Mark Robinson et d’autres candidats utilisent la désinformation d’Hélène pour « semer le chaos »

La désinformation et la mésinformation nuisent à la capacité des communautés frappées par les tempêtes dans l’ouest de la Caroline du Nord à recevoir une aide fédérale au moment où elles en ont le plus besoin, ont déclaré mardi le gouverneur Roy Cooper et l’administratrice de la FEMA, Deanna Criswell.

Ces remarques interviennent après qu’un homme a été arrêté et accusé de s’être armé pour terroriser le public après avoir prétendument parcouru le comté de Rutherford et déclaré qu’il allait nuire aux travailleurs de la FEMA. Criswell a décidé de suspendre ses efforts de porte-à-porte dans la région, qui ont depuis repris.

« Franchement, c’est navrant de voir des propos ou des actes de haine envers qui que ce soit, sans parler des intervenants fédéraux qui sont là pour aider les gens en cette période critique. Alors laissez-moi être clair : je prends ces menaces au sérieux et la sécurité de ces intervenants est et restera une priorité pour moi et mon équipe », a déclaré Criswell.

Mardi matin, la FEMA avait approuvé plus de 71 000 candidatures à son programme d’Assistance Individuelle dans les comtés touchés par Helene, les survivants recevant plus de 99 millions de dollars. Plus de 171 000 personnes ont demandé une aide, a déclaré Lucas Hitt, porte-parole de la FEMA.

Cooper a souligné que la tempête qui s’est produite environ un mois avant les élections est l’une des principales raisons du volume d’informations inexactes et carrément fausses qui ont été diffusées sur la tempête et sa réponse.

«Les candidats utilisent la misère du peuple pour semer le chaos au service de leurs propres objectifs politiques, et c’est une erreur. C’est une époque où nous devons tous nous unir pour aider la population de l’ouest de la Caroline du Nord et il est décevant de voir des candidats, sachant très bien ce qu’ils font, poursuivre ce genre de désinformation remplie de mensonges », a déclaré Cooper.

La désinformation est la diffusion intentionnelle d’informations fausses ou trompeuses, tandis que la désinformation est une fausse information partagée sans intention.

L’ancien président Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, a critiqué Cooper, un démocrate. Trump a amplifié les fausses affirmations selon lesquelles Cooper et le président Joe Biden auraient aide limitée aux pièces endommagées par Hélène de l’ouest de la Caroline du Nord qui sont plus susceptibles de voter républicain.

Trump a également faussement affirmé que la FEMA ne donnait qu’à Hélène survivants 750 $ d’aide. Le paiement de 750 $ est un paiement immédiat et urgent destiné à aider les personnes touchées par la tempête à répondre à leurs besoins quotidiens comme le lait maternisé, la nourriture ou l’essence. Même après que les gens auront reçu ce paiement, a déclaré la FEMA, l’agence continuera d’examiner l’éligibilité à d’autres fonds.

Cooper a également interpellé Mark Robinson, lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord et candidat républicain à la course au poste de gouverneur. Immédiatement après Hélène, Robinson a commencé à affirmer que Cooper avait laissé tomber le peuple de Caroline du Nord, une réclamation il a répété avec insistance comme il a fait campagne et aidé organiser une collecte de dons.

« Il doit y mettre fin, et il y a d’autres personnes qui doivent mettre fin à cette désinformation qui finit par nuire à des gens qui ont tout perdu », a déclaré Cooper.

Le ministère de la Sécurité publique de Caroline du Nord a mis les forces de l’ordre à disposition pour se coordonner avec les responsables sur le terrain, notamment les employés de la FEMA et d’autres bénévoles susceptibles d’être menacés, a déclaré Cooper.

Des personnes sont toujours portées disparues

Il y a maintenant 95 décès confirmés à cause de la tempête tropicale Helene en Caroline du Nord, a déclaré mardi le secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord, Kody Kinsley.

L’État a également formé un groupe de travail qui travaillera avec les forces de l’ordre locales pour examiner les rapports de personnes disparues et déterminer combien de personnes sont toujours portées disparues après la tempête. Mardi, 92 personnes avaient été portées disparues et n’avaient pas été retrouvées, a déclaré Cooper.

« Je tiens à prévenir qu’il ne s’agit pas d’un décompte définitif car le groupe de travail poursuit son travail. Le nombre continuera de fluctuer à mesure que d’autres rapports arriveront et que d’autres seront résolus », a déclaré Cooper.

Le froid arrive

Alors que les températures ont commencé à baisser dans l’ouest de la Caroline du Nord, l’État s’efforce d’envoyer des articles pour temps froid comme des radiateurs, des couvertures et des manteaux dans la région.

Dans le comté de Buncombe, une station météo sur le campus de l’UNC-Asheville a enregistré une température de 36 degrés Fahrenheit à 8 heures du matin mardi. C’est la deuxième fois depuis l’arrivée d’Hélène le 27 septembre que la station enregistre une température inférieure à 40 degrés.

« Nous avons constaté un changement par rapport au type de produits qui étaient au centre de l’attention il y a deux semaines, comme la nourriture et l’eau, et nous passons maintenant à davantage d’équipements pour temps froid », a déclaré Will Ray, directeur de la gestion des urgences de Caroline du Nord, ajoutant que L’État s’efforce de répondre à ces demandes « le plus rapidement possible ».

L’État travaille avec la Garde nationale et le ministère des Transports pour garantir que les personnes qui ont perdu leur maison puissent rester au chaud, a déclaré Ray. Cela implique également de trouver une place dans des refuges ou un logement temporaire plus stable.

Il existe encore 13 refuges ouverts dans l’ouest de la Caroline du Nord, abritant plus de 500 personnes et 80 animaux de compagnie, a déclaré Ray.

Environ 4 600 personnes dont les maisons ont été endommagées par la tempête séjournent dans des hôtels via le programme d’aide au logement transitoire de la FEMA.

« Nous essayons de mettre toutes les options disponibles sur la table pour soutenir ceux qui ont été touchés, notamment en ce qui concerne le logement », a déclaré Ray.

