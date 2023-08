Mark Margolis, qui jouait le rôle principal de la drogue dans Breaking Bad et Better Call Saul, est mort à 83 ans

L’acteur nominé aux Emmy Awards Mark Margolis, qui a joué l’ancien chef de file de la drogue meurtrier Hector Salamanca dans Breaking Bad puis dans la préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saulest décédé à l’âge de 83 ans.

L’acteur est décédé à l’hôpital Mount Sinai de New York des suites d’une courte maladie, selon une déclaration de son fils, Morgan Margolis.

Margolis a été nominée pour un Emmy en 2012 pour Breaking Bad, pour un acteur invité exceptionnel, en tant que Salamanca, le vieux don de son clan de drogue qui était incapable de parler ou de marcher à cause d’un accident vasculaire cérébral. Une grande partie de la trame de fond de son personnage s’est déroulée plus tard sur Tu ferais mieux d’appeler Saul, la préquelle dans laquelle il a joué de 2016 à 2022.

Margolis était également connue pour de nombreux rôles au cinéma, notamment dans les films de Darren Aronofsky : Noé, Noir Cygne, Le lutteur et Pi.

Il a également joué Alberto L’ombre dans Scarface. Autres rôles de film inclus L’affaire Thomas Crown,

Parti bébé partiet Levez-vous les gars.

Margolis est née à Philadelphie en 1939 et a étudié le théâtre à New York avec la célèbre enseignante Stella Adler. Se concentrant sur la scène au début de sa carrière, il est apparu dans des dizaines de spectacles hors de Broadway, notamment au Public Theatre de New York et à Broadway en César infidèled’après Shakespeare Jules César. Il a fondé Blue Dome, une troupe de théâtre itinérante.

Margolis laisse dans le deuil sa femme de 61 ans, Jacqueline Margolis, et son fils Morgan, qui est PDG de Knitting Factory

Divertissement. La famille prévoit d’avoir un mémorial et des funérailles privés.