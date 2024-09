Mark Messier, membre du Temple de la renommée, est la tête d’affiche de l’équipe de diffusion de la LNH d’Amazon

Le joueur de hockey du Temple de la renommée Mark Messier sera parmi les talents à l’antenne de la nouvelle diffusion de la LNH d’Amazon.

Amazon a dévoilé ses plans pour Hockey du lundi soir de premier ordrequi incluent Messier travaillant comme analyste pour certains jeux.

L’équipe de diffusion comprendra également les animateurs Andi Petrillo, qui était l’animateur de CBC pendant les Jeux olympiques de 2024, et Adnan Virk, qui a travaillé pour TSN, ESPN et MLB Network.

L’analyse sera réalisée par Blake Bolden, Thomas Hickey, Shane Hnidy et Jody Shelley, tandis que le compte-rendu des matchs sera assuré par l’ancien talent de la LNH sur NBC, John Forslund.

Les émissions seront diffusées en direct depuis l’aréna de l’équipe locale, à compter du 14 octobre, lorsque les Canadiens de Montréal accueilleront Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh au Centre Bell.

En plus des segments traditionnels d’avant-match, d’entracte et d’après-match, Hockey du lundi soir de premier ordre comprendra une fonctionnalité interactive où les téléspectateurs qui ont manqué une partie du match pourront se rattraper en regardant un package de moments forts de deux minutes compilé par l’apprentissage automatique.

Le jeudi, Petrillo animera une émission en studio intitulée D’un océan à l’autre, la LNH avec des moments forts, des analyses d’experts et des interviews de joueurs, d’entraîneurs et de commentateurs.

Amazon a également annoncé lundi que son documentaire en six parties FACEOFF: Inside the NHL commencera à être diffusé en streaming le 4 octobre.

La série présente des moments sur la glace et dans les coulisses avec certaines des plus grandes stars de la ligue, notamment les superstars des Oilers d’Edmonton Connor McDavid et Leon Draisaitl, l’ailier des Maple Leafs de Toronto William Nylander et le capitaine des Canucks de Vancouver Quinn Hughes.

Amazon et Rogers Communications ont annoncé en avril dernier qu’ils avaient conclu un accord qui verrait tous les matchs nationaux de la saison régulière de la LNH du lundi au Canada diffusés en anglais sur Prime Video pour les deux prochaines saisons.