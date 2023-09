Mark Meadows, assistant de Trump, a nié le transfert de l’affaire Géorgie devant un tribunal fédéral

Bureau du shérif du comté de Fulton | via Reuters

Meadows a été inculpé avec Trump et 17 autres coaccusés le mois dernier par un grand jury de ce tribunal pour des accusations liées à leurs efforts pour annuler la défaite de l’ancien président Donald Trump lors de l’élection de 2020 en Géorgie contre le président Joe Biden.

« La Cour conclut que Meadows n’a pas démontré que les actions qui ont déclenché les poursuites de l’État étaient liées à sa fonction fédérale », a écrit Jones. « L’association présumée de Meadows avec les activités post-électorales n’était pas liée à son rôle de chef de cabinet de la Maison Blanche ou à son autorité exécutive. »

Jones a noté qu’un seul des huit actes criminels prétendument manifestes commis par Meadows, demandant au représentant Scott Perry, républicain de Pennsylvanie, les numéros de téléphone des dirigeants de l’Assemblée législative de Pennsylvanie au nom de Trump « aurait pu se produire dans le cadre du bureau fédéral de Meadows. « .

« Les actions au cœur des accusations portées par l’État contre Meadows ont été prises au nom de la campagne Trump dans le but ultime d’affecter les activités et les procédures électorales de l’État », a écrit Jones.

« Meadows lui-même a déclaré que travailler pour la campagne Trump ne relèverait pas du mandat d’un chef de cabinet de la Maison Blanche », a ajouté Jones.

L’avocat de Trump a déclaré jeudi à un juge du comté de Fulton que l’ancien président pourrait bientôt demander à ce que son propre cas soit transféré devant un tribunal fédéral.

Outre Meadows, quatre autres accusés ont déjà fait de telles demandes.

Bien que Jones ait déclaré dans son ordonnance que son rejet de la demande de renvoi de Meadows n’affecterait pas les mêmes demandes des autres accusés, cela n’augure probablement rien de bon pour ces offres.

Outre Trump, Meadows était considéré par les experts comme ayant la meilleure chance de transférer l’affaire devant un tribunal fédéral, car il occupait un poste fédéral et vivait à Washington, DC au moment des crimes présumés.

Le tribunal fédéral d’Atlanta est considéré comme un lieu potentiellement plus favorable pour les accusés que le tribunal de l’État, car son jury est composé d’un territoire plus vaste et comprendra donc probablement davantage de républicains.