La volatilité du marché et les prochains mouvements des banques centrales doivent être surveillés « très attentivement », a averti l’investisseur chevronné Mark Mobius, décrivant des « mouvements fous » dans des actifs tels que le bitcoin comme étant motivés par « la désorientation et la confusion ».

La spéculation du marché sur le moment où les banques centrales, et en particulier la Réserve fédérale américaine, pourraient commencer à réduire leurs achats d’actifs, sévit depuis des mois compte tenu d’une reprise naissante après la pandémie de coronavirus et du spectre d’une augmentation de l’inflation.

Mark Mobius, partenaire fondateur de Mobius Capital Partners, a déclaré à CNBC que les mouvements de la banque centrale doivent être surveillés de près.

« Tout recul de la masse monétaire résultant du retrait des banques centrales sera, je pense, très mauvais pour les marchés. Je pense donc que nous devons surveiller cela de très près », a déclaré Mobius à Squawk Box Europe de CNBC.

« Nous sommes dans une période très incertaine, c’est sûr », a-t-il ajouté.

Même sans inquiétudes concernant les banques centrales, il y a eu des cas de volatilité extrême du marché depuis le début de l’année, y compris la frénésie du commerce de détail qui a frappé les marchés boursiers américains au printemps, principalement due à Reddit, aux mouvements sauvages du marché de la cryptographie, en particulier du bitcoin. Le prix de la crypto-monnaie a chuté d’environ 10 % mardi à environ 32 000 $ et est en baisse de 50 % par rapport à son sommet historique d’avril.

Mobius estimait que le comportement de prise de risque des investisseurs et la volatilité du marché étaient source de confusion.

« Beaucoup de gens ont de l’argent en main avec lequel ils veulent faire quelque chose, et deuxièmement, beaucoup de gens sont confus. Le fait qu’ils aient vu le bitcoin, auquel ils avaient tellement confiance, s’estompe vers le bas confond les gens », a-t-il déclaré.

« Vous avez donc une situation amusante avec beaucoup d’argent en poche et beaucoup de confusion et de désorientation, donc je pense que c’est ce qui motive beaucoup de ces mouvements fous sur le marché. »

Néanmoins, Mobius a estimé que les marchés pourraient encore augmenter si les banques centrales ne mettent pas fin trop tôt aux programmes d’achat d’actifs.

« Avec beaucoup d’argent qui circule, il n’y a aucune raison pour que le marché ne puisse pas monter plus haut, non seulement le marché américain mais le marché MSCI et EM (marché émergent) a également augmenté plus que le S&P 500. Vous pouvez voir une continuation à moins qu’il n’y ait un grand recul de la masse monétaire et c’est pourquoi nous devons surveiller le comportement des banques centrales du monde entier, en particulier de la Fed. »