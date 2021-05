Mark McCloskey annonce sa candidature au Sénat américain dans le cadre du Tucker’s Show – The Right Scoop

Mark McCloskey, qui est devenu célèbre l’année dernière après que la foule en colère de BLM se soit présentée à sa porte, vient d’annoncer sa candidature au Sénat américain dans le Missouri ce soir dans l’émission de Tucker Carlson.

Regarder:

RUPTURE: @Mark__McCloskey annonce sa candidature au Sénat américain dans le Missouri en direct sur @TuckerCarlson pic.twitter.com/f41ZGtxaj4 – Benny (@bennyjohnson) 19 mai 2021

McCloskey souligne d’abord qu’il n’a JAMAIS été démocrate, l’appelant la «pire insulte aux fausses nouvelles» qui lui a été lancée. Il dit qu’il a toujours été républicain, mais jamais politicien. C’est jusqu’à maintenant, alors qu’il fait campagne pour être le prochain sénateur américain du Missouri.

J’adore la façon dont McCloskey caractérise son appel au réveil, en disant:

Dieu est venu frapper à une autre porte l’été dernier, déguisé en foule en colère, et cela m’a vraiment réveillé. Et alors que j’ai fait campagne pour le président l’automne dernier … ce que j’ai appris, c’est que les gens en ont marre de la culture de l’annulation et du poison de la théorie critique de la race et du grand mensonge du racisme systémique, le tout soutenu par la menace de la violence de la foule.

Il note que les gens en ont aussi assez des poseurs et des politiciens qui ne font rien, et qu’il croit maintenant que nous devons tous nous lever et proclamer que nous ne sommes pas des moutons, mais plutôt un peuple libre. Il a dit que les gens doivent se lancer dans la politique à tous les niveaux et que nous devons envoyer des gens à Washington qui sont prêts à dire la vérité et à se battre pour nos libertés.

«Si nous ne nous levons pas maintenant et ne reprenons pas ce pays, il disparaîtra.»

Je dois dire que j’aime vraiment McCloskey. Il a déjà prouvé qu’il était un combattant et qu’il résistera à la foule en colère et ne recula pas. Littéralement. Sa vie a été complètement bouleversée le jour où une foule en colère s’est tenue sur sa pelouse et je suis heureux que cela ait fait de lui un homme meilleur, pas un homme amer.