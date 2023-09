Mark Meadows n’aura pas de procès pour racket devant un tribunal fédéral, selon un juge fédéral : NPR

basculer la légende Alex Brandon/AP

Un juge fédéral a rejeté la demande de l’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, de déplacer ses accusations d’ingérence électorale en Géorgie sous la juridiction fédérale.

L’ordonnance de vendredi est le dernier développement d’un effort de plus en plus complexe visant à poursuivre 19 personnes, dont l’ancien président Donald Trump, soupçonnées de s’être engagées dans un vaste complot visant à renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

Meadows a fait valoir dans les dossiers judiciaires et lors d’une audience du 28 août qu’il avait atteint un triple seuil pour déplacer ses accusations hors du comté de Fulton, en Géorgie, devant la Cour supérieure et sous la juridiction fédérale parce qu’il était un officier des États-Unis, le crime Les chefs d’accusation auxquels il fait face découlent d’actions accomplies dans le cadre de cette fonction et qu’il a soulevé une « infraction fédérale colorable ».

Le juge Steve Jones, nommé par Obama, n’est pas d’accord.

Dans un Commande de 49 pagesJones a constaté qu’une seule des actions présumées de Meadows en relation avec un projet plus vaste visant à saper les résultats des élections déjà certifiés de la Géorgie relevait de ses fonctions officielles et était donc protégée par la loi fédérale.

« La Cour estime que les preuves présentées ne montrent pas que la plupart des actes manifestes restants étaient liés à la portée du rôle de Meadows en tant que chef d’état-major », a-t-il écrit, ajoutant que Meadows « ne peut pas avoir agi dans son rôle d’officier fédéral ». en ce qui concerne tout effort visant à influencer, interférer, perturber, superviser ou modifier les élections nationales.

L’ancien membre du Congrès de Caroline du Nord est accusé de « sollicitation de violation du serment par un fonctionnaire public » et accusé d’avoir violé la vaste loi géorgienne sur le racket pour son organisation et de participation à un appel au cours duquel Trump a fait pression sur le secrétaire d’État républicain de Géorgie pour qu’il « trouve » des votes et annule le vote. résultats électoraux déjà certifiés.

Il a pris la parole lors de l’audience sur l’avis de révocation, offrant un témoignage détaillé sur son rôle de chef de cabinet et contestant certaines des actions sous-jacentes que les procureurs prétendent être des actes manifestes dans le cadre d’un complot plus vaste visant à renverser la défaite électorale de Trump.

Le bureau du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a fait valoir que Meadows s’était engagé dans un certain nombre d’activités de nature politique et non protégées par la loi fédérale, depuis l’échec d’un audit mené par le Georgia Bureau of Investigation sur les enveloppes de vote par correspondance jusqu’à l’organisation d’un appel avec Trump et l’enquêteur électoral en chef de l’époque.

Jones, qui a reconnu le caractère sans précédent de l’affaire et le processus d’expulsion peu utilisé, n’a pas ménagé son évaluation de la défense de Meadows concernant ses actes.

« Interrogé sur l’étendue de son autorité, Meadows a été incapable d’expliquer les limites de son autorité, autres que son incapacité à défendre le président ou à travailler au nom de la campagne », a écrit Jones. « La Cour estime que Meadows n’a pas correctement transmis les limites extérieures de l’autorité et, par conséquent, la Cour accorde moins de poids à ce témoignage. »

La décision de Jones de maintenir l’affaire au niveau de l’État ajoute néanmoins une nouvelle couche de complication aux défis logistiques posés par la tentative de juger 19 accusés différents avec des stratégies juridiques et des niveaux d’exposition différents.

L’ordonnance fera probablement l’objet d’un appel, ce qui pourrait entraîner un retard de résolution de plusieurs mois pendant que Willis se prépare à l’éventualité de plusieurs procès qui comprendront au moins 150 témoins estimés et dureront chacun au moins quatre mois, sans compter la sélection du jury.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, a statué le 6 septembre que deux accusés qui avaient demandé un procès rapide, Kenneth Chesebro et Sidney Powell, verraient leur cause portée le 23 octobre.

La décision contre Meadows constitue un obstacle potentiel pour les autres accusés qui ont également des demandes de renvoi en instance devant un tribunal fédéral. Au moins quatre autres accusés cherchent également à faire avancer leur dossier, dont trois responsables républicains qui affirment que leur rôle d’électeurs présidentiels candidats – où ils prétendaient faussement être des électeurs officiels de l’État – leur confère une protection fédérale. Les avocats de Trump ont également déposé récemment une requête évoquant la possibilité d’une demande de suppression.

Vendredi a également vu la publication du rapport complet d’un grand jury spécial qui a enquêté sur les efforts d’ingérence électorale. Ce rapport recommandait que près de 40 personnes soient inculpées, même si la décision finale revenait au bureau du procureur.

Pendant ce temps, le juge du comté de Fulton devrait rendre des ordonnances de calendrier pour le reste des accusés au cours de la semaine à venir.