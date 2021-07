Mark Milley craignait un coup d’État après la défaite de Trump contre Biden: livre

Le récit des préoccupations et des actions post-électorales de Milley a été rapporté par les journalistes du Washington Post, Carol Leonnig et Philip Rucker, dans leur nouveau livre « I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year », qui sort la semaine prochaine.

Le général, après avoir écouté Trump diffuser un éventail de théories du complot sans fondement et de fausses allégations de fraude au cours des dernières semaines de son mandat, avait établi des parallèles avec la montée du fascisme dans l’Allemagne du XXe siècle, selon le livre.

« Ils peuvent essayer, mais ils ne vont pas réussir », a déclaré Milley à ses adjoints les plus proches, selon le livre. « Vous ne pouvez pas faire ça sans l’armée. Vous ne pouvez pas faire ça sans la CIA et le FBI. Nous sommes les gars avec les armes. »

Milley, qui était à l’époque président des chefs d’état-major interarmées et détient toujours le titre, a commencé à élaborer de manière informelle des stratégies sur la façon de se prémunir contre une telle décision de Trump ou de son entourage, indique le livre.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Les journalistes lauréats du prix Pulitzer affirment que le livre est basé sur des centaines d’heures d’entretiens avec plus de 140 sources, dont la plupart ont accepté de parler franchement sous couvert d’anonymat. Les auteurs disent qu’ils ont également interviewé Trump officiellement pendant deux heures et demie.

Le livre dépeint Milley se voyant dans les derniers mois de la présidence de Trump comme l’un des rares responsables restants de l’administration en ruine à défendre encore les institutions militaires et exécutives.

Leonnig et Rucker décrivent Milley comme étant secoué après un appel téléphonique le 10 novembre avec un vieil ami, qui l’a prévenu : « Ce qu’ils essaient de faire ici, c’est renverser le gouvernement. »

« Tout cela est réel, mec. Tu es l’un des rares gars qui se tient entre nous et des trucs vraiment mauvais », a déclaré l’ami à Milley, qui a ensuite partagé l’échange avec ses assistants, selon le livre.

Milley a ensuite contacté HR McMaster, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump. « A quoi ai-je affaire ? » Milley a demandé, selon le livre.

« Vous avez affaire à certains des s— jamais les plus étranges », aurait répondu McMaster.

Trump avait refusé de concéder la course 2020 à l’actuel président Joe Biden. Il a faussement tenté de revendiquer la victoire le 4 novembre, alors même que le décompte des voix affluait encore. Dans les semaines qui ont suivi les élections, Trump et ses alliés ont déposé des dizaines de poursuites pour tenter d’inverser l’issue de la course.

Alors que Trump et ses substituts ont affirmé verbalement qu’une fraude généralisée avait truqué les élections, peu de poursuites ont tenté de faire valoir cet argument devant un véritable juge. Aucune des poursuites n’a réussi à annuler la victoire de Biden dans les États clés.

Le défi de Trump, combiné à l’installation tardive de loyalistes à des postes supérieurs au sein du gouvernement, a fait craindre aux hauts responsables du Pentagone que le président puisse être convaincu de prendre une « action militaire irréfléchie », selon le livre. Les dirigeants du Pentagone envisageaient des actions « telles que le lancement d’une frappe de missiles, le retrait précipité des forces américaines d’Afghanistan, ou même le déploiement de troupes liées d’une manière ou d’une autre au conflit électoral », selon le livre.

Avant le 6 janvier, lorsqu’une session conjointe du Congrès devait se réunir pour confirmer la victoire de Biden, Milley aurait exprimé son inquiétude quant à la façon dont Trump faisait la promotion d’un événement de style rassemblement électoral à proximité.

« Milley a dit à son personnel qu’il pensait que Trump attisait les troubles, peut-être dans l’espoir d’une excuse pour invoquer la loi sur l’insurrection et appeler l’armée », indique le livre.

Le 6 janvier, une foule de partisans de Trump, dont beaucoup s’étaient rassemblés pour le discours enflammé du président devant la Maison Blanche, a envahi le Capitole, vandalisant les couloirs du gouvernement et forçant une session conjointe du Congrès à se cacher.

Après l’invasion meurtrière, Milley a souligné que « contre vents et marées, il y aura un transfert de pouvoir pacifique le 20 janvier », a déclaré un haut responsable dans le livre. « Nous avons un avion, notre train d’atterrissage est coincé, nous avons un moteur et nous n’avons plus de carburant. Nous devons faire atterrir ce mauvais garçon. »

Milley, à la tête d’un exercice militaire le 14 janvier avant l’investiture de Biden, aurait déclaré: « Voici le marché, les gars: ces gars sont des nazis, ce sont des garçons boogaloo, ce sont des garçons fiers. Ce sont les mêmes personnes contre qui nous nous sommes battus La Seconde Guerre mondiale. »

« Tout le monde dans cette pièce, que vous soyez un flic, que vous soyez un soldat, nous allons arrêter ces gars pour nous assurer que nous avons un transfert de pouvoir pacifique. Nous allons mettre un anneau d’acier autour cette ville et les nazis n’y entrent pas », a déclaré Milley, selon le livre.