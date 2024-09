Mark Masters : Identités de ligne et rôles en formation pour les nouveaux visages au camp d’entraînement des Maple Leafs de Toronto

Auston Matthews et Matthew Knies créent une alchimie sur et en dehors de la glace ces jours-ci.

« Lui et moi jouons au tennis ici et là », a déclaré Knies. « Je le fume. »

Matthews n’a pas attendu que les journalistes l’interrogent sur ce commentaire avant de répondre.

« Il ne m’a jamais battu au tennis », a déclaré Matthews en souriant. « Jamais. Il est entré dans la salle de sport et m’a dit qu’il avait dit ça et je lui ai dit : « Je ne peux pas croire que tu puisses mentir aux médias comme ça ». C’est fou. »

C’est une bonne chose que les deux natifs de l’Arizona soient du même côté au camp d’entraînement des Maple Leafs, où Knies patine sur la première ligne de Toronto avec Matthews et Mitch Marner.

« C’est un privilège », a déclaré le joueur de 21 ans. « Je dois gagner ma vie là-bas. Je vais travailler dur pour y rester et les soutenir. C’est un immense honneur de jouer avec ces gars-là. »

Le nouvel entraîneur-chef Craig Berube apprécie le potentiel de cette équipe.

« C’est un grand gars », a dit Berube. « Il patine bien. C’est un joueur physique avec quelques mains. C’est un gars qui va au filet et qui va créer des rondelles libres dans la zone offensive, qui est un bon échec-avant et qui est responsable défensivement. »

Knies a inscrit 15 buts et 20 passes décisives en 80 matchs en tant que recrue la saison dernière. Il a été promu au premier rang en début d’année après que Tyler Bertuzzi ait eu du mal à gagner du terrain aux côtés de Matthews et Marner.

Bertuzzi a finalement retrouvé son rythme et est revenu dans la première ligne. Knies a joué avec John Tavares et Marner pendant les séries éliminatoires et a terminé deuxième de l’équipe avec deux buts lors de la série de sept matchs contre les Bruins de Boston.

Le produit de l’Université du Minnesota semble désormais prêt à franchir une nouvelle étape cette saison.

« Je ne savais pas à quel point Kniesy était grand jusqu’à ce que je l’approche et que je le voie », a déclaré le nouveau défenseur des Leafs Chris Tanev. « C’est un grand garçon avec beaucoup de talent et un très bon tir. »

Knies a pris 5 kilos supplémentaires sur son gabarit de 1,90 m au cours de l’été. Il pesait 102 kilos au camp d’entraînement.

« Beaucoup de crème glacée et des trucs comme ça », a-t-il dit en riant. « Non. Je me suis juste entraîné dur au gymnase, sur la glace, essayant d’atteindre mon plein potentiel. Je me sens mieux que jamais et plus fort que jamais… J’ai hâte d’utiliser ce muscle supplémentaire pour défendre la rondelle et créer un élan avec. »

« C’est déjà un homme », a déclaré Matthews. « J’ai hâte de voir les progrès qu’il a réalisés. Je pense que c’est assez évident de le voir patiner ici. »

C’est une grande saison pour Knies, qui entame la dernière année de son contrat d’entrée avec l’équipe.

« Je n’ai pas vraiment pensé à cette année différemment des autres », a-t-il insisté. « C’est la même chose que l’année dernière. Essayer simplement d’avoir un impact, d’être un contributeur, d’être une raison pour laquelle nous allons plus loin dans les séries éliminatoires, d’être quelqu’un qui aide l’équipe à gagner au quotidien, c’est là que se trouve mon objectif principal et je ne pense pas que cela ait vraiment changé. »

Knies a poliment refusé de dire si des négociations contractuelles avaient eu lieu avec l’équipe.

« Je ne veux pas vraiment entrer dans les détails », a-t-il déclaré. « Mais je veux rester ici. Je sais que beaucoup de joueurs veulent rester ici. C’est un endroit vraiment génial pour jouer. »

—

Tanev et Matthews font partie du même groupe au camp, ce qui signifie qu’ils se sont affrontés lors de nombreux exercices de combat.

« Je n’avais pas réalisé à quel point il pouvait bien jouer offensivement, transporter la rondelle et se déplacer », a déclaré Matthews. « Et, évidemment, il est tellement solide défensivement. Son bâton est très agaçant, juste la façon dont il met le bâton sur les rondelles et frappe les rondelles dans les airs et des choses comme ça. Il rend vraiment difficile de passer à travers lui. C’était génial de l’affronter pendant le camp et d’essayer de pousser l’autre de différentes manières. »

« Il est pratiquement impossible de contourner ce type », a ajouté Knies.

Comme prévu, Tanev s’est aligné aux côtés de Morgan Rielly jusqu’à présent au camp.

« Nous avons déjà joué ensemble », a rappelé Tanev aux journalistes. « J’ai l’impression que nos jeux se complètent. »

Tanev et Rielly ont également patiné ensemble pour l’équipe canadienne au Championnat du monde 2016.

« Ils ont été bons », a déclaré Berube. « Ils vont essayer de créer une certaine alchimie. Cela fait deux jours. Je ne vais pas m’avancer ici et parler de l’avenir. Jusqu’à présent, ils ont été bons. »

Tanev, 34 ans, dit qu’il aime le système de Berube, qu’il décrit comme « une défense de type zone mais toujours aussi agressive que possible ».

Tanev a terminé la saison dernière avec les Stars de Dallas. Les Leafs étaient tellement impatients de l’obtenir que le directeur général Brad Treliving a échangé les droits de Tanev avant de lui faire signer un contrat de six ans d’une valeur de 27 millions de dollars avant l’ouverture du marché des agents libres.

« C’est un gars de caractère », a déclaré Berube. « Nous le savons tous. C’est un gars d’équipe. Il met tout en œuvre à chaque match, chaque soir et à chaque présence, que ce soit en bloquant un tir ou en étant difficile à affronter. C’est un très bon joueur en infériorité numérique. Il apporte beaucoup à n’importe quelle équipe. »

« Il est très stable », a déclaré le défenseur Jake McCabe. « Il a une excellente présence à l’arrière. Il est calme et il est excellent avec son bâton. Il est prêt à tout pour faire ce qu’il faut et c’est le genre de gars que nous voulons ici. »

—

Berube dit que McCabe ressemble beaucoup à Tanev.

« C’est un joueur de caractère », a déclaré l’entraîneur. « Il met tout en œuvre pour marquer d’un match à l’autre. C’est un très bon leader et un excellent tueur de pénalités. Il est difficile à affronter. C’est un bon joueur défensif, mais il peut aussi apporter une contribution offensive. »

McCabe a enregistré huit buts et 28 points en 73 matchs la saison dernière, un sommet en carrière.

« Je veux faire un pas de plus en tant que leader de cette équipe et continuer à nous pousser dans la bonne direction », a-t-il déclaré.

« En ce qui concerne le leadership, je pense qu’il est l’un des joueurs les plus actifs dans la salle et sur le banc », a déclaré Matthews. « C’est quelque chose que nous apprécions vraiment. »

McCabe entre dans la dernière année de son contrat et des négociations de prolongation ont déjà eu lieu.

« J’adore être ici et je pense qu’ils apprécient aussi mon jeu », a déclaré le joueur de 30 ans originaire du Wisconsin. « C’est pour cela qu’il y a des agents et maintenant c’est l’heure du camp d’entraînement, donc j’ai hâte d’être avec les gars ici et d’améliorer notre jeu et de me préparer pour la saison. »

« C’est génial de l’avoir ici », a déclaré Matthews, « donc j’espère que cela continuera au-delà de cette saison, mais nous verrons. »

McCabe évolue aux côtés de l’agent libre Oliver Ekman-Larsson jusqu’à présent au camp.

« C’est un joueur très agile », a observé McCabe. « Il est excellent avec la rondelle. Il a un bon long bâton. C’est un bon vétéran. »

« C’est un bon patineur », a déclaré Ekman-Larsson à propos de McCabe. « Il déplace bien la rondelle et joue bien. Je pense donc que c’est un très bon partenaire à avoir. »

—

Berube donne le ton dès le début du camp avec une série d’exercices de combat rapides.

« Cela a été dur », a déclaré Matthews. « Cela a été vraiment dur, mais je pense que c’était bien, bien pour notre groupe d’être dans ce genre d’environnement. C’était vraiment compétitif. »

Berube veut rendre les choses inconfortables et la tension est montée d’un cran vendredi lors de l’entraînement lorsque le défenseur Simon Benoit et l’attaquant Max Domi se sont affrontés pendant un exercice. Benoit a frappé fort Domi le long de la bande et Domi a répondu avec quelques passes croisées. Les deux hommes ont échangé quelques mots et lors de la répétition suivante de l’exercice, Domi a tiré Benoit sur la glace et s’est retrouvé sur lui pendant quelques instants.

« J’essayais simplement de lui montrer la force de mon nouveau père », a déclaré Benoit en souriant, qui a raté l’entraînement de jeudi pour être avec sa petite amie, qui vient de donner naissance à leur premier enfant. « Nous savons que ce sera différent avec Bérubé. Il veut que nous travaillions dur, que nous jouions dur, et ce n’est pas une rancune. Nous nous sommes parlé après coup. C’était que des rires et tout en bons amis. »

Domi et Benoit ont discuté des choses au cercle d’étirement après l’entraînement. Benoit a été chargé de diriger l’étirement et a reçu des coups de bâton de la part de ses coéquipiers.

« Il ressemblait un peu à un zombie aujourd’hui », a déclaré McCabe, qui a fait équipe avec Benoit pendant une grande partie de la saison dernière. « Nous, les pères actuels, pouvons en quelque sorte rire des nouveaux pères. Nous sommes déjà passés par là. J’ai maintenant deux bons dormeurs, donc j’ai dormi huit bonnes heures la nuit dernière. »

Benoit compte demander conseil.

« Je vais lui demander comment la faire dormir », a déclaré le jeune homme de 26 ans en souriant.

Benoit portait encore un bracelet d’hôpital lorsqu’il a rencontré les médias.

« De longues heures à l’hôpital », dit-il avec lassitude. « Je dois y retourner aujourd’hui. »

Benoit et sa copine n’ont pas encore choisi de prénom pour leur fille nouveau-née.

« C’était vraiment spécial », a-t-il dit à propos de la première fois qu’il l’a tenue dans ses bras. « J’essayais juste de comprendre comment cela venait de ma petite amie et moi. Surtout d’elle (sourire)… C’est juste spécial. Elle vous regarde et il n’y a pas vraiment de mot pour ça, c’est juste exceptionnel. »

—

Le nouvel entraîneur associé Lane Lambert a commencé à mettre en œuvre la structure d’infériorité numérique lors d’une séance au début des entraînements vendredi.

« Nous voulions nous y rendre tôt », a noté Berube. « C’est un nouveau système avec le désavantage numérique. Il est important de faire quelques essais pour qu’ils s’y familiarisent. »

« C’était une bonne introduction », a déclaré McCabe. « Nous n’en sommes qu’à deux jours, donc nous avons beaucoup à couvrir en termes de système. Avec des équipes spécialisées, une couverture en zone défensive, etc. C’est à cela que sert le camp d’entraînement. C’était une belle introduction aujourd’hui avec Lane. »

Toronto a terminé 23e en infériorité numérique la saison dernière et cela a été un enjeu majeur lors des séries éliminatoires contre Boston.

« Il apporte de nouvelles idées », a déclaré Benoit à propos de Lambert. « Il apporte un nouveau système… J’aime la façon dont il aborde les choses et nous verrons comment nous pouvons y parvenir pour avoir de bons chiffres sur le PK, c’est sûr. »

—

Steven Lorentz, qui participe à un camp d’essai professionnel, a manqué l’entraînement vendredi.

« Le haut du corps, et c’est [a day-to-day injury] », dit Bérubé. C’est tout ce que je sais. »

Roni Hirvonen a pris le poste d’ailier laissé vacant sur une ligne avec David Kampf et Ryan Reaves.

—

Les lignes aux entraînements des Leafs vendredi :

GROUPE 1

Knies-Matthews-Marner

McMann-Tavares-Robertson

Cowan-Quillan-A. Nylander

Steeves-Paré-Clifford

Rielly-Tanev

Rifai-Timmins

Mermis-Villeneuve

Chadwick-Myers

Laine

Murray

GROUPE 2

Domi-Nylander-Jarnkrok

Pacioretty-Holmberg-Grebenkin

Hirvonen-Kampf-Reaves

Barbolini – Shaw – Abruzzes

Ekman-Larsson-McCabe

Benoît-Liljegren

Kokkonen – Niemela

Webber-Matinen

Stolarz

Hildeby