Mark Parsons quitte la NWSL Portland Thorns pour l’équipe nationale féminine néerlandaise

Mark Parsons a été nommé jeudi prochain entraîneur de l’équipe néerlandaise de football féminin et succédera à Sarina Wiegman après les Jeux olympiques de Tokyo.

Parsons, 34 ans, qui entraîne actuellement les Portland Thorns dans la National Women’s Soccer League des États-Unis, prendra le relais après le départ de Wiegman pour entraîner l’équipe féminine d’Angleterre.

Le contrat de Parsons passe par le championnat d’Europe de l’année prochaine en Angleterre et la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2023.

Parsons a de grandes chaussures à remplir aux Pays-Bas.

Wiegman a mené les Néerlandais à la victoire à domicile à l’Euro 2017 et à la finale de la Coupe du monde 2019, où ils ont perdu contre les États-Unis 2-0.

Mark Parsons terminera la saison en tant qu’entraîneur des Portland Thorns. Photo par Craig Mitchelldyer / ISI Photos / Getty Images

L’association néerlandaise de football, connue sous le nom de KNVB, a déclaré que Parsons combinerait son travail d’entraîneur national avec sa position à Portland jusqu’à la fin de la saison américaine.

Sous Parsons, Portland a remporté le NWSL Shield en 2016 et le titre NWSL un an plus tard.

Plus tôt ce mois-ci, l’équipe a remporté la NWSL Challenge Cup.

« Je suis super content de ce travail fantastique », a déclaré Parsons dans un communiqué publié par la KNVB. « Ces dernières années, cette équipe a écrit l’histoire et inspiré les fans de football du monde entier avec leur jeu et la façon dont ils se présentent le terrain. »

Le directeur général et président du football de Thorns, Gavin Wilkinson, a déclaré dans un communiqué sur le site Web du club que l’organisation restait « engagée à 100% pour la saison 2021 avec Mark à la barre et appréciait la façon dont cela a été géré par la KNVB et Marque. »