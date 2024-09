Mark Masters : Marner est prêt pour une année de gros contrat après s’être entraîné aux côtés de l’élite de la LNH

Avant de répondre aux questions, Mitch Marner a ouvert son point de presse d’ouverture du camp par une déclaration.

« Je sais qu’il y aura des questions de contrat, mais je ne suis pas ici pour en parler », a déclaré l’ailier, qui entame la dernière saison de son contrat actuel de six ans. « Je suis très heureux d’être un Maple Leaf. C’est un privilège incroyable. Mais je ne suis pas ici pour en parler. Je suis ici pour parler de la saison et de la suite. »

Marner a accumulé des statistiques impressionnantes au cours de ses huit saisons à Toronto. Il est déjà au huitième rang du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la franchise avec 639 points en 576 matchs. Mais le succès en séries éliminatoires est resté difficile pour l’équipe au cours de cette période, avec une seule victoire en série.

La direction des Leafs, sous la direction du président Brendan Shanahan, est restée fidèle à ses principes. Auston Matthews et William Nylander a signé de nouvelles prolongations de contrat cette année et une prolongation en milieu de saison pour Marner semble tout à fait envisageable. Pour l’instant, toutes les personnes impliquées restent discrètes.

« Il y a eu des échanges, mais il est vraiment difficile de savoir comment ces discussions se sont déroulées », a déclaré Chris Johnston, un initié du hockey de TSN« Une partie importante de cela est qu’ils essaient de faire cela aussi discrètement que possible et c’est difficile à faire sur un marché comme celui-ci. Je repense à l’année dernière avec William Nylander et les Leafs ont réussi à garder les négociations en grande partie secrètes avant de finalement lui signer une prolongation en janvier et je ne serais pas surpris si les choses se passaient ainsi pour Marner.

Au début du camp l’an dernier, le directeur général Brad Treliving avait décrit Nylander comme un « gars cool » qui ne se laissait pas abattre par les rumeurs de contrat. Nylander a connu un départ fulgurant. Mais chaque joueur est différent et Marner a exprimé sa frustration face à la couverture médiatique à Toronto à certains moments.

Alors, quelle est la clé pour Marner dans une année de contrat ?

« Il ne faut pas voir les choses de cette façon », a souligné le joueur de 27 ans. « C’est une autre année où l’on veut être le meilleur possible pour aider cette équipe à gagner des matchs de hockey. C’est ce que je pense. »

« Il a très bien géré la situation », a déclaré Matthews, qui a rejoint la ligue aux côtés de Marner lors de la saison 2016-17. « Il a passé un très bon été. Avec tout ce bruit, on ne peut pas tout contrôler. Il a beaucoup travaillé. Il a l’air en pleine forme… Nous sommes tous là pour le soutenir en tant que coéquipiers et en tant qu’équipe, donc je ne pense pas que ces choses l’aient vraiment affecté ou vont l’affecter beaucoup. »

Marner s’est préparé pour la saison en s’entraînant aux côtés de Sidney Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon dans un camp à Vail, dans le Colorado.

« Le simple fait de s’entraîner avec ces gars-là vous donne envie d’améliorer encore plus votre jeu », a-t-il déclaré.

Regarder la façon dont le trio de vainqueurs du trophée Hart a peaufiné son jeu après l’entraînement a trouvé un écho chez Marner.

« Je travaille simplement sur des petits jeux, des petites choses et des petits mouvements qui peuvent vraiment faire partie de mon jeu », a-t-il déclaré. « C’était assez spécial à regarder. J’ai beaucoup de respect pour ces trois gars et passer la semaine avec eux et en quelque sorte tirer sur les… »

Marner a affiché son seul sourire de la conférence de presse.

« J’ai presque juré là. [To] « Discuter avec eux était vraiment spécial. »

MacKinnon a fait l’éloge de Marner après le camp.

« Marner a été très critiqué à Toronto », a déclaré MacKinnon à la Presse Canadienne. « Mais il est honnêtement l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Je joue avec certains des meilleurs joueurs de la ligue, puis je patine avec Marns, et il est au même niveau que n’importe qui. Surtout à ce camp, il y avait beaucoup de bons joueurs. Il s’est démarqué comme l’un des meilleurs. »

« C’est un joueur spécial », a déclaré Shanahan. « Quiconque peut vous rapporter 100 points et être l’un des deux meilleurs attaquants défensifs de la LNH signifie que vous êtes un joueur spécial. D’autres personnes prennent sa défense et le reconnaissent également. Certains de ses pairs ont fait ce commentaire. [observation] et Mitch a eu une excellente intersaison.

Marner a enregistré 85 points en 69 matchs la saison dernière. Il avait inscrit un sommet en carrière de 99 points en 80 matchs l’année précédente, ce qui lui avait valu une nomination pour le trophée Selke.

Mais la production en séries éliminatoires n’a pas été là à des moments clés et Marner n’a enregistré que trois points lors d’une défaite en sept matchs contre les Bruins de Boston au printemps dernier.

« Eh bien, c’est du passé », a déclaré le nouvel entraîneur-chef Craig Berube. « J’ai beaucoup côtoyé Mitch et c’est une personne formidable et un excellent joueur dans les deux sens. Il a été en lice pour le Selke. Il affiche des chiffres chaque année. »

L’espoir est que ce n’est qu’une question de temps avant qu’une percée en séries éliminatoires n’arrive pour Marner et l’équipe.

« Je pense que tous les joueurs mûrissent à différents moments, à des moments différents », a déclaré Shanahan. « Mitch a toujours été une personne très engagée et un joueur de hockey très engagé. Je pense que lorsque vous voyez le travail qu’il fait et que vous voyez son amour pour le jeu et son amour pour la ville de Toronto, cela vous aide à croire en un gars comme Mitch Marner. »

—

John Tavares entame également la dernière année de son contrat.

« Ils ont tous les deux connu de bons étés », a déclaré Treliving. « Ce sont de bons joueurs et j’espère qu’ils resteront de bons joueurs des Leafs pendant très, très longtemps. Mais pour ce qui est des contrats, ce sont des choses que nous réglerons à huis clos. »

Comme Marner, Tavares était réticent à parler de sa situation mercredi.

« Je comprends la question, je la respecte », a déclaré l’athlète de 33 ans originaire de Mississauga, en Ontario. « Évidemment, ce n’est pas quelque chose dont je vais parler et sur lequel je vais me concentrer tous les jours, mais je veux évidemment être ici. Je veux être ici à long terme et j’espère que cela se produira. »

Tavares a déjà connu cette situation. Il a récolté 84 points en 82 matchs lors de sa dernière année de contrat avec les Islanders de New York en 2017-2018.

« Chaque année, il faut faire ses preuves », a-t-il déclaré. « Pour moi, il ne s’agit pas de me reposer sur ce que j’ai fait ou sur mon niveau actuel. Je veux continuer à repousser mes limites et à me mettre au défi de jouer à un très haut niveau. Pour moi, il s’agit de faire mes affaires comme je le fais toujours et j’aime à penser qu’avec le temps, ces choses s’arrangent. »

Tavares se décrit comme étant « aussi motivé que jamais ».

—

Pourquoi la direction des Leafs a-t-elle décidé de ramener les joueurs clés ?

« La question qu’il faut se poser, et nous l’avons fait, c’est : est-ce que cela nous rend meilleurs ? », a expliqué Shanahan. « La réponse à la fin de ces questions pour chacun de ces joueurs individuels était que nous sommes une meilleure équipe avec eux dans notre équipe cette année. »

Malgré le retour de tous les visages familiers, l’ambiance est définitivement différente dans ce camp avec Berube remplaçant Sheldon Keefe, qui a été renvoyé après cinq saisons.

« Changer d’entraîneur principal et changer presque tout le staff technique peut, je pense, avoir un effet profond sur un groupe », a déclaré Shanahan.

« Ce sera un système différent », a noté Berube, « un style de jeu différent où vous remarquerez la différence. »

Le nouvel entraîneur a souligné que la défense de Toronto est désormais plus grosse grâce aux ajouts de Chris Tanev (6 pieds 2 pouces), Oliver Ekman-Larsson (6 pieds 2 pouces) et Jani Hakanpää (6 pieds 7 pouces).

« Je pense qu’il est vraiment important d’avoir un grand D, qui se met en travers du chemin, qui vérifie, [be] « Il faut être dur avec son filet, jouer en infériorité numérique, toutes ces sortes de choses », a déclaré Berube.

Treliving croit que le nouveau personnel aidera à améliorer une infériorité numérique qui s’est classée 23e la saison dernière et qui a été incendiée lors de la série contre Boston.

« Nous avons amélioré notre effectif », a déclaré Treliving. « On ne fait pas de grands chelems tous les jours. Parfois, il faut juste continuer à faire des simples et des doubles et à améliorer son effectif. »

—

Pour le deuxième camp d’entraînement consécutif, Nylander débutera comme centre.

« Avec ses habiletés, il peut être un excellent transporteur de rondelle de notre zone à la zone offensive », a déclaré Berube. « Il est grand. Il est fort. Il est habile. Chaque fois que vous pouvez avoir quelqu’un comme lui au milieu de la patinoire, je crois que c’est un élément vraiment important. »

L’année dernière, l’expérience n’a duré que deux matchs de pré-saison avant que Nylander ne revienne à l’aile droite où il a passé la majeure partie de sa carrière dans la LNH.

« C’est un peu un ajustement en zone défensive », a déclaré Nylander lors du camp d’entraînement l’an dernier. « Il s’agit simplement de mieux connaître le système et de savoir quand sauter et mettre de la pression et quand ne pas en mettre autant… Peut-être que je reçois un peu plus la rondelle au milieu de la glace, mais en jouant sur l’aile, je peux avoir plus d’échappées et des choses comme ça, donc c’est un peu un peu donnant-donnant. »

Berube a également révélé que Max Domi sera titulaire sur la ligne de Nylander. Domi avait également été titulaire sur la ligne de Nylander l’année dernière.

—

L’audition de Nylander au centre l’année dernière s’est terminée lorsque Fraser Minten s’est révélé être une option de troisième ligne lors du camp d’entraînement. Minten a été sélectionné au sein de l’équipe lors de la soirée d’ouverture et a obtenu une audition de quatre matchs avec les Leafs avant d’être renvoyé dans la Ligue de hockey de l’Ouest.

Mais les chances de Minten de revenir dans l’équipe ont été mises à mal dimanche lorsqu’il a subi une entorse à la cheville haute lors d’un match du camp des recrues à Montréal. On ne connaît pas encore le calendrier précis du retour du joueur de 20 ans, mais Treliving a indiqué que ce serait dans « quelques semaines ».

—

L’attaquant Connor Dewar ne débutera pas le camp avec le groupe principal après avoir subi une opération à l’épaule cet été.

« Il progresse et ne connaît aucun échec », a déclaré Treliving, « mais il ne sera pas titulaire avec nous. »

Dewar a été aperçu portant un pull rouge sans contact lors des entraînements précédant le camp.

—

Treliving a souligné que les jeunes joueurs auront toutes les chances de faire partie de l’effectif.

« S’il peut nous aider à gagner, peu importe que vous ayez 18 ou 38 ans », a déclaré le directeur général. « Nous ferons de la place aux jeunes joueurs si les jeunes joueurs peuvent nous aider à gagner ».

Easton Cowan a remporté de nombreuses victoires dans la Ligue de hockey de l’Ontario la saison dernière, alors qu’il a mené les Knights de London au titre et qu’il a été nommé joueur le plus utile des séries éliminatoires. L’ailier de 5 pieds 11 pouces vise maintenant faire le saut vers la LNH.

« Ce qui est certain en regardant les matchs des recrues, c’est que ce gars travaille dur », a observé Berube. « C’est un compétiteur. C’est un joueur très compétitif, mais à la fin, il doit être minutieux. Beaucoup de joueurs qui sortent du hockey junior ont encore les habitudes juniors et il doit nous montrer qu’il n’a plus ces habitudes juniors. »

—

Les joueurs seront répartis en trois groupes au camp d’entraînement, dont un groupe composé de joueurs encore en phase de développement de leur carrière. C’est là que débutera Hakanpää, qui n’a pas joué depuis mars en raison d’une blessure au genou.

« Il s’agit simplement de le mettre à niveau », a déclaré Berube. « Nous finirons par l’intégrer au groupe A et au groupe B. »

—

La première séance sur glace du camp d’entraînement est prévue à 9h30 jeudi au Ford Performance Centre.