Mark McKenzie de l’USMNT victime d’abus racistes en ligne après la victoire de la Ligue des Nations contre le Mexique

Le défenseur américain Mark McKenzie a été victime d’abus raciaux sur les réseaux sociaux après la victoire 3-2 de son équipe sur le Mexique lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF dimanche.

« La quantité d’abus raciaux et d’attaques personnelles contre moi-même et ma famille de la part de » partisans « et de » non partisans « , ce n’est pas le cas », a écrit McKenzie, qui est noir, sur ses histoires Instagram lundi soir.

La publication comprenait un exemple d’abus.

jouer 1:44 Herculez Gomez réagit à la victoire 3-2 des États-Unis contre le Mexique en prolongation pour remporter le premier titre de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

McKenzie, 22 ans, qui joue pour Genk en Belgique, a eu un cadeau dimanche soir qui a mené au but de Jesus Corona pour le Mexique après seulement 63 secondes et a été sifflé pour un handball à la 119e minute. Ethan Horvath a ensuite sauvé le penalty pour préserver la victoire.

McKenzie a rejoint Genk depuis l’Union de Philadelphie de la MLS en janvier.

Le match de dimanche à Denver a été interrompu pendant environ trois minutes dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps en raison de fans utilisant un chant anti-gay.