Mark Messier et Danny DeVito prêts à déployer le « Game 7 » sur Prime Video plus tard ce mois-ci

La prochaine série d’anthologies en cinq parties de Prime Video, « Game 7 », fera ses débuts le 22 octobre, produite par la légende de la LNH Mark Messier et l’acteur Danny DeVito. La série, également produite par Connor Schell de Words + Pictures (co-créateur de « 30 for 30 » d’ESPN et producteur de « The Last Dance »), met en lumière certains des Game 7 les plus emblématiques de l’histoire du sport.

Les cinq épisodes se concentrent sur l’ALCS Red Sox-Yankees 2003, la finale de la Coupe Stanley Oilers-Flyers 1987, la finale de la Conférence Ouest NBA Mavericks-Spurs 2006, la Série mondiale Cubs-Indians 2016 et – bien sûr – les Rangers-Canucks 1994. Finale de la Coupe Stanley. Chaque entrée raconte des histoires du point de vue des athlètes qui ont joué à de tels jeux.

Messier n’a jamais été producteur exécutif d’une série auparavant, et lui et son partenaire Isaac Chera ont passé deux ans et demi à développer « Game 7 », garantissant les marques déposées et la propriété intellectuelle du monde entier. «Cela a été un choc pour nous tous», a déclaré Messier. « Nous ne pouvions pas croire qu’une des ligues ne possédait pas [the rights] au match 7. »

Messier, aux côtés de Chera, DeVito et du directeur du divertissement Mat Vlasic, a également lancé l’automne dernier la plateforme de style de vie et de performance baptisée Game 7, développant des séries de contenu, des podcasts et d’autres projets. « Nous avons réalisé que nous étions sur quelque chose [and wanted to build] une marque étonnante et ambitieuse autour des grands moments du match 7 et de tout l’enseignement qui l’a accompagné », a déclaré Messier. « La première chose à laquelle nous devions réfléchir, grâce aux conseils de [Vlasic]était de construire une communauté autour de lui, et la meilleure façon à laquelle nous pouvions penser était de partager les moments emblématiques offerts par le Game 7 à travers des années d’histoire.

Messier a déclaré qu’il existe plus de 100 ans de séquences du jeu 7, et probablement encore 100 ans de contenu futur avec lequel travailler.

Le groupe a contacté toutes les grandes sociétés de streaming pour une éventuelle distribution et a finalement opté pour Prime Video. Messier a déclaré que le Game 7 se sentait à l’aise avec Amazon en raison de l’orientation prise par l’entreprise dans le domaine du sport. «Ils ont investi une quantité incroyable de ressources derrière cela», a déclaré Messier. « Ils ont cru au projet dès le premier jour. Ils croyaient au sens de la série et à l’impact qu’elle aurait pour tant de gens. »

Un plus grand message

« Vous verrez dans les docu-séries qu’il ne s’agit pas seulement de sport, mais aussi de vie », a déclaré Messier. « Nous le racontons à travers le prisme du sport, mais ce sont des histoires de vies humaines. Tout le monde dans la vie sera confronté – si ce n’est pas déjà fait – à son propre moment du Game 7. Sont-ils préparés à cela ? Quels sont les outils dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions dans votre vie ? L’une des choses les plus importantes que j’ai essayé de faire pendant ma retraite a été d’aider les jeunes garçons et filles dans leur propre cheminement, que ce soit par le sport ou autre chose. Ce n’est pas grave, les leçons sont les mêmes. »

Le dernier épisode se concentre sur le septième match de Messier en tant que capitaine des Rangers, dont la victoire à la Coupe Stanley en 1994 vient de célébrer son 30e anniversaire.

Quinze des 22 membres de l’équipe ont rejoint Messier dans une salle de cinéma louée avec leurs amis et leur famille pour regarder la série, que Messier a décrite comme « incroyablement émouvante ».

« Revenir et voir, observer et ressentir quelque chose que nous avons fait il y a 30 ans, et à quel point cela a été important et impactant, non seulement pour l’équipe, l’organisation et nous-mêmes, mais pour tant de personnes à travers le pays et dans le monde qui je l’ai vécu», a déclaré Messier. « Nous sommes tous restés assis là pendant cinq minutes et on n’a pas dit grand-chose, parce que c’était tellement incroyable. »