Mark Mennecke, Neuqua Valley secoue les premiers revirements et dépasse Oswego – Shaw Local

OSWEGO – Mark Mennecke va parfois à l’encontre de ses meilleurs anges lorsqu’il prolonge les courses par contact.

Il peut clairement encaisser les coups, cependant. Et distribuez-les.

À la fin d’une course de 32 verges à la fin de la première mi-temps vendredi, le quart-arrière senior de 6 pieds et 175 livres de Neuqua Valley a positivement transporté un défenseur.

“Pendant l’entraînement tout l’été, je n’ai pas été autorisé à être touché”, a déclaré Mennecke. “Ça faisait du bien de sortir et de frapper quelqu’un.”

Les Wildcats ont encaissé quelques coups sûrs vendredi, mais n’en ont pas été plus mauvais. Mennecke et l’attaque de Neuqua Valley ont surmonté trois revirements en première mi-temps, et il a lancé deux touchés. Une défensive dominante a fait le reste dans une victoire de 28-3 en ouverture de saison à Oswego.

“En première mi-temps, nous avons eu trois revirements, nous sommes allés dans les vestiaires et nous avons dit de continuer à pousser”, a déclaré Mennecke, qui était 5 en 13 pour 76 verges et a également couru pour 70 verges. « Nous avons eu beaucoup de hauts et de bas, mais nous les avons tous surmontés. La défense était incroyable. Trois points en quatre quarts-temps, bravo à la défense, ils ont joué de manière incroyable.

Justen Crawford (55 ans) de Neuqua Valley frappe Nicholas Scott (2 ans) d’Oswego dans le champ arrière pour une défaite lors d’un match de football à l’école secondaire d’Oswego le vendredi 26 août 2022. (Sean King pour Shaw Local)

L’entraîneur de Neuqua Valley, Bill Ellinghaus, préférerait probablement que son QB vedette soit un peu plus judicieux dans ses courses. Mennecke a pris un gros coup sur la touche vendredi après une autre longue course.

Mais les jambes de Mennecke le rendent spécial.

Il a échappé à la ruée et a lancé une frappe parfaite sur une double couverture pour une passe TD de 36 verges à Grant Larkin pour le premier score du match. Au troisième quart, chassé de la poche vers la droite, Mennecke s’est jeté sur son corps pour un TD de 12 verges à Carter Stare pour une avance de 21-3.

“Je vais dire publiquement que je souhaite qu’il [Mennecke] ne serait pas le gars qui essaierait d’écraser les gens, en fait je lui ai dit quand vous avez eu un tir pour sortir des limites, sortez des limites », a déclaré Ellinghaus. « Mais c’est un féroce compétiteur. Il ne va pas écouter quand il pense qu’il a une chance d’aller renverser quelqu’un. C’est un compétiteur. Parfois, cela va lui causer des ennuis, mais la plupart du temps, nous serons satisfaits des résultats.

Neuqua, une équipe avec 17 partants de retour d’un quart de finaliste de classe 8A, remportera ce résultat malgré les premières erreurs.

Jaden McGee a couru pour 151 verges en 25 courses avec un TD de 1 mètre pour le score final du match, et Stare a attrapé le TD et a renvoyé un botté de dégagement de 65 verges pour un deuxième TD. La défense a fait le reste. Oswego n’a réussi qu’un panier de 38 verges de Tanner Stumpenhorst à la première minute du deuxième quart, n’a obtenu que 32 verges au sol de ses porteurs de ballon et n’a pas complété de passe en seconde période.

La recrue du Michigan, Deakon Tonielli, a été tenue à trois attrapés pour 37 verges. Justen Crawford de Neuqua, un joueur de ligne défensive senior de 6 pieds 7 pouces et 240 livres, a réussi trois sacs dans le cadre de l’effort.

“Notre défense va être vraiment très bonne”, a déclaré Ellinghaus. « Nous avons été très élevés sur notre défensive toute l’année. Ils jouent avec beaucoup d’énergie et beaucoup d’intensité. Notre ligne défensive l’a poursuivi.

Taiden Thomas (89) d’Oswego frappe Mark Mennecke (13) de Neuqua Valley dans le champ arrière pour une défaite lors d’un match de football au lycée d’Oswego le vendredi 26 août 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Oswego s’est accroché pendant une mi-temps, avec un certain nombre de jeux opportunistes défensivement.

Brady Hayslett et Braedon Hellinger ont eu des interceptions, Hellinger est arrivé dans la zone des buts dans les dernières secondes de la première mi-temps et le joueur de ligne défensif Ryan Emmick a récupéré un échappé. Mais les Panthers ont perdu cinq partants sur blessure, dont le porteur de ballon Nick Scott et l’ailier défensif de retour de toute la conférence Taiden Thomas, qui avait deux sacs avant sa blessure.

“Ce n’est pas une excuse, ils nous ont battus, mais je n’ai jamais vu autant d’enfants clés tomber”, a déclaré l’entraîneur d’Oswego, Brian Cooney. «Cinq partants qui étaient dans un jeu, et qu’on ne reverra plus. Les enfants ont pris la mentalité de l’homme suivant, mais ce ne sont pas eux qui obtiennent les répétitions à l’entraînement.

Oswego QB Cruz Ibarra a réussi quelques longues passes de troisième essai à Scott, Tonielli et Jordan Katzenbach en première mi-temps, mais a terminé 7 en 30 pour 111 verges. Oswego a raté ses 16 dernières tentatives de passes.

“Nous n’avons tout simplement pas de traction offensivement”, a déclaré Cooney. «Nous avons perdu des gars clés, mais nous allons devoir le comprendre. La route ne sera pas plus facile la semaine prochaine.