publiait des messages sur le site Web « Nude Africa », dans lequel l’utilisateur qui s’identifiait comme un « nazi noir » admettait avoir regardé sur Internet. femmes à l’adolescence et a exprimé son soutien à l’esclavage.

Le procèsqui réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts, désigne également un homme nommé Louis Money comme défendeur. Money est un ancien employé d’un magasin de porno qui a déclaré aux médias que Robinson avait été un client régulier de son magasin dans le passé. Argent reste fidèle à ses affirmationsmais Robinson allègue dans sa poursuite qu’il s’est simplement arrêté au magasin de temps en temps pour « socialiser ».

Robinson a nié avoir publié ces messages au moment où CNN a initialement publié son rapport, et son avocat a accusé le média de « travail journalistique à succès ». À une conférence de presse mardiRobinson a qualifié le rapport de « lynchage high-tech », mais ni lui ni son avocat n’ont fourni de preuve qui semblerait contredire le reportage de CNN.

Il est difficile de voir ce procès faire grand-chose pour sortir la campagne de Robinson de sa situation actuelle. Plusieurs de ses collaborateurs ont démissionné. Donald Trump, bien qu’il ait refusé de retirer son soutien à Robinson, n’a pas inclus lui dans l’un de ses événements en Caroline du Nord. Le procès semble être un ultime effort pour sauver la légitimité d’une campagne qui fait cruellement défaut.

Regardez la conférence de presse de Robinson en intégralité ici.

Tenez compte de l’avertissement de Harris

Lors d’une conversation avec le journaliste Roland Martin, Kamala Harris a rappelé à ses auditeurs les efforts déployés par la Russie en 2016 pour susciter l’apathie ou le sentiment pro-Trump parmi les électeurs, en particulier Les électeurs noirs. Harris a prévenu que la Russie redoublerait d’efforts similaires cette année.

Violences anti-FEMA

Un homme qui soutenait une milice d’extrême droite et qui aurait voulu s’en prendre aux employés de l’Agence fédérale de gestion des urgences a été arrêté samedi, selon les autorités de Caroline du Nord. William Jacob Parsons, 44 ans, a été accusé de « s’être armé face à la terreur du public », rapporte NBC ; il n’a pas répondu à la demande de commentaires de NBC. Cette nouvelle intervient après que des employés de la FEMA auraient été contraints de démissionner dans certaines parties de l’État en raison de menaces, formulées alors que Trump et d’autres républicains propageaient en ligne des théories du complot sur la réponse du gouvernement à l’ouragan Hélène.

En savoir plus sur Nouvelles NBC.

Problèmes avec la police prédictive

Un nouveau rapport sur la politique technologique révèle que les responsables de plusieurs États ont exprimé des doutes quant à l’efficacité des outils de haute technologie utilisés pour la police prédictive. Certains de ces outils, comme les algorithmes basés sur l’intelligence artificielle, conçus apparemment pour prédire où les crimes sont les plus susceptibles de se produire, sont connus pour perpétuer les préjugés raciaux. Le rapport Tech Policy suggère que le scepticisme à l’égard de ces outils pourrait enfin commencer à monter.

En savoir plus sur Politique technique.

Le seau a eu une fuite

American Water, le plus grand service d’eau des États-Unis, a annoncé la semaine dernière avoir été victime d’une cyberattaque. L’entreprise a déclaré avoir détecté une « activité non autorisée » dans ses réseaux informatiques, mais que l’eau qu’elle fournit est potable et qu’aucune installation d’approvisionnement en eau ou de traitement des eaux usées n’a été affectée.

En savoir plus sur CNBC. (Et pour en savoir plus sur les cyberattaques ciblant les infrastructures américaines, lisez une partie de ma couverture précédente.)

Les efforts électoraux de Musk

Le New York Times a publié un rapport sur une organisation soutenue par Elon Musk appelée Building America’s Future, une organisation politique pro-Trump qui a publié des publicités numériques – dont certaines ont dénoncées comme antisémites – destinées à éliminer le soutien des Noirs et des musulmans à Harris. et « semblent avoir pour but de faire baisser la participation de Mme Harris » dans le Michigan « en utilisant le conflit au Moyen-Orient comme un coin ». Le groupe aurait également financé des efforts visant à placer et à maintenir des candidats tiers tels que Jill Stein et Cornel West sur les bulletins de vote des États à travers le pays.

En savoir plus sur Le New York Times.