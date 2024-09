Mark Masters : Les suspects habituels de l’unité supérieure alors que Marc Savard se met au travail sur le jeu de puissance des Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont organisé une séance de patinage (groupe de jeu) et un entraînement au Ford Performance Centre dimanche.

Les Leafs ont commencé à travailler sur le jeu de puissance pour la première fois au camp d’entraînement dimanche avec le nouvel entraîneur adjoint Marc Savard superviser les unités.

« C’est toujours différent quand de nouvelles voix arrivent, mais cela apporte un élément d’excitation », a déclaré le défenseur Morgan Riellyqui est de retour en tant que quart-arrière de la première unité. « Il est évidemment très au point en ce qui concerne le côté technique, le côté offensif du jeu. »

Savard était sur Craig BérubéIl a travaillé avec l’équipe de St. Louis où il a également travaillé avec le jeu de puissance au cours de la saison 2019-2020, lorsque les Blues ont terminé troisièmes au classement général.

« Il a simplement cet état d’esprit que les joueurs talentueux en avantage numérique comprennent », a déclaré Berube. « Il a toujours des jeux et des idées différentes, mais il a une bonne structure en avantage numérique. »

Savard a accumulé 292 points en avantage numérique au cours de sa carrière de 807 matchs dans la LNH.

« J’ai joué contre lui », a déclaré un souriant Max Paciorettyqui a pris part aux répétitions avec la deuxième unité dimanche. « Je me sens vieux, mais il était l’un des meilleurs joueurs en avantage numérique à l’époque et c’est cool de le voir arriver et enseigner comme il le faisait. Un joueur vraiment futé, sans jeu de mots (le surnom de Savard est « Savvy »). Nous avons eu notre première rencontre et notre première journée d’avantages numériques aujourd’hui et nous avons eu de très bonnes choses en termes de réflexion hors des sentiers battus et de certains jeux que je n’avais jamais vus auparavant. »

Le jeu de puissance des Leafs a connu des difficultés en fin de saison dernière sous la direction de l’ancien entraîneur adjoint Guy Boucher terminant septième au classement général de la saison régulière. Toronto n’a converti qu’une seule de ses 21 occasions dans la série de sept matchs contre les Bruins de Boston. Mais, pour l’instant, le nouveau personnel d’entraîneurs est heureux de conserver le même personnel au sein de l’unité supérieure avec Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares rejoindre Rielly.

« Ce jeu de puissance a été très efficace au cours des dernières années », a souligné Berube. « Je sais que vous allez parler des séries éliminatoires l’an dernier. Eh bien, vous pouvez passer par des périodes de disette. Cela arrive à toutes les équipes. Ce n’était tout simplement pas le bon moment pour elles, mais c’est une très bonne unité de jeu de puissance. »

De 2019 à 2023, seuls les Oilers d’Edmonton ont été plus efficaces que les Leafs en avantage numérique en saison régulière. Cependant, le jeu de puissance de Toronto a tendance à être plus silencieux en séries éliminatoires. Les Leafs se classent au 20e rang en efficacité en avantage numérique en séries éliminatoires pendant l’ère Matthews.

L’année dernière, au camp d’entraînement, Toronto a essayé d’ajouter un agent libre John Klingberg dans l’unité supérieure, mais il a trébuché au départ et a finalement eu besoin d’une opération chirurgicale mettant fin à la saison, Rielly revenant à sa place habituelle.

« Vous regardez le jeu de puissance ici au fil des ans et Rielly y a été très présent, n’est-ce pas », a noté Berube. « C’est très bien. »

Ajout d’agent libre Olivier Ekman-Larsson il a été le quart-arrière de la deuxième unité lors de l’entraînement de dimanche.

« Je suis sûr que nous allons expérimenter à certains moments », a déclaré Berube. « Et nous allons expérimenter à d’autres moments tout au long de la saison également. »

ContentId(1.2177831) : Leafs Ice Chips : Rielly demeure le QB de première unité sur le PP de Savard



—

Pacioretty est heureux de la façon dont son corps résiste malgré la nature épuisante du camp d’entraînement de Berube.

« Je me sens incroyablement bien », a déclaré l’ailier de 35 ans. « Je savais que je me sentirais bien, mais je ne savais pas que je me sentirais aussi bien. Je me sens très bien. »

« Il a l’air vraiment bon », a convenu Berube. « Il a l’air vraiment fort pour moi et pour Patch normal que j’ai vu dans le passé. Il a été physique à mon avis aussi, ce qui est bien à voir. C’est un gars grand et fort, et il a de très bonnes chances. Nous le savons tous. Mais son patinage me semble vraiment bon, ce qui est un bon signe. »

Après quelques saisons marquées par des blessures, dont deux déchirures du même tendon d’Achille, Pacioretty cherche à relancer sa carrière à Toronto. L’ancien capitaine des Canadiens de Montréal est au camp d’entraînement pour un essai professionnel, mais le directeur général Brad Treliving a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il signe avec l’équipe.

Pacioretty aura sa première grande chance de s’exprimer dimanche lorsqu’il jouera sur une ligne avec Tavares.

« Je pense qu’ils peuvent probablement contrôler une bonne partie du jeu en zone offensive grâce à leur poids et à leur bon jeu de rondelle », a noté Berube. « Ils peuvent tous les deux garder la rondelle en zone offensive et je pense créer beaucoup de temps en zone offensive. Mais ils peuvent aussi marquer des buts et obtenir de bonnes occasions. C’est une ligne lourde à mon avis. Vous savez, je pense qu’ils doivent simplement s’assurer de faire avancer les choses dans les autres zones et de jouer vers le nord, de mettre la rondelle derrière les joueurs et de se mettre au travail. C’est ce que je vois dans cette ligne avec ces deux gars ensemble en tout cas. »

« Ce sera très amusant », a déclaré Pacioretty. « Je l’ai dit dès le premier jour, j’ai beaucoup à prouver et je suis impatient de jouer maintenant et de le prouver devant les fans. »

ContentId(1.2177797) : Pacioretty prêt à faire ses preuves aux côtés de Tavares lors de ses débuts avec les Leafs



—

Nikita Grebenkine devrait rejoindre Pacioretty et Tavares sur la troisième ligne de Toronto pour le match de dimanche. Le produit de la KHL âgé de 21 ans s’est distingué dès le début du camp.

« Je ne le connaissais pas avant de venir », a déclaré Pacioretty. « C’est évidemment un Russe. Ces gars ont toujours beaucoup de talent. Il sait que j’ai un peu d’origine russe grâce à la famille de ma femme, alors j’ai essayé de lui parler un peu. Mais, vous savez, il m’a beaucoup surpris et a eu deux très bonnes occasions lors de la mêlée. C’est un joueur intelligent en attaque et j’espère que nous pourrons marquer ce soir. »

Grebenkin est arrivé tout seul Matt Murray lors de la mêlée de samedi, mais n’a pas pu passer la rondelle devant lui. Il a également lancé Alex Nylander avec un gros coup à la fin d’une pièce.

« Il a été très remarqué pour moi », a déclaré Berube. « C’est avant tout un grand garçon fort. Il est intelligent et a un bon QI de hockey. Il n’a pas peur de s’en prendre aux autres. Il a de bonnes habiletés. »

Grebenkin, un choix de cinquième ronde en 2022, a signé un contrat d’entrée avec les Leafs après avoir aidé le Metallurg de Magnitogorsk à remporter un championnat la saison dernière.

Grebenkin, qui travaille à améliorer son anglais, n’a pas été disponible pour les médias au camp d’entraînement.

ContentId(1.2177468) : Faits saillants de la rencontre inter-équipes des Maple Leafs



—

Il n’a pas fallu longtemps à l’attaquant des London Knights Easton Cowan pour faire bonne impression au camp d’entraînement de l’an dernier. Le joueur de 5 pieds 11 pouces, qui a été le choix de première ronde de Toronto en 2023, a marqué un but en avantage numérique, a obtenu une aide principale et a obtenu du temps de glace à 6 contre 5 à la fin de son tout premier match préparatoire dans la LNH.

« L’ambiance était géniale l’an dernier », se souvient le joueur de 19 ans à propos du match à Toronto. « C’est un moment que je n’oublierai jamais. J’ai hâte d’être ce soir. »

Plusieurs regards seront tournés vers Cowan dimanche, alors que le joueur par excellence de la Ligue de hockey de l’Ontario continue de se battre pour se tailler une place au sein de l’alignement des Leafs. Berube l’a appelé pour discuter avec lui à la fin de l’entraînement matinal.

« Il me dit simplement de jouer mon jeu, de jouer simplement », a révélé Cowan. « Sortez les rondelles, vous savez, jouez contre le Nord et jouez simplement mon jeu et de bonnes choses viendront. »

« C’est un joueur qui ne fait pas de bêtises », a observé Berube. « Il a d’excellentes habitudes de travail. Il a le nez pour la rondelle. La rondelle le suit. Il peut être agressif à l’intérieur. Il peut marquer dans différentes situations, mais, vous savez, c’est un travailleur. Un travailleur qui peut produire, c’est comme ça que je le décrirais. »

Lors de la première journée du camp, Berube a déclaré que Cowan devait montrer qu’il avait abandonné ses habitudes juniors afin de prouver qu’il était prêt à faire un tour dans la LNH.

« Il suffit de s’arrêter et de repartir », a déclaré Cowan à propos de la clé pour lui. « Je dois être bon sur ces coups ce soir et sur les petits chip outs. Évidemment, il n’y a pas beaucoup d’espace sur le terrain, donc simplifier un peu mon jeu m’aidera beaucoup. »

Cowan voit des similitudes entre le patron du banc des Knights Dale Hunter et Bérubé.

« Il est ami avec Dale », a souligné Cowan. « Les entraînements de Dale sont assez similaires, donc ça m’a aidé un peu… C’est du hockey défensif d’abord et j’aime ça. »

ContentId(1.2177779) : Berube demande à Cowan de rester simple lors du match d’ouverture de la pré-saison des Leafs



—

Avant Steven Lorentzqui est au camp lors d’un essai professionnel, a patiné seul alors qu’il se remet d’une blessure au haut du corps.

—

Compositions projetées des Leafs pour le match de dimanche :

Knies-Matthews-Marner

Domi-Nylander-Jarnkrok

Pacioretty – Tavares – Grebenkin

Cowan-Quillan-Reaves

Rielly-Tanev

Ekman-Larsson-McCabe

Webber-Liljegren

Chadwick

Woll et Murray vont partager le match

Unités de jeu de puissance lors de l’entraînement de dimanche :

PP1 : Rielly, Matthews, Nylander, Marner, Tavares

PP2 : Ekman-Larsson, Domi, Pacioretty, Grebenkin/Cowan, Knies