Mark Richt annonce le diagnostic de la maladie de Parkinson

L’ancien entraîneur de football de Géorgie et de Miami (Floride) Mark Richt a annoncé jeudi sur Twitter qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

« Je me dandinais ces derniers temps et les gens m’ont demandé ce qui n’allait pas », a écrit Richt, 61 ans. « J’ai décidé de le dire à tout le monde en même temps. On m’a diagnostiqué la maladie de Parkinson.

« En vérité, je le considère comme une affliction momentanément légère par rapport à la gloire future dans le ciel. »

Richt a ajouté qu’il « va profiter des bénédictions que j’ai » et qu’il verra des téléspectateurs sur le réseau ACC, où il est analyste du football universitaire depuis 2019 après avoir pris sa retraite d’entraîneur après la saison 2018.

Il a été entraîneur-chef de l’Université de Géorgie de 2001 à 2015, remportant 145 matchs et deux championnats SEC (2002, 2005).

Après son licenciement en 2015, Richt est retourné dans son alma mater, l’Université de Miami, où il est passé 26-13 en tant qu’entraîneur-chef pendant trois saisons (2016-18).

Avant sa carrière d’entraîneur-chef, Richt a remporté deux titres nationaux alors qu’il était membre du personnel de Bobby Bowden à Florida State dans les années 1990.